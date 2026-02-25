Trump: 3 momentos de zozobra en el Capitolio; conexiones de Jeffrey Epstein con Buenos Aires

El mandatario republicano aprovechó el mensaje para exaltar su gestión económica y proclamar el inicio de una supuesta “época dorada” para Estados Unidos, superando el récord que hasta ahora ostentaba Bill Clinton en los años ’90.

Sin embargo, el dato incómodo persiste: en medio del alto costo de vida, Trump enfrenta bajos niveles de aprobación. Según CNN, apenas un tercio de los estadounidenses respalda hoy su gestión.