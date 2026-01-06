Violento robo al periodista Nicolás Wiñazki en una vivienda en refacción en el conurbano

Se salvó el celular

Uno de los momentos de mayor tensión se dio cuando los delincuentes intentaron llevarse su teléfono celular. Wiñazki les pidió conservarlo al explicar que era una herramienta esencial para su trabajo. Finalmente, los asaltantes accedieron a no llevárselo y continuaron con la huida.

Tras concretar el robo, los sospechosos abandonaron la vivienda y escaparon en un vehículo por el Acceso Oeste. Por el momento, no trascendieron datos precisos sobre el auto utilizado ni se registraron detenciones vinculadas al caso.

Un robo en una casa en refacción (otro más en el Conurbano)

Luego del hecho, el periodista realizó la denuncia correspondiente y agradeció la rápida intervención de las autoridades locales. Si bien no sufrió lesiones físicas, reconoció haber quedado afectado por la situación y por el nivel de violencia implícita durante el asalto.

La investigación quedó en manos de la comisaría 1ª de Hurlingham y de la Policía Bonaerense, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini. Los investigadores trabajan ahora en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.

El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad registrados en el oeste del conurbano, en un contexto de creciente preocupación por los delitos cometidos bajo la modalidad de entraderas y robos en viviendas en refacción o desocupadas.

________________________

Más noticias en Urgente24:

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto en el Congreso: De qué se trata

Polémica nacional por la salud de los bebés: denuncias, cruces y una fuerte respuesta oficial

Milei redefine su política exterior para el inicio de 2026: Los países que visitará en el primer trimestre