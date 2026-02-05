urgente24
ACTUALIDAD Cristina Pérez > Mick Jagger > Milei

¿ESTÁ CHEQUEADO?

Cristina Pérez dice que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei y viajaría para verlo

La “primicia” fue dada a conocer durante su programa vespertino en LN+. Por el momento, ninguna fuente relevante confirmó la ocurrente versión.

05 de febrero de 2026 - 00:03
Javier Milei y Mick Jagger

Javier Milei y Mick Jagger

La señal de noticias LN+ ocupó en enero el quinto lugar entre las propuestas informativas y está a punto de quedar en el último lugar, detrás de Canal 26: hace apenas un par de años peleaba el primer lugar con TN y C5N.

image
Cristina Pérez al rescate de LN+: promedia menos de un punto de rating

Cristina Pérez al rescate de LN+: promedia menos de un punto de rating

Según la ex conductora de Telefe Noticias, el histórico líder de los Rolling Stones “pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para concretar ese encuentro”.

Tras 3 jornadas de caída de las acciones argentinas por el sonoro portazo al INDEC que dio su ex titular Marco Lavagna, la conductora encontró la manera de dar “buenas noticias”. Tras 3 jornadas de caída de las acciones argentinas por el sonoro portazo al INDEC que dio su ex titular Marco Lavagna, la conductora encontró la manera de dar “buenas noticias”.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2019239555585528317&partner=&hide_thread=false

La periodista dijo que la intención del cantante sería verlo en Londres si la agenda del presidente lo permitiese.

En los años 90, la mítica formación inglesa visitó la Quinta de Olivos y fue recibida por Carlos Saúl Menem.

image
Vuelven los 90 con Milei: el recuerdo de Menem y los Rolling Stones en Olivos

Vuelven los 90 con Milei: el recuerdo de Menem y los Rolling Stones en Olivos

Cristina Pérez o Ripley: Believe it or not

“Cuando le cuentan esto, Milei dice: ‘Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo’”, contó la conductora.

El Jefe de Estado argentino tuvo en su juventud una banda que hacía “covers” de los Rollings.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre una reunión concreta ni fechas definidas, lo único que existe es la “primicia” dada por la actual pareja del diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre una reunión concreta ni fechas definidas, lo único que existe es la “primicia” dada por la actual pareja del diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES