Alerta: se adelantan las clases en todas estas escuelas de Argentina

Según se pudo conocer el fin del ciclo lectivo para esta provincia será el 18 de diciembre, mientras que las ansiadas vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 20 y 31 de julio. Sin embargo Santiago del Estero no es la única provincia que adelantará las clases: San Luis, Jujuy, Tierra del Fuego, Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y CABA lo harán la última semana de febrero.