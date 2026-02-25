Ley de Glaciares: Envalentonado, Milei va por más (pese a interna libertaria)

Envalentonado por los recientes triunfos parlamentarios, Javier Milei va por más y se entusiasma con la reforma de la Ley de Glaciares que se tratará mañana (26/02) en el Senado. El Gobierno tendría los votos necesarios para aprobarla, pero lo más curioso es que este proyecto ha generado incluso una interna en La Libertad Avanza.

Tal como informó Urgente24, Patricia Bullrich habría ralentizado el curso de la iniciativa en el recinto en desmedro de Diego Santilli, quien hace más de 10 días contaba con los votos para la aprobación, dadas sus negociaciones con los gobernadores (que necesitan desesperadamente el ingreso de dólares y ven en la minería a gran escala una posible solución a sus crisis económicas). La jefa del bloque libertario en el Senado quiere colgarse los laureles para impresionar a los hermanos Milei, que aún la miran con cierta desconfianza.

Además, la redacción de la ley provocó internas políticas y mineras. Urgente24 también ha informado que los intereses de Glencore en la Ley de Glaciares no son los de Vicuña, ambas operando en San Juan. Y eso impacta en el bloque libertario: la primera se identifica con el senador nacional Flavio Fama (UCR / Catamarca), que representa al lobby minero; mientras que la segunda ha logrado una interesante empatía con María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, y partidaria de una legislación sin 'zonas oscuras'. En esto la acompañan el secretario de Minería, Luis Lucero, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Se dice que Fama, que representa a los estudios jurídicos de las mineras, estaba a favor de un texto de redacción más ambiguo, mientras que Lucero quiere un texto transparente, sin fisuras, que no dé lugar a múltiples litigios. En ese embrollo está metido el Gobierno de Milei, que todavía a estas horas sigue puliendo el texto final del proyecto.

