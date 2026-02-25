urgente24
Trump: 3 momentos de zozobra en el Capitolio; conexiones de Jeffrey Epstein con Buenos Aires

Trump tuvo 3 momentos de zozobra en el Capitolio de USA; las conexiones de Jeffrey Epstein con Buenos Aires; largos discursos no significan buenos discursos

25 de febrero de 2026 - 18:57
Donald Trump

1-Trump tuvo momentos de alta tensión en el Capitolio

Durante las casi dos horas que duró el discurso del presidente norteamericano por el Estado de la Unión, el clima político se puso espeso.

El más controvertido fue protagonizado por el congresista demócrata Al Green, quien terminó expulsado del hemiciclo tras exhibir un cartel en rechazo a un video racista atribuido al mandatario. La protesta interrumpió momentáneamente la exposición presidencial y encendió los cruces entre demócratas y republicanos.

La consigna del cartel era contundente: “los negros no son monos”, en alusión a un contenido que asociaba simios con el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama. El episodio volvió a exponer la grieta política y racial que atraviesa a Estados Unidos

2-Investigan las actividades de Jeffrey Epstein en Buenos Aires

El empresario condenado por pedofilia, que se suicidara en 2019 cuando estaba detenido en Nueva York, mantenía vínculos comerciales con actividades de seguridad y espionaje de la capital de Argentina.

3-Largos discursos no significan buenos discursos

Tras su alocución en el Capitolio, Donald Trump dejó en claro que un discurso más largo no necesariamente es un discurso mejor: protagonizó el Estado de la Unión más extenso de la historia, con casi dos horas de exposición ante el Congreso.

El mandatario republicano aprovechó el mensaje para exaltar su gestión económica y proclamar el inicio de una supuesta “época dorada” para Estados Unidos, superando el récord que hasta ahora ostentaba Bill Clinton en los años ’90.

Sin embargo, el dato incómodo persiste: en medio del alto costo de vida, Trump enfrenta bajos niveles de aprobación. Según CNN, apenas un tercio de los estadounidenses respalda hoy su gestión.

