¿ESTÁ CHEQUEADO?
Cristina Pérez dice que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei y viajaría para verlo
La “primicia” fue dada a conocer durante su programa vespertino en LN+. Por el momento, ninguna fuente relevante confirmó la ocurrente versión.
Según la ex conductora de Telefe Noticias, el histórico líder de los Rolling Stones “pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para concretar ese encuentro”.
La periodista dijo que la intención del cantante sería verlo en Londres si la agenda del presidente lo permitiese.
En los años 90, la mítica formación inglesa visitó la Quinta de Olivos y fue recibida por Carlos Saúl Menem.
Cristina Pérez o Ripley: Believe it or not
“Cuando le cuentan esto, Milei dice: ‘Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo’”, contó la conductora.
El Jefe de Estado argentino tuvo en su juventud una banda que hacía “covers” de los Rollings.