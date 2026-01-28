Mía Martínez llegó a Mar del Plata por trabajo y terminó volviéndose a Buenos Aires con una casa vacía, el corazón roto y una bronca difícil de tragar, en un episodio que vuelve a poner a la inseguridad en primer plano. No fue un robo al voleo, tuvo inteligencia previa, en una ciudad que, otra vez, miró para otro lado.
SOLO SE SALVÓ EL MATE
Mar del Plata tierra liberada: El robo a Mía Martínez y el verano del sálvese quien pueda
La influencer Mía Martínez fue desvalijada en Mar del Plata. Fue un robo planificado, que quedó filmado pero parece que en La Feliz el delito trabaja tranquilo.
Limpio y sin apuro: Así desvalijaron a Mía Martínez en plena madrugada
La influencer Mía Martínez (destacada por sus cápsulas de moda con marcas como Mumbai) estaba instalada en Mar del Plata por trabajo, cubriendo eventos y generando contenido, con una agenda cargada típica de temporada alta. El sábado 24/01 por la noche salió con unos amigos cerca de la 1.30 de la madrugada y regresó alrededor de las 6.45. Apenas llegó, algo no cerraba: el portón estaba abierto pero con el pestillo puesto desde adentro.
"Llegamos y vimos el portón abierto, pero con el pestillo colocado desde adentro. Eso nos llamó muchísimo la atención", relató después desde un video subido a sus redes. Adentro la escena era devastadora. Cajones abiertos, camas revueltas y placares vacíos. "No me dejaron ni una remera", dijo, todavía en shock.
Y no exageraba. Se llevaron absolutamente todo: cámaras, computadoras, drones, micrófonos, luces profesionales, ropa, zapatillas, maquillajes, accesorios y también objetos familiares imposibles de recuperar. En el mismo video, entre lágrimas, resumió el nivel del golpe: "Estoy desnuda, no tengo nada, nada. Agradezco que me dejaron mi mate".
También encontró las tarjetas de crédito tiradas sobre la cama. "Me dejaron las tarjetas de crédito tiradas sobre la cama y los cajones abiertos sin absolutamente nada. En mi placard no dejaron ni una colita de pelo".
Según reconstruyeron cámaras de seguridad de vecinos, primero pasó un hombre caminando por la cuadra, mirando casas y midiendo movimientos, volvió a pasar minutos después y recién ahí ingresó, mientras un cómplice hacía de campana. Manual básico de robo planificado. "Nos estudiaron y estábamos completamente señalados, según se observa en las grabaciones", aseguró Mía.
Mar del Plata tierra liberada: están las pruebas pero faltan respuestas
Además del golpe emocional, el impacto también fue laboral. Mía perdió todas sus herramientas de trabajo y tuvo que cancelar su agenda de verano y volver antes de lo previsto a Buenos Aires.
"Me robaron mis herramientas de trabajo y sin eso no puedo seguir trabajando. Necesito reponerlas de manera urgente". Hablamos de equipos caros y específicos, sin el cual no hay contenido, no hay contratos y no hay ingresos. Pero lo que más le duele no entra en una factura: una campera de su papá cuando tenía 20 años, joyas de sus abuelos y objetos con valor afectivo que no se compran.
A eso se suma el abandono institucional, un silencio total que suma al problema. "Hasta ahora ni la policía ni la fiscalía me dieron información concreta. Yo misma aporté fotos y material, pero no tuve respuestas".
En entrevistas posteriores, incluso en Mediodía Noticias, Mía aclaró que no cree que el robo tenga que ver directamente con ser influencer, sino con haber sido observada durante semanas. Vivía ahí hacía un mes, con rutinas bastante estables, algo que para cualquier banda alcanza y sobra. Y en redes recibió el apoyo de varias colegas, como Stephanie Demner, Emily Lucius, La China Ansa y Nai Awada, por más que eso no reemplace a un sistema de seguridad que funcione.
Mar del Plata vende playa y alfajores, pero en barrios como El Faro la madrugada parece zona liberada. Lo que le pasó a Mía Martínez expone una realidad incómoda: los delincuentes operan tranquilos, las cámaras registran todo y las víctimas quedan solas tratando de recomponer su vida.
No es un hecho aislado. Es parte del verano argentino 2026, donde el delito se organiza, la Justicia llega tarde y, si tenés suerte, te dejan el mate.
