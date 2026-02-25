La Libertad Avanza afirma que ha suspendido la pauta publicitaria del Estado Nacional pero es una hipocresía de Javier Milei: el Ejecutivo Nacional ha encontrado otros mecanismos para financiar su 'circo' comunicacional.
MENTIRAS VERDADERAS
La Libertad Avanza pega bajo el cinturón: Bendita pauta de YPF / BNA
La hipocresía de La Libertad Avanza es llamativa y peligrosa para los medios de comunicación con su doble discurso sobre YPF y BNA.
Entonces, La Libertad Avanza persigue a los gobernadores de la oposición (desde Martín Llaryora, en Córdoba, a Axel Kicillof, en PBA) con cuánto dinero destinan a comunicar sus obras de gobierno pero no considera propias las inversiones publicitarias de la empresa YPF y del Banco de la Nación Argentina para respaldar a quienes defienden el Gobierno neolibertario.
Esto ha provocado desconcierto, y luego mucho enojo, no sólo en los gobernadores de la oposición sino también entre quienes concretan acuerdos de comunicación con esos mandatarios ante el temor del escarnio público como 'dilapidadores de los recursos del Estado'.
Buena parte de la opinión pública cree que la comunicación es un exceso; mientras los de Javier Milei encubren sus erogaciones utilizando a YPF, BNA y otros recursos o descentralizados o no presupuestarios.
Por lo demás, Milei descalifica a sus críticos llamándolos "ensobrados", sin precisar, por ejemplo, el origen de los supuestos "sobres". Pero hay una pléyade periodistas que atacan a la oposición tal como si estuviesen cumpliendo alguna actividad profesional.
El Terror
A la vez, los oficialistas han 'sembrado el terror' en las Administraciones provinciales.
Por si faltara algo, los de Milei realizan una intensa inversión -que muchos atribuyen a la SIDE aunque nadie tiene las pruebas pero invocan lo que ha sucedido en otras Administraciones- en un esquema de ataque y contraataque digital.
Esto, que en la campaña electoral de Milei era 'ad honorem' parece que se ha profesionalizado con contratos del Estado y recursos desconocidos, facilidades que parecen no tener los gobernadores de la oposición.
La situación es compleja porque a los gobernadores opositores los condiciona y, de alguna menra, les impone un cerco mediático mientras que el proyecto Milei 2027 cuenta con muchos recursos disponibles.
