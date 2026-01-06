Con el arranque de 2026, el presidente Javier Milei prepara una agenda internacional intensa que tendrá a Europa como eje central. Tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero en Suiza, el mandatario tiene previsto iniciar una gira por varias capitales clave del continente, entre ellas París, Roma, Berlín y Londres.
ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Milei redefine su política exterior para el inicio de 2026: Los países que visitará en el primer trimestre
Javier Milei tiene definida su lista de países a visitar en el primer trimestre del 2026. Europa como eje central y Karina Milei viajará a China.
En la Casa Rosada explican que el objetivo central de estos viajes es reposicionar a la Argentina en el escenario global y consolidar vínculos políticos y económicos con potencias occidentales. “La idea es mostrar una Argentina distinta, previsible y abierta al mundo”, señalan desde el entorno presidencial, donde destacan un cambio de clima en las relaciones internacionales respecto de años anteriores.
El Gobierno busca aprovechar este contexto para atraer inversiones extranjeras y generar confianza en los mercados internacionales. En La Libertad Avanza consideran que el rumbo económico y el alineamiento geopolítico del país permiten diferenciar a la Argentina del resto de América Latina, una región que —según la visión oficial— mantiene en su mayoría gobiernos con una orientación ideológica opuesta.
Javier Milei y su agenda internacional
En ese marco, el alineamiento con Estados Unidos aparece como una de las piezas centrales de la estrategia diplomática del Ejecutivo. Desde el oficialismo remarcan que la relación con Washington atraviesa un momento de sintonía plena y la describen como un respaldo político sin matices. “Somos el único país de la región con un acompañamiento total a los Estados Unidos”, aseguran cerca del Presidente.
Uno de los puntos más sensibles de la agenda internacional es el vínculo con el Reino Unido. Milei manifestó recientemente en una entrevista con el diario británico The Telegraph que la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas no está en discusión, aunque ratificó su intención de avanzar exclusivamente por la vía diplomática. Con ese antecedente, el Presidente evalúa incluir Londres dentro de su gira europea.
En el Gobierno creen que la relación cercana con la administración estadounidense podría jugar a favor en el diálogo con el Reino Unido. Aunque la postura histórica de Estados Unidos sobre Malvinas se mantiene, en Balcarce 50 consideran que una eventual neutralidad por parte de Donald Trump —quien recientemente ordenó la detención de Nicolás Maduro— ya sería un avance significativo para la Argentina en el plano diplomático.
La política exterior del Gobierno para 2026
En paralelo, la Cancillería trabaja en la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales con el Reino Unido, ya sea mediante negociaciones bilaterales o a través de un entendimiento más amplio que incluya al Mercosur. El objetivo es abrir nuevos canales de intercambio en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas.
La agenda internacional no se limita a Europa. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, avanza en la organización de un viaje oficial a China. Según confirmaron fuentes oficiales, la visita aún no tiene fecha definida y se encuentra en etapa de planificación junto al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trataría de un viaje de carácter bilateral, con foco en cuestiones comerciales.
Todo este despliegue diplomático se produce en un escenario internacional convulsionado, atravesado por la detención de Nicolás Maduro y el endurecimiento de la postura estadounidense frente al régimen venezolano. El Gobierno argentino celebró la decisión y reafirmó su respaldo a cada una de las medidas impulsadas por la Casa Blanca.
Con esta hoja de ruta, Javier Milei se prepara para iniciar el año con una fuerte impronta internacional, decidido a exhibir sin ambigüedades su alineamiento estratégico con Estados Unidos y su apuesta por un vínculo más estrecho con Europa, en un intento por redefinir el lugar de la Argentina en el tablero global.
