En plena pandemia del coronavirus y en un crudo invierno en el hemisferio norte, Estados Unidos vivió un episodio insólito el 6 de enero de 2021 cuando seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio con el objetivo de frenar la certificación formal de la derrota del mandatario en las elecciones que ganó su sucesor, el demócrata Joe Biden.
ESTADOS UNIDOS
De Venezuela al asalto al Capitolio: El aniversario negro para Donald Trump
El 6 de enero de 2021, la democracia tembló en los Estados Unidos tras el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump.
En la mañana de ese día, los manifestantes se congregaron para el mitin Save America en el parque público de La Elipse, donde escucharon el discurso de Trump. La manifestación culminó en la revuelta, después de numerosos intentos anteriores de Donald Trump de anular los resultados de los comicios tras un supuesto fraude electoral.
¿Cómo se originó el asalto al Capitolio?
Meses antes, durante la campaña presidencial de 2020, en repetidas ocasiones el entonces presidente y candidato, Donald Trump, repitió sin pruebas que se avecinaba un fraude electoral, en una pugna por el Ejecutivo que disputaba con el demócrata, Joe Biden.
Pero entre las acciones que más han apuntado contra Trump está un discurso en video difundido pocos minutos antes de la insurrección en el que el entonces mandatario alentó a sus simpatizantes a ir a la sede del Legislativo.
¿Qué fue lo que había dicho Donald Trump?
“Luchen como el infierno y si no luchan como el infierno ya no vamos a tener un país”, sostuvo Donald Trump. Es una frase en particular con la que los demócratas argumentan que el entonces derrotado presidente en las urnas incitó a sus seguidores a marchar por la Avenida Pennsylvania hacia el Capitolio.
“Le toca al Congreso hacer frente a este atroz ataque a nuestra democracia. Y después de esto, vamos a caminar, y yo estaré allí con ustedes, vamos a caminar. Quienes quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a vitorear a nuestros valientes senadores y congresistas”, agregó Trump, incluyéndose en la marcha en la que, sin embargo, nunca participó.
El día que la democracia tembló en los Estados Unidos
Horas después, la primera potencia vivió una jornada inédita. Mientras los legisladores certificaban la victoria de Biden, una multitud de seguidores de Trump escalaron muros, rompieron vidrios e irrumpieron en la sede del Congreso.
La sesión fue interrumpida y los congresistas fueron llevados a un sitio seguro. El lugar quedó colmado de personas que deambulaban, algunos defecando y llamando con amenazas a los líderes, otros enzarzados en un combate cuerpo a cuerpo con los agentes de la Policía.
Sus palabras se produjeron durante más de una hora de discurso ante miles de sus seguidores que lo escucharon en el Monumento a Washington el 6 de enero, en la misma jornada en que el Congreso certificaba la victoria de Biden.
Muchos de los que irrumpieron en el Capitolio se hacían eco de las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral. Algunos de sus simpatizantes gritaron con amenazas los nombres de políticos destacados, en particular el de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el entonces vicepresidente Mike Pence, que se negó a intentar objetar la victoria de Biden.
El costo humano y político
Los enfrentamientos dejaron cuatro muertos en las horas del asalto, incluyendo a una manifestante alcanzada por disparos de la policía y otros tres fallecimientos por emergencias médicas en el lugar. A los meses, el trauma derivó también en una serie de suicidios entre los oficiales que defendieron el edificio.
Desde el punto de vista institucional, el asalto marcó el inicio de una era de polarización sin precedentes:
-Juicios y condenas: Cientos de participantes han pasado por los tribunales federales, enfrentando cargos que van desde la entrada ilegal hasta la conspiración sediciosa.
-Comisión de investigación: El Congreso estableció un comité especial para determinar las responsabilidades políticas, señalando directamente el rol de la Casa Blanca en la agitación de las masas.
-Legitimidad en disputa: Pese a la certificación final de Biden esa misma madrugada, una parte significativa del electorado aún cuestiona la validez del sistema democrático.
