Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de trenes este 05/02

El martes, fracasó una reunión en la secretaría de Transporte, que acaba de asumir Fernando Herrmann,

Fue una reunión en vano, no tenían más para ofrecer que un 2% para diciembre, cuando la inflación fue de 2,8%", dijo Maturano a la prensa a la salida de la reunión.

Detalló además que el Gobierno, que gestiona los trenes, ofreció una suba del salario de 1,4% en enero, 1,3% en febrero y marzo.

"Nos parece poco. Creemos que la inflación va a ser del 3%. La inflación del INdEC es una mentira, por eso se fue el director", dijo en alusión a la renunció de Marco Lavagna a la conducción del instituto estadístico.

Noticia en desarrollo.