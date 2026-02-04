La Justicia argentina dio un paso de alto impacto internacional al avanzar con un pedido formal de extradición contra Nicolás Maduro, a quien se investiga por presuntos delitos de lesa humanidad. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Ramos, en el marco de una causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py.
Pedido histórico: Un juez reclama la extradición de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Argentina
La justicia argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro. Quieren juzgarlo por delitos de lesa humanidad.
La decisión se apoya en la situación judicial que atraviesa el líder chavista en Estados Unidos, donde permanece detenido y enfrenta cargos vinculados al narcoterrorismo. Ese contexto, según la resolución, habilita a la Argentina a reactivar los mecanismos legales necesarios para solicitar su traslado y someterlo a proceso ante la Justicia local.
El pedido de la Justicia argentina
El impulso inicial para avanzar con la extradición había sido dado a comienzos de año por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien solicitó formalmente que se inicien los trámites correspondientes para que Maduro preste declaración indagatoria en el país. El planteo se basó en una denuncia presentada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región y la Fundación Apolo para el Desarrollo Democrático, ambas organizaciones querellantes en la causa.
En su dictamen, Stornelli sostuvo que la detención de Maduro en territorio estadounidense abre una “vía fáctica” concreta para ejecutar la orden de captura internacional que ya había sido emitida por la Justicia argentina en septiembre de 2024. Bajo ese argumento, pidió activar el procedimiento de extradición activa para que el mandatario venezolano sea juzgado en el país.
Los argumentos de la justicia
La resolución firmada por el juez Ramos ordena la detención del acusado y su declaración indagatoria, además de librar un exhorto internacional a Estados Unidos. El pedido se apoya en el Tratado de Extradición vigente entre ambos países, firmado en Buenos Aires en 1997, y tiene como objetivo que Maduro comparezca ante los tribunales argentinos para responder por los hechos investigados.
El magistrado fundamentó su decisión en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, que regula los plazos y condiciones de la declaración indagatoria cuando existen motivos suficientes para sospechar la participación de una persona en la comisión de un delito. En este caso, la gravedad de las acusaciones y el carácter de los hechos investigados fueron considerados determinantes.
Nicolás Maduro y los delitos de lesa humanidad
El avance judicial se inscribe en una causa que había sido reactivada el año pasado por la Cámara Federal porteña. En ese fallo, los camaristas ordenaron reabrir la investigación y solicitar al juez de primera instancia la activación de las alertas rojas de Interpol, medida que fue cumplida por Ramos mediante el reenvío de las circulares al organismo internacional.
En aquella resolución, la Cámara sostuvo que en Venezuela existen situaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que podrían encuadrar como crímenes de lesa humanidad. Ese razonamiento habilitó la aplicación del principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales extranjeros investigar este tipo de delitos cuando no hay garantías de justicia en el país donde ocurrieron los hechos.
El pedido de extradición contra Maduro suma así un nuevo capítulo a una causa de fuerte impacto político y diplomático, que podría generar repercusiones tanto a nivel regional como en el plano internacional, en un contexto marcado por el aislamiento del régimen venezolano y las crecientes denuncias por violaciones a los derechos humanos.
________________________________
Más noticias en Urgente24:
Reforma laboral: Se cayó la cumbre de gobernadores y crece la tensión con la Casa Rosada
Cuenta regresiva en el Senado: El próximo miércoles se debate la reforma laboral
Polémica por el Registro de 'Inocentes' que creó Alejandra Monteoliva