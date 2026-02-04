Dólar: Se desarma la cobertura y la brecha se comprime

image

El tipo de cambio oficial mostró estabilidad en el arranque de febrero, una señal positiva si se tiene en cuenta que el mes suele traer mayor demanda minorista de dólares, vinculada al cobro de salarios y al pago de consumos en el exterior con tarjeta.

El dólar mayorista A3500 acumuló siete ruedas consecutivas de subas leves entre el 23 de enero y el 2 de febrero, con un avance total del 1,7%, lo que ayudó a cerrar la brecha en el margen. Sin embargo, en la última rueda cedió 0,3% y cerró en $1.448, todavía 8% por debajo del techo de la banda cambiaria.

Todo esto ocurrió mientras el BCRA compró US$96 millones en el mercado oficial, llevando el acumulado del año a US$1.254 millones. En otras palabras, la estabilidad no se explica por falta de intervención, sino por un mejor equilibrio entre oferta y demanda.

image

Los fundamentos juegan a favor de una brecha más baja

Facimex sostiene que, con los fundamentos externos e idiosincráticos actuales, es razonable que la brecha cambiaria se mantenga en niveles reducidos. Su modelo de valuación del FX financiero, que vincula variables financieras, monetarias y cambiarias tanto locales como globales, indica que el CCL todavía tendría margen para una apreciación adicional cercana al 3% bajo las condiciones vigentes.

El punto clave es que el mercado empezó a releer el escenario macro. Menor incertidumbre, compras sostenidas del Central y un tipo de cambio oficial que se mueve con cautela reducen el incentivo a pagar sobreprecios por cobertura.

El escenario que mira el mercado hacia fin de año

El informe agrega un condimento de mayor plazo. De concretarse una remoción de los controles cambiarios remanentes y si se cumple la expectativa de que, hacia fin de año, el ratio entre el EMBI Argentina y los spreads de emergentes high yield converja a 1,25 veces, habría espacio para una apreciación mucho más significativa del dólar financiero.

En ese escenario, el tipo de cambio podría estabilizarse cómodamente dentro de la banda, algo que hoy empieza a asomar como posibilidad y que explica por qué la brecha dejó de ser el principal termómetro del nerviosismo financiero.

El mercado ya no corre detrás del dólar como reflejo automático del riesgo.

El mercado ya no corre detrás del dólar como reflejo automático del riesgo.

Al menos por ahora, la calma cambiaria volvió a ganar terreno.

