Vélez y Deportivo Riestra juegan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.30, el Fortín recibe al Malevo en el José Amalfitani, buscando extender su racha: registra cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota. Y además está puntero.
Vélez 0-0 Riestra: tras cargarse a River y Boca, el Fortín va por el Malevo
Vélez recibe a Deportivo Riestra en el Estadio José Amalfitani. Puntero y sin derrotas en lo que va del Torneo Apertura, el Fortín avanza a paso firme.
EN VIVO
-
20:20
Final del 1T
-
19:52
Nada de repliegue: por qué Riestra presiona alto y le da resultado
-
19:46
¡Montero le tapó el mano a mano a Herrera! VIDEO: El Malevo tuvo una chance clarísima
-
19:43
Vélez propone, pero Riestra lo complica más con su juego directo
-
19:30
Comienza el partido
-
19:21
Formaciones confirmadas en Vélez y Riestra
-
19:12
"Atacarlos y salir de contragolpe": en el Malevo saben cuál es la fórmula
-
19:09
"Tenemos que seguir manteniendo el ritmo": nadie duerme en el Fortín
-
18:54
Estudiantes, Tigre y más: todos los partidos de un miércoles bien futbolero
-
18:34
La baja sensible en el Fortín que Guillermo buscará suplir
-
18:18
La verticalidad de Vélez vs. las réplicas de Riestra: ¿Dónde debe tener cuidado el Fortín?
-
17:50
Así fue el último Riestra-Vélez: un partido con 4 goles de pelota parada
-
17:32
TV: Dónde ver Vélez vs. Riestra
-
17:16
Árbitro y VAR del partido
-
17:10
Posibles formaciones en ambos equipos
Líder de la Zona A, con sendas victorias ante River y Boca, y una personalidad fuerte, Vélez es uno de los mejores equipos del campeonato. Llega con el triunfo ante el Millonario todavía fresco, un duelo que ganó con carácter y buen juego, con el agregado de haber sido, además, la estocada final al ciclo de Marcelo Gallardo.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto busca esta tarde, nuevamente de local, seguir de racha. Está invicto en el campeonato, y en caso de ganar se garantizaría continuar puntero.
Del otro lado, a Riestra le quedan solo vestigios de su 2025, un sólido año que le permitió acceder a la Copa Sudamericana 2026. Marcha anteúltimo en la Zona A, y con apenas tres puntos es el tercer equipo de toda la Liga Profesional que menos sumó.
Deja tu comentario