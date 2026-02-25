urgente24
en vivo TORNEO APERTURA

Vélez 0-0 Riestra: tras cargarse a River y Boca, el Fortín va por el Malevo

Vélez recibe a Riestra en Liniers

Vélez recibe a Riestra en Liniers

@Vélez
Vélez recibe a Riestra en Liniers

Vélez recibe a Riestra en Liniers

@Vélez

Vélez recibe a Deportivo Riestra en el Estadio José Amalfitani. Puntero y sin derrotas en lo que va del Torneo Apertura, el Fortín avanza a paso firme.

25 de febrero de 2026 - 17:29

EN VIVO

Vélez y Deportivo Riestra juegan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.30, el Fortín recibe al Malevo en el José Amalfitani, buscando extender su racha: registra cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota. Y además está puntero.

Embed

Líder de la Zona A, con sendas victorias ante River y Boca, y una personalidad fuerte, Vélez es uno de los mejores equipos del campeonato. Llega con el triunfo ante el Millonario todavía fresco, un duelo que ganó con carácter y buen juego, con el agregado de haber sido, además, la estocada final al ciclo de Marcelo Gallardo.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto busca esta tarde, nuevamente de local, seguir de racha. Está invicto en el campeonato, y en caso de ganar se garantizaría continuar puntero.

Del otro lado, a Riestra le quedan solo vestigios de su 2025, un sólido año que le permitió acceder a la Copa Sudamericana 2026. Marcha anteúltimo en la Zona A, y con apenas tres puntos es el tercer equipo de toda la Liga Profesional que menos sumó.

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

Nada de repliegue: por qué Riestra presiona alto y le da resultado

El Malevo no salió a jugar el partido con su faceta más conocida, que es la del repliegue y defender cerca de su arco. Por el contrario, el plan es atorar al Fortín en salida para obturarle los caminos de construcción a un equipo que elaborar sus jugadas a través del pase.

Como la presión de Riestra es buena, obliga a su rival a jugar en largo, a tirar el pelotazo. Así, lleva el partido a disputarlo en las alturas, en los saltos, los cabezazos, los choques físicos y duelos individuales; una faceta en la que se siente cómodo. Por ahora, Vélez no genera peligro.

Live Blog Post

¡Montero le tapó el mano a mano a Herrera! VIDEO: El Malevo tuvo una chance clarísima

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2026791325769605378&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Vélez propone, pero Riestra lo complica más con su juego directo

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Formaciones confirmadas en Vélez y Riestra

Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Aliendro, Robertone, Andrada; Machuca, Lanzini, Monzón

Riestra: Arce; Paz, Sansotre, Miño, Randazzo, Alonso; Ramírez, Goitía, Watson; Herrera, Díaz

Live Blog Post

"Atacarlos y salir de contragolpe": en el Malevo saben cuál es la fórmula

"Seguimos nuestra fórmula, seguir mejorando y ajustando detalles"; dijo Alexander Díaz en la previa. "Ellos tienen jugadores de jerarquía, tienen un sistema donde corren todo el tiempo. Trataremos de atacarlos y salir de contragolpe", analizó el delantero.

Live Blog Post

"Tenemos que seguir manteniendo el ritmo": nadie duerme en el Fortín

"Tenemos que seguir manteniendo el ritmo que venimos llevando en los partidos", dijo Emanuel Mammana en la previa del encuentro. "Hay un grupo muy fuerte, lo hablamos siempre. Hay que estar preparados porque te puede tocar en cualquier momento porque cuando te toca tenés que demostrar en toda la cancha", sostuvo. "Falta un montón, hay que mantenerse, tenemos con qué", cerró el defensor.

Live Blog Post

Estudiantes, Tigre y más: todos los partidos de un miércoles bien futbolero

Por la Liga Profesional, también se juegan los siguientes partidos:

  • Barracas Central vs. Tigre
  • Gimnasia de La Plata vs. Rosario Central
  • Newell's vs. Estudiantes

Además, por Copa Argentina juegan:

  • San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn
  • Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
Live Blog Post

La baja sensible en el Fortín que Guillermo buscará suplir

Matías Pellegrini no fue convocado para el partido vs. Riestra por una lesión. Según informó el departamento médico del club, el jugador presenta una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo.

El delantero llevaba marcados tres goles de los ocho que lleva convertidos Vélez en el Apertura.

Live Blog Post

La verticalidad de Vélez vs. las réplicas de Riestra: ¿Dónde debe tener cuidado el Fortín?

El conjunto de Villa Soldati acostumbra replegarse, entregar la posesión y asumir un rol más reactivo para salir rápido de contra. Es en esas transiciones donde encuentra su mayor potencial ofensivo. Frente a un Vélez que propone y asume la iniciativa, el mediocampo del Fortín tendrá que sostener el equilibrio y reforzar la recuperación para evitar que el rival capitalice los espacios a la espalda y lastime en las réplicas.

Live Blog Post

Así fue el último Riestra-Vélez: un partido con 4 goles de pelota parada

A fines de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, el Malevo y el Fortín igualaron 2-2 en Villa Soldati. El equipo local se había puesto en ventaja dos veces, pero el visitante logró igualarlo.

Fue un partido muy friccionado, pero también con un juego aéreo muy entretenido. Hubo una jugada de laboratorio de Riestra, un gol en contra y otro de lateral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1975330105485299985?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975330105485299985%7Ctwgr%5E0e5d80157e25b9bee96273b41f1350fdb510cd85%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Friestra-2-velez-2-un-partido-pelotas-paradas-el-lider-y-el-escolta-no-se-sacaron-diferencias-n610816&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1975332120676413951?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975332120676413951%7Ctwgr%5E0e5d80157e25b9bee96273b41f1350fdb510cd85%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Friestra-2-velez-2-un-partido-pelotas-paradas-el-lider-y-el-escolta-no-se-sacaron-diferencias-n610816&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1975338989620982115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975338989620982115%7Ctwgr%5E0e5d80157e25b9bee96273b41f1350fdb510cd85%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Friestra-2-velez-2-un-partido-pelotas-paradas-el-lider-y-el-escolta-no-se-sacaron-diferencias-n610816&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1975347311032127526?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975347311032127526%7Ctwgr%5E0e5d80157e25b9bee96273b41f1350fdb510cd85%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Friestra-2-velez-2-un-partido-pelotas-paradas-el-lider-y-el-escolta-no-se-sacaron-diferencias-n610816&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

TV: Dónde ver Vélez vs. Riestra

El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post

Árbitro y VAR del partido

Pablo Echavarría será el árbitro del partido, mientras que Yamil Possi lo acompañará en el VAR.

Live Blog Post

Posibles formaciones en ambos equipos

Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Baeza, Robertone, Aliendro; Andrada, Lanzini, Monzón

Riestra: Arce; Paz, Sansotre, Miño, Randazzo, Ramírez; Goitía, Watson; Alonso, Herrera, Benegas

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES