La Libertad Avanza pega bajo el cinturón: Bendita pauta de YPF / BNA

El Terror

A la vez, los oficialistas han 'sembrado el terror' en las Administraciones provinciales.

Por si faltara algo, los de Milei realizan una intensa inversión -que muchos atribuyen a la SIDE aunque nadie tiene las pruebas pero invocan lo que ha sucedido en otras Administraciones- en un esquema de ataque y contraataque digital.

Esto, que en la campaña electoral de Milei era 'ad honorem' parece que se ha profesionalizado con contratos del Estado y recursos desconocidos, facilidades que parecen no tener los gobernadores de la oposición.

La situación es compleja porque a los gobernadores opositores los condiciona y, de alguna menra, les impone un cerco mediático mientras que el proyecto Milei 2027 cuenta con muchos recursos disponibles.

