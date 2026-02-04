¿CUÁNDO EMPIEZA?
Alerta: se adelantan las clases en todas estas escuelas de Argentina
Por una disposición del Gobierno se adelantarán las clases en todas estas escuelas de Argentina para tener un ciclo lectivo más largo.
El objetivo del ciclo lectivo nacional es que se puedan garantizar 190 días de clases. Por esa razón el Gobierno modificó el inicio de las actividades escolares en todas estas escuelas de la Argentina y los más chicos comenzarán antes la jornada educativa.
El Gobierno adelanta las clases en estas escuelas de Argentina
El ciclo escolar comenzará el 2 de marzo en Buenos Aires, mientras que en CABA está estipulado para el 25 de febrero. Sin embargo estas escuelas iniciarán muchísimo antes, casi dos semanas previas al resto del país. Una medida que sorprendió a muchos.
Los alumnos de Santiago del Estero van a comenzar el ciclo lectivo el próximo 18 de febrero. Esto será justo después del fin de semana largo de Carnaval. En 2025 iniciaron el 5 de marzo pero ahora quieren garantizar los 190 días y por esa razón se modificaron las actividades.
Según se pudo conocer el fin del ciclo lectivo para esta provincia será el 18 de diciembre, mientras que las ansiadas vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 20 y 31 de julio. Sin embargo Santiago del Estero no es la única provincia que adelantará las clases: San Luis, Jujuy, Tierra del Fuego, Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y CABA lo harán la última semana de febrero.
