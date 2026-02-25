RESUMEN AUDIOVISUAL 25/2
Trump: 3 momentos de zozobra en el Capitolio; conexiones de Jeffrey Epstein con Buenos Aires
Trump tuvo 3 momentos de zozobra en el Capitolio de USA; las conexiones de Jeffrey Epstein con Buenos Aires; largos discursos no significan buenos discursos
El más controvertido fue protagonizado por el congresista demócrata Al Green, quien terminó expulsado del hemiciclo tras exhibir un cartel en rechazo a un video racista atribuido al mandatario. La protesta interrumpió momentáneamente la exposición presidencial y encendió los cruces entre demócratas y republicanos.
La consigna del cartel era contundente: “los negros no son monos”, en alusión a un contenido que asociaba simios con el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama. El episodio volvió a exponer la grieta política y racial que atraviesa a Estados Unidos
2-Investigan las actividades de Jeffrey Epstein en Buenos Aires
El empresario condenado por pedofilia, que se suicidara en 2019 cuando estaba detenido en Nueva York, mantenía vínculos comerciales con actividades de seguridad y espionaje de la capital de Argentina.
3-Largos discursos no significan buenos discursos
Tras su alocución en el Capitolio, Donald Trump dejó en claro que un discurso más largo no necesariamente es un discurso mejor: protagonizó el Estado de la Unión más extenso de la historia, con casi dos horas de exposición ante el Congreso.
El mandatario republicano aprovechó el mensaje para exaltar su gestión económica y proclamar el inicio de una supuesta “época dorada” para Estados Unidos, superando el récord que hasta ahora ostentaba Bill Clinton en los años ’90.