Vélez 0-0 Riestra: tras cargarse a River y Boca, el Fortín va por el Malevo

Nada de repliegue: por qué Riestra presiona alto y le da resultado

El Malevo no salió a jugar el partido con su faceta más conocida, que es la del repliegue y defender cerca de su arco. Por el contrario, el plan es atorar al Fortín en salida para obturarle los caminos de construcción a un equipo que elaborar sus jugadas a través del pase.

Como la presión de Riestra es buena, obliga a su rival a jugar en largo, a tirar el pelotazo. Así, lleva el partido a disputarlo en las alturas, en los saltos, los cabezazos, los choques físicos y duelos individuales; una faceta en la que se siente cómodo. Por ahora, Vélez no genera peligro.