urgente24
en vivo SANTIAGO CAPUTO A FONDO VS. AFA / INDUSTRICIDIO AVANZA

Ley de Glaciares: Envalentonado, Milei va por más (pese a interna libertaria)

Javier Milei ahora va por la reforma de la Ley de Glaciares.

Javier Milei ahora va por la reforma de la Ley de Glaciares.

Imagen creada con IA / Grok.
Javier Milei ahora va por la reforma de la Ley de Glaciares.

Javier Milei ahora va por la reforma de la Ley de Glaciares.

Imagen creada con IA / Grok.

Mañana (26/02) el Senado tratará la reforma de la Ley de Glaciares y Javier Milei se entusiasma con otro triunfo parlamentario, aunque hay interna en LLA.

25 de febrero de 2026 - 18:20

EN VIVO

Envalentonado por los recientes triunfos parlamentarios, Javier Milei va por más y se entusiasma con la reforma de la Ley de Glaciares que se tratará mañana (26/02) en el Senado. El Gobierno tendría los votos necesarios para aprobarla, pero lo más curioso es que este proyecto ha generado incluso una interna en La Libertad Avanza.

Tal como informó Urgente24, Patricia Bullrich habría ralentizado el curso de la iniciativa en el recinto en desmedro de Diego Santilli, quien hace más de 10 días contaba con los votos para la aprobación, dadas sus negociaciones con los gobernadores (que necesitan desesperadamente el ingreso de dólares y ven en la minería a gran escala una posible solución a sus crisis económicas). La jefa del bloque libertario en el Senado quiere colgarse los laureles para impresionar a los hermanos Milei, que aún la miran con cierta desconfianza.

Además, la redacción de la ley provocó internas políticas y mineras. Urgente24 también ha informado que los intereses de Glencore en la Ley de Glaciares no son los de Vicuña, ambas operando en San Juan. Y eso impacta en el bloque libertario: la primera se identifica con el senador nacional Flavio Fama (UCR / Catamarca), que representa al lobby minero; mientras que la segunda ha logrado una interesante empatía con María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, y partidaria de una legislación sin 'zonas oscuras'. En esto la acompañan el secretario de Minería, Luis Lucero, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Se dice que Fama, que representa a los estudios jurídicos de las mineras, estaba a favor de un texto de redacción más ambiguo, mientras que Lucero quiere un texto transparente, sin fisuras, que no dé lugar a múltiples litigios. En ese embrollo está metido el Gobierno de Milei, que todavía a estas horas sigue puliendo el texto final del proyecto.

Por otra parte, no es menor que esta reforma a la Ley de Glaciares genera muchas críticas de parte de los ambientalistas y especialistas, que consideran que es la guerra del agua que viene, y que es inconstitucional por debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos en la Constitución.

Los gobernadores (y Milei) ven a esta reforma como un posible salvavidas económico por el ingreso de dólares de la minería. La polémica está lanzada, pero la suerte del proyecto ya parece decidida.

Todo lo que está pasando, y lo que ocurrirá en las próximas horas, te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Maxi Ferraro presiona a Luis Juez con archivo: "Espero que no cambie de posición ahora"

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, le pidió al senador ahora libertario Luis Juez que "no cambie de posición según la ocasión", recordando su exposición en el recinto, años atrás, defendiendo al "agua" y contra la "minería contaminante".

"Si estuviéramos defendiendo todos los mismos intereses, hace rato que tendríamos una ley para la protección de los glaciares", argumentaba Luis Juez entonces, antes de la sanción de la ley en 2010.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2026721931563774422&partner=&hide_thread=false
image
Live Blog Post

Manu Chao se expresó en contra de la reforma de la Ley de Glaciares

El músico franco español Manu Chao -conocido por sus ideales políticos de izquierda y por su abierto apoyo a diversas causas sociales- se expresó duramente contra la reforma a la Ley de Glaciares que impulsa Javier Milei.

Captura de pantalla 2026-02-25 180408
Live Blog Post

Reforma a la Ley de Glaciares: Los principales puntos

El proyecto oficialista tiene como eje principal el cambio del criterio de protección de los glaciares, que pasa de un enfoque científico y uniforme a uno determinado políticamente por cada provincia, lo que implica mayor discrecionalidad local y menor tutela ambiental a nivel nacional.

Además, elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial, lo que, según organizaciones ambientalistas, debilita la protección ambiental.

Otro punto clave es que habilita la realización de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciales, siempre que las provincias determinen que no afectan reservas estratégicas de agua.

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES