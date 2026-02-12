El tiro por la culata: Gran enojo en La Libertad Avanza con Patricia Bullrich

En La Libertad Avanza fue considerado una traición porque ubica a la senadora nacional CABA, ex presidente del PRO, ex ministro de Seguridad y Derechos Humanos de Javier Milei (el mismo cargo que tuvo con Mauricio Macri), como hacedora y propietaria de la Reforma Laboral.

"Es un lanzamiento de campaña presidencial", gritó alguien. Y el comentario escaló rapídisimo hacia la oficina de Karina Milei.

Si no fue la intención de Bullrich, un problema porque siempre, dicen, Karina le ha atribuido a Bullrich apetencias presidenciales. En definitiva ella y Milei compitieron en 2023.

Si fue la intención de Bullrich, demasiado apresurado, a destiempo. Hay demasiado por delante.

Si lo que intentó fue tomar impulso para ir por la Jefatura de Gobierno de CABA, no era la oportunidad.

Embed No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados.



La reforma laboral ya tiene media sanción.



Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo. pic.twitter.com/WBE4q9tpEz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026

Difícil conocer cuál fue el propósito verdadero de Bullrich con su comunicación pública. Pero en cualquier caso, ella conocía de antemano que tendría impacto en lo doméstico de LLA. Imposible creer que una política profesional de su experiencia podría ignorar ese pronóstico.

Antes había ocurrido algo más, también muy interesante.

Vean la fotografía que subió a X la senadora nacional María Emilia Orozco (LLA / Salta). Orozco la posteó a las 11:51 del 12/02/2026.

foto 2 patricia bullrich María Emilia Orozco: "La foto habla por sí sola… equipazo de leones en una sesión histórica!!! @JMilei @PatoBullrich @diegosantilli".

Veamos ahora la imagen que posteó Bullrich horas más tarde: 13:45 del 12/02 con la frase: "¡Equipazo de Senadores!".

foto1 patricia bullrich

¿Cuál es la diferencia entre una foto y la otra? Diego Santilli, ministro del Interior.

Correctamente, Orozco incluyó a Santilli, quien fue un negociador fundamental para conseguir la cantidad de votos necesarios.

Bullrich en cambio omitió a Santilli para atribuirse ella el triunfo.

