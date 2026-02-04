La secretaría de Trabajó dictó este miércoles la conciliación obligatoria, por lo que no habrá paro de trenes tal como estaba previsto para este jueves 05/02.
MEDIDA OFICIAL
Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de trenes este 05/02
La medida se dicta luego de que fracasara la negociación salarial entre el sindicato de maquinistas (La Fraternidad) y las empresas ferroviarias, incluidas las de gestión estatal.
"Se intima al sindicato La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio", dice la orden que regirá durante 15 días, según un comunicado del ministerio de Capital Humano.
El sindicato de maquinistas, que lidera la familia Maturano, había anticipado el martes que acataría la medida en caso de dictarse.
De acuerdo al despacho del ministerio de Sandra Pettovello, el conflicto es entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovias S.A. Concesionaria.
El martes, fracasó una reunión en la secretaría de Transporte, que acaba de asumir Fernando Herrmann,
Fue una reunión en vano, no tenían más para ofrecer que un 2% para diciembre, cuando la inflación fue de 2,8%", dijo Maturano a la prensa a la salida de la reunión.
Detalló además que el Gobierno, que gestiona los trenes, ofreció una suba del salario de 1,4% en enero, 1,3% en febrero y marzo.
"Nos parece poco. Creemos que la inflación va a ser del 3%. La inflación del INdEC es una mentira, por eso se fue el director", dijo en alusión a la renunció de Marco Lavagna a la conducción del instituto estadístico.
Noticia en desarrollo.