Se cumplen 24 años del fin de la Convertibilidad: Del '1 a 1' de Cavallo al '1-4' de Remes Lenicov

Así, con el tiempo, este modelo comenzó a mostrar fisuras. La dependencia de la economía argentina de los flujos de capital externo la hacía vulnerable a los cambios en la confianza de los inversores internacionales. Además, la fijación del tipo de cambio al dólar llevó a un atraso cambiario, perjudicando la competitividad de las exportaciones argentinas y promoviendo un aumento de las importaciones. Esto resultó en déficits comerciales y de cuenta corriente, incrementando la deuda externa y reduciendo las reservas en divisas.

SECUMPLEN24ANOSDELFINDELACONVERTIBILIDADDEL11DECAVALLOAL14DEREMESLENICOVFOTO3 El 6 de enero de 2002, el entonces ministro de economía, Jorge Remes Lenicov, anunciaba el fin de la convertibilidad de Domingo Cavallo.

¿Por qué cayó la convertibilidad?

La situación financiera del país se complicó aún más cuando Brasil, uno de los principales socios comerciales de Argentina, devaluó su moneda en 1999. Esta devaluación hizo que los productos brasileños fueran más baratos y competitivos en el mercado internacional, mientras que los productos argentinos, atados al valor del dólar, se volvieron más caros y menos atractivos. La economía argentina, ya debilitada por la crisis internacional del “Efecto Tequila”, sufrió un duro golpe, con un impacto negativo en las exportaciones y un agravamiento de la recesión económica.

La combinación de estos factores, junto con un creciente déficit fiscal, llevó a una crisis de confianza entre los inversores, resultando en una fuga de capitales y una severa restricción en el acceso al financiamiento externo. La rigidez del sistema de convertibilidad, que no permitía una devaluación flexible del peso frente al dólar, exacerbó la crisis, llevando a la economía argentina a una situación insostenible, sostenida sólo artificialmente en los últimos años por el programa económico y financiero acordado con el FMI.

Las consecuencias de la convertibilidad y el estallido de la crisis en 2001

La incapacidad de generar ingresos suficientes para pagar la deuda y mantener la paridad con el dólar desencadenó la crisis económica, política y social que culminó en el colapso de la convertibilidad a finales de 2001. La convertibilidad tuvo un alto costo social, tanto en sus primeros momentos cómo durante su caída. El desempleo aumentó drásticamente debido a políticas de liberalización económica y privatizaciones. Estas reformas, si bien mejoraron algunos servicios, también llevaron a un incremento de la desocupación y un deterioro en las condiciones de vida de muchos argentinos.

La salida del uno a uno, tras la crisis del 2001, fue implementada por el gobierno de Eduardo Duhalde, y comenzó con la aprobación de la Ley 25.561 el 6 de enero de 2002. Esta ley derogó los aspectos claves de la Ley de Convertibilidad de 1991, eliminando la paridad entre el peso y el dólar, así como la exigencia de mantener reservas equivalentes al 100% de la base monetaria. A pesar de las declaraciones iniciales de Duhalde, que prometían respetar la naturaleza de los depósitos (dólares o pesos), diversos decretos de necesidad y urgencia llevaron a la pesificación forzosa de créditos, deudas y depósitos bancarios, y a la estatización de parte de la deuda privada.

Además, se pesificó la deuda pública nacional, provincial y municipal regida por ley argentina, ajustando la conversión a $1,40 por cada dólar. Estas medidas marcaron el fin oficial de la era del uno a uno y representaron un cambio fundamental en la política monetaria y económica del país para los siguientes años.

Embed - DiFilm - Crisis 2001 Las medidas económicas - Jorge Remes Lenicov (2002)

