Fuerte sangría del oro y la plata: Caen hasta un 22,6%

La plata sufrió una de las ruedas más violentas de los últimos años y llegó a desplomarse 22,6% intradiario en el mercado de futuros de COMEX, en un movimiento que combinó señales técnicas extremas, fortalecimiento del dólar y un giro brusco en las expectativas sobre la Reserva Federal (Fed).
El metal blanco pasó de ser uno de los grandes ganadores del año a protagonizar una corrección que sacudió a operadores y fondos.
El contrato marzo 2026 llegó a negociarse en torno a US$88,55, con pérdidas acumuladas que superaron los US$25 por onza en apenas cinco ruedas. El golpe fue generalizado en el complejo de metales preciosos, aunque la plata volvió a mostrar su histórica volatilidad superior frente al oro.
Para el oro, la historia no es muy diferente:
Indicadores técnicos en zona de alarma
La corrección encontró sustento en los indicadores de análisis técnico. El RSI de 14 días de la plata había superado holgadamente el umbral de 70 puntos, señal clásica de sobrecompra, y en las últimas semanas se había acercado a niveles que históricamente anticiparon tomas de ganancias abruptas.
En el caso del oro, el RSI llegó a tocar 90, el registro más alto en décadas, un dato que encendió luces amarillas incluso entre inversores de largo plazo.
El dólar gana tracción y presiona a los metales
El índice Bloomberg del dólar avanzó hasta 0,5%, encareciendo el acceso a los metales para los compradores no estadounidenses y acelerando las ventas técnicas. En simultáneo, el mercado reaccionó a versiones sobre cambios en la conducción de la Reserva Federal, con el posible nombramiento de Kevin Warsh, un perfil identificado con una postura más dura frente a la inflación.
La plata, que llevaba un avance cercano a 43% en lo que va del año, quedó especialmente expuesta a un ajuste rápido.
Corrección violenta tras un rally excepcional
Pese al desplome de la jornada, el contexto previo explica parte de la magnitud del movimiento. El metal blanco había dejado de ser visto solo como refugio financiero para posicionarse como insumo estratégico de la transición energética, la digitalización y la expansión de la inteligencia artificial.
En ese marco, la baja actual aparece como una toma de ganancias forzada, amplificada por stops automáticos y desarmes de posiciones apalancadas. El oro también corrigió con fuerza y llegó a caer 5,9% hasta la zona de US$5.059 por onza, aunque mantiene una suba cercana a 17% en enero, camino a su mejor desempeño mensual desde 1980.
Volatilidad que llegó para quedarse
El episodio vuelve a poner en primer plano el perfil de riesgo de la plata, un activo capaz de liderar rallies explosivos y, al mismo tiempo, sufrir correcciones abruptas en lapsos muy cortos. La lectura en la City es que, aun con fundamentos estructurales sólidos, el mercado necesitaba enfriar precios tras semanas de euforia.
Con el telón de fondo geopolítico aún cargado y la política monetaria estadounidense en el centro de la escena, los metales preciosos seguirán expuestos a vaivenes extremos.
