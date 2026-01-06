De Venezuela al asalto al Capitolio: El aniversario negro para Donald Trump

“Le toca al Congreso hacer frente a este atroz ataque a nuestra democracia. Y después de esto, vamos a caminar, y yo estaré allí con ustedes, vamos a caminar. Quienes quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a vitorear a nuestros valientes senadores y congresistas”, agregó Trump, incluyéndose en la marcha en la que, sin embargo, nunca participó.

El día que la democracia tembló en los Estados Unidos

Horas después, la primera potencia vivió una jornada inédita. Mientras los legisladores certificaban la victoria de Biden, una multitud de seguidores de Trump escalaron muros, rompieron vidrios e irrumpieron en la sede del Congreso.

La sesión fue interrumpida y los congresistas fueron llevados a un sitio seguro. El lugar quedó colmado de personas que deambulaban, algunos defecando y llamando con amenazas a los líderes, otros enzarzados en un combate cuerpo a cuerpo con los agentes de la Policía.

Sus palabras se produjeron durante más de una hora de discurso ante miles de sus seguidores que lo escucharon en el Monumento a Washington el 6 de enero, en la misma jornada en que el Congreso certificaba la victoria de Biden.

Muchos de los que irrumpieron en el Capitolio se hacían eco de las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral. Algunos de sus simpatizantes gritaron con amenazas los nombres de políticos destacados, en particular el de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el entonces vicepresidente Mike Pence, que se negó a intentar objetar la victoria de Biden.

El costo humano y político

Los enfrentamientos dejaron cuatro muertos en las horas del asalto, incluyendo a una manifestante alcanzada por disparos de la policía y otros tres fallecimientos por emergencias médicas en el lugar. A los meses, el trauma derivó también en una serie de suicidios entre los oficiales que defendieron el edificio.

Desde el punto de vista institucional, el asalto marcó el inicio de una era de polarización sin precedentes:

-Juicios y condenas: Cientos de participantes han pasado por los tribunales federales, enfrentando cargos que van desde la entrada ilegal hasta la conspiración sediciosa.

-Comisión de investigación: El Congreso estableció un comité especial para determinar las responsabilidades políticas, señalando directamente el rol de la Casa Blanca en la agitación de las masas.

-Legitimidad en disputa: Pese a la certificación final de Biden esa misma madrugada, una parte significativa del electorado aún cuestiona la validez del sistema democrático.

