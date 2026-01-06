Milei redefine su política exterior para el inicio de 2026: Los países que visitará en el primer trimestre

En el Gobierno creen que la relación cercana con la administración estadounidense podría jugar a favor en el diálogo con el Reino Unido. Aunque la postura histórica de Estados Unidos sobre Malvinas se mantiene, en Balcarce 50 consideran que una eventual neutralidad por parte de Donald Trump —quien recientemente ordenó la detención de Nicolás Maduro— ya sería un avance significativo para la Argentina en el plano diplomático.

La política exterior del Gobierno para 2026

En paralelo, la Cancillería trabaja en la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales con el Reino Unido, ya sea mediante negociaciones bilaterales o a través de un entendimiento más amplio que incluya al Mercosur. El objetivo es abrir nuevos canales de intercambio en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas.

La agenda internacional no se limita a Europa. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, avanza en la organización de un viaje oficial a China. Según confirmaron fuentes oficiales, la visita aún no tiene fecha definida y se encuentra en etapa de planificación junto al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trataría de un viaje de carácter bilateral, con foco en cuestiones comerciales.

Todo este despliegue diplomático se produce en un escenario internacional convulsionado, atravesado por la detención de Nicolás Maduro y el endurecimiento de la postura estadounidense frente al régimen venezolano. El Gobierno argentino celebró la decisión y reafirmó su respaldo a cada una de las medidas impulsadas por la Casa Blanca.

Con esta hoja de ruta, Javier Milei se prepara para iniciar el año con una fuerte impronta internacional, decidido a exhibir sin ambigüedades su alineamiento estratégico con Estados Unidos y su apuesta por un vínculo más estrecho con Europa, en un intento por redefinir el lugar de la Argentina en el tablero global.

