Polémica nacional por la salud de los bebés: denuncias, cruces y una fuerte respuesta oficial

Las críticas se profundizaron con declaraciones de otros legisladores del mismo bloque. Juan Molina apuntó contra el discurso oficial al afirmar que “la casta eran los bebés” y remarcó que la eliminación del programa vulneraría derechos básicos de niños que necesitan atención integral y derivaciones oportunas.

Bebés desamparados según la oposición

Desde una mirada técnica, el diputado y médico Pablo Yedlin recordó que el programa fue creado en 2008 y permite que más de 4.000 bebés que nacen cada año con cardiopatías congénitas —la mitad de los cuales requiere cirugía— puedan acceder a centros de alta complejidad, sin importar su lugar de nacimiento. Para Yedlin, cualquier intento de desmantelamiento sería “ilegal” y un error grave de la cartera sanitaria.

En la misma línea, la diputada cordobesa Gabriela Estévez acusó al Presidente de haber eliminado el programa por decreto y vinculó la decisión a una visión ideológica que considera estas políticas como un gasto innecesario.

“Es la ideología del abandono en su expresión más cruel”, afirmó.

La respuesta oficial: qué dice el Gobierno

La respuesta oficial no tardó en llegar. Desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, rechazaron de plano las denuncias y hablaron de un intento de desinformación. “El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas sigue funcionando y su continuidad está plenamente garantizada”, aseguraron en un comunicado.

Según explicaron, durante 2025 el programa contaba con 13 trabajadores y registraba un promedio de 7,4 llamados diarios, lo que —a criterio de la cartera— evidenciaba un sobredimensionamiento de la estructura. Frente a ese escenario, el Ministerio decidió reorganizar el funcionamiento del área sin afectar la atención, una medida que habría derivado en la renuncia masiva del personal desafectado.

A pesar de esa situación, desde Salud afirmaron que en lo que va de 2026 todas las consultas fueron atendidas y derivadas correctamente dentro de la red sanitaria. Además, indicaron que el programa continúa operativo con un equipo administrativo activo y bajo la coordinación médica del Hospital Garrahan, en articulación con centros de alta complejidad de todo el país.

“El compromiso es claro: no se interrumpe la atención, no se abandona a los pacientes y se prioriza el cuidado de los bebés y el acompañamiento a sus familias”, concluyeron desde el Ministerio, al tiempo que reafirmaron su rechazo a lo que calificaron como versiones falsas.

