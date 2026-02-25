Ley de Glaciares: Envalentonado, Milei va por más (pese a interna libertaria)

Envalentonado por los recientes triunfos parlamentarios, Javier Milei va por más y se entusiasma con la reforma de la Ley de Glaciares que se tratará mañana (26/02) en el Senado. El Gobierno tendría los votos necesarios para aprobarla, pero lo más curioso es que este proyecto ha generado incluso una interna en La Libertad Avanza.
Maxi Ferraro presiona a Luis Juez con archivo: "Espero que no cambie de posición ahora"
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, le pidió al senador ahora libertario Luis Juez que "no cambie de posición según la ocasión", recordando su exposición en el recinto, años atrás, defendiendo al "agua" y contra la "minería contaminante".
"Si estuviéramos defendiendo todos los mismos intereses, hace rato que tendríamos una ley para la protección de los glaciares", argumentaba Luis Juez entonces, antes de la sanción de la ley en 2010.
