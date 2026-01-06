En medio de una noche de Reyes Magos y cuando todavía se sentían los efectos de los saqueos, de la represión policial en Plaza de Mayo y en otros puntos del país que derivó en la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, el entonces ministro de economía, Jorge Remes Lenicov, anunciaba el fin del plan de convertibilidad implementado en 1991 por Domingo Cavallo durante la presidencia de Carlos Menem.
EL FIN DE UNA ERA
Se cumplen 24 años del fin de la Convertibilidad: Del '1 a 1' de Cavallo al '1-4' de Remes Lenicov
El 6 de enero de 2002, el entonces ministro de economía, Jorge Remes Lenicov, anunciaba el fin de la convertibilidad de Domingo Cavallo.
En esa cálida noche de verano 2002 y con un clima social todavía en estado de “ebullición”, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, se despidió de esta estrategia con una fuerte devaluación del peso, poniendo fin a una era que, si bien trajo estabilidad inicial, terminó en una crisis sin precedentes durante el 2001.
¿Qué fue la Ley de Convertibilidad?
La normativa establecía una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense. En principio, 1 divisa norteamericana equivalía a 10.000 australes. Luego, con el reemplazo de los australes por los pesos argentinos surgió el “1 a 1”; en donde la relación cambiaria fue 1 peso, 1 dólar.
Detrás de esta medida impulsada por Cavallo, había un intento por combatir la hiperinflación. El plan implementado estableció -además del tipo de cambio fijo- una apertura comercial y financiera que permitía usar el dólar para todas las operaciones económicas y prohibía que el Banco Central financie políticas fiscales expansivas. Los resultados fueron “positivos”, ya que se pasó de un 1344% de inflación en 1990 a un 25% en los primeros 12 meses posteriores a su aplicación.
El furor de la convertibilidad en 1991 y 1994
El uno a uno generó un impacto positivo inicial. La economía argentina experimentó una estabilidad inédita, con una inflación que se redujo significativamente y un crecimiento económico notable entre 1991 y 1994. Sin embargo, para que las reformas monetarias fueran exitosas, se requerían cambios concretos en la economía real. Cavallo implementó un plan de apertura y liberalización, incluyendo la desregulación y una apertura comercial y financiera. Estas medidas, si bien aumentaron la confianza y atrajeron capitales extranjeros, también expusieron al país a vulnerabilidades económicas severas en el mediano plazo.
Así, con el tiempo, este modelo comenzó a mostrar fisuras. La dependencia de la economía argentina de los flujos de capital externo la hacía vulnerable a los cambios en la confianza de los inversores internacionales. Además, la fijación del tipo de cambio al dólar llevó a un atraso cambiario, perjudicando la competitividad de las exportaciones argentinas y promoviendo un aumento de las importaciones. Esto resultó en déficits comerciales y de cuenta corriente, incrementando la deuda externa y reduciendo las reservas en divisas.
¿Por qué cayó la convertibilidad?
La situación financiera del país se complicó aún más cuando Brasil, uno de los principales socios comerciales de Argentina, devaluó su moneda en 1999. Esta devaluación hizo que los productos brasileños fueran más baratos y competitivos en el mercado internacional, mientras que los productos argentinos, atados al valor del dólar, se volvieron más caros y menos atractivos. La economía argentina, ya debilitada por la crisis internacional del “Efecto Tequila”, sufrió un duro golpe, con un impacto negativo en las exportaciones y un agravamiento de la recesión económica.
La combinación de estos factores, junto con un creciente déficit fiscal, llevó a una crisis de confianza entre los inversores, resultando en una fuga de capitales y una severa restricción en el acceso al financiamiento externo. La rigidez del sistema de convertibilidad, que no permitía una devaluación flexible del peso frente al dólar, exacerbó la crisis, llevando a la economía argentina a una situación insostenible, sostenida sólo artificialmente en los últimos años por el programa económico y financiero acordado con el FMI.
Las consecuencias de la convertibilidad y el estallido de la crisis en 2001
La incapacidad de generar ingresos suficientes para pagar la deuda y mantener la paridad con el dólar desencadenó la crisis económica, política y social que culminó en el colapso de la convertibilidad a finales de 2001. La convertibilidad tuvo un alto costo social, tanto en sus primeros momentos cómo durante su caída. El desempleo aumentó drásticamente debido a políticas de liberalización económica y privatizaciones. Estas reformas, si bien mejoraron algunos servicios, también llevaron a un incremento de la desocupación y un deterioro en las condiciones de vida de muchos argentinos.
La salida del uno a uno, tras la crisis del 2001, fue implementada por el gobierno de Eduardo Duhalde, y comenzó con la aprobación de la Ley 25.561 el 6 de enero de 2002. Esta ley derogó los aspectos claves de la Ley de Convertibilidad de 1991, eliminando la paridad entre el peso y el dólar, así como la exigencia de mantener reservas equivalentes al 100% de la base monetaria. A pesar de las declaraciones iniciales de Duhalde, que prometían respetar la naturaleza de los depósitos (dólares o pesos), diversos decretos de necesidad y urgencia llevaron a la pesificación forzosa de créditos, deudas y depósitos bancarios, y a la estatización de parte de la deuda privada.
Además, se pesificó la deuda pública nacional, provincial y municipal regida por ley argentina, ajustando la conversión a $1,40 por cada dólar. Estas medidas marcaron el fin oficial de la era del uno a uno y representaron un cambio fundamental en la política monetaria y económica del país para los siguientes años.
