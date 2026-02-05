Cristina Pérez dice que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei y viajaría para verlo

image Vuelven los 90 con Milei: el recuerdo de Menem y los Rolling Stones en Olivos

Cristina Pérez o Ripley: Believe it or not

“Cuando le cuentan esto, Milei dice: ‘Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo’”, contó la conductora.

El Jefe de Estado argentino tuvo en su juventud una banda que hacía “covers” de los Rollings.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre una reunión concreta ni fechas definidas, lo único que existe es la "primicia" dada por la actual pareja del diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri.