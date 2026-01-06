Violento robo al periodista Nicolás Wiñazki en una vivienda en refacción en el conurbano

El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de un asalto armado en una propiedad que había adquirido recientemente y que se encontraba en plena etapa de refacción, en la localidad bonaerense de Hurlingham. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes y es investigado por la Justicia de Morón.
Según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales, el episodio se produjo alrededor de las 8, cuando el conductor de A24 se encontraba solo en la vivienda, a la espera de la llegada de un grupo de trabajadores que iba a continuar con tareas de pintura. La casa aún no estaba habitada y presentaba signos visibles de obra, además de un cartel de “vendido” en el frente.
En ese contexto, dos delincuentes armados y con el rostro cubierto ingresaron al lugar y sorprendieron al periodista mientras se encontraba en el patio. Bajo amenazas, le exigieron dinero y objetos de valor. De acuerdo a lo relatado por la propia víctima, los asaltantes se mostraron alterados y actuaron con evidente nerviosismo durante todo el episodio.
Wiñazki intentó explicarles que la vivienda estaba en obra y que no había bienes de gran valor, con el objetivo de evitar una escalada de violencia. Incluso les manifestó que podían llevarse el vehículo para que se retiraran rápidamente del lugar, ya que los pintores estaban por llegar en cualquier momento.
En medio del asalto, los ladrones le preguntaron a qué se dedicaba y le reclamaron dinero en efectivo. El periodista accedió a entregarles 200 dólares y cerca de 60 mil pesos, además de algunos objetos personales. También se llevaron una mochila que contenía una computadora y una consola de videojuegos perteneciente a uno de sus hijos.
Uno de los momentos de mayor tensión se dio cuando los delincuentes intentaron llevarse su teléfono celular. Wiñazki les pidió conservarlo al explicar que era una herramienta esencial para su trabajo. Finalmente, los asaltantes accedieron a no llevárselo y continuaron con la huida.
Tras concretar el robo, los sospechosos abandonaron la vivienda y escaparon en un vehículo por el Acceso Oeste. Por el momento, no trascendieron datos precisos sobre el auto utilizado ni se registraron detenciones vinculadas al caso.
Luego del hecho, el periodista realizó la denuncia correspondiente y agradeció la rápida intervención de las autoridades locales. Si bien no sufrió lesiones físicas, reconoció haber quedado afectado por la situación y por el nivel de violencia implícita durante el asalto.
La investigación quedó en manos de la comisaría 1ª de Hurlingham y de la Policía Bonaerense, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini. Los investigadores trabajan ahora en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.
El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad registrados en el oeste del conurbano, en un contexto de creciente preocupación por los delitos cometidos bajo la modalidad de entraderas y robos en viviendas en refacción o desocupadas.
