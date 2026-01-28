Mar del Plata tierra liberada: El robo a Mía Martínez y el verano del sálvese quien pueda

Según reconstruyeron cámaras de seguridad de vecinos, primero pasó un hombre caminando por la cuadra, mirando casas y midiendo movimientos, volvió a pasar minutos después y recién ahí ingresó, mientras un cómplice hacía de campana. Manual básico de robo planificado. "Nos estudiaron y estábamos completamente señalados, según se observa en las grabaciones", aseguró Mía.

image Mía Martínez volvió y encontró la casa vacía: cámaras, ropa, recuerdos y hasta joyas familiares, tras un robo planificado con campana y ventiluz.

Mar del Plata tierra liberada: están las pruebas pero faltan respuestas

Además del golpe emocional, el impacto también fue laboral. Mía perdió todas sus herramientas de trabajo y tuvo que cancelar su agenda de verano y volver antes de lo previsto a Buenos Aires.

"Me robaron mis herramientas de trabajo y sin eso no puedo seguir trabajando. Necesito reponerlas de manera urgente". Hablamos de equipos caros y específicos, sin el cual no hay contenido, no hay contratos y no hay ingresos. Pero lo que más le duele no entra en una factura: una campera de su papá cuando tenía 20 años, joyas de sus abuelos y objetos con valor afectivo que no se compran.

A eso se suma el abandono institucional, un silencio total que suma al problema. "Hasta ahora ni la policía ni la fiscalía me dieron información concreta. Yo misma aporté fotos y material, pero no tuve respuestas".

En entrevistas posteriores, incluso en Mediodía Noticias, Mía aclaró que no cree que el robo tenga que ver directamente con ser influencer, sino con haber sido observada durante semanas. Vivía ahí hacía un mes, con rutinas bastante estables, algo que para cualquier banda alcanza y sobra. Y en redes recibió el apoyo de varias colegas, como Stephanie Demner, Emily Lucius, La China Ansa y Nai Awada, por más que eso no reemplace a un sistema de seguridad que funcione.

image Mientras la influencer denuncia la falta de respuestas policiales a pesar a aportar videos y pruebas, Mar del Plata mira para otro lado.

Mar del Plata vende playa y alfajores, pero en barrios como El Faro la madrugada parece zona liberada. Lo que le pasó a Mía Martínez expone una realidad incómoda: los delincuentes operan tranquilos, las cámaras registran todo y las víctimas quedan solas tratando de recomponer su vida.

No es un hecho aislado. Es parte del verano argentino 2026, donde el delito se organiza, la Justicia llega tarde y, si tenés suerte, te dejan el mate.

