Todo parecía glorioso para Patricia Bullrich en su intento de exhibirse como la propietaria del triunfo de la votación favorable en el Senado de la Nación de la Reforma Laboral, proyecto del Ejecutivo Nacional para sesiones extraordinarias del Legislativo.
VIDEO PRESIDENCIABLE
El tiro por la culata: Gran enojo en La Libertad Avanza con Patricia Bullrich
El video que Patricia Bullrich subió a redes activó todas las alertas en La Libertad Avanza. La mayoría cree que se autotituló "presidenciable".
La fotografía en el balcón del recinto junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Lule Menem así lo atestiguó. Madrugada feliz en La Libertad Avanza.
Manuel Adorni lo subió a su cuenta a X a las 01:55 del jueves 02/02 con la leyenda: "Gran trabajo, gran equipo. Fin."
La imagen de la felicidad parecía un festejo sin egos, casi altruismo libertario. Mensaje evidente: "Todos trabajamos en esto". Casi peronista: "Todos unidos triunfaremos". Y se fueron a dormir con una sonrisa.
Faltaban 7 horas y media para que todo cambiara. El problema fue el video que subió Bullrich (bah, su equipo de comunicación) pero que, evidentemente, estaba planificado desde antes. Ocurrió a las 09:31 del jueves 12/02.
En La Libertad Avanza fue considerado una traición porque ubica a la senadora nacional CABA, ex presidente del PRO, ex ministro de Seguridad y Derechos Humanos de Javier Milei (el mismo cargo que tuvo con Mauricio Macri), como hacedora y propietaria de la Reforma Laboral.
"Es un lanzamiento de campaña presidencial", gritó alguien. Y el comentario escaló rapídisimo hacia la oficina de Karina Milei.
Si no fue la intención de Bullrich, un problema porque siempre, dicen, Karina le ha atribuido a Bullrich apetencias presidenciales. En definitiva ella y Milei compitieron en 2023.
Si fue la intención de Bullrich, demasiado apresurado, a destiempo. Hay demasiado por delante.
Si lo que intentó fue tomar impulso para ir por la Jefatura de Gobierno de CABA, no era la oportunidad.
Difícil conocer cuál fue el propósito verdadero de Bullrich con su comunicación pública. Pero en cualquier caso, ella conocía de antemano que tendría impacto en lo doméstico de LLA. Imposible creer que una política profesional de su experiencia podría ignorar ese pronóstico.
Antes había ocurrido algo más, también muy interesante.
Vean la fotografía que subió a X la senadora nacional María Emilia Orozco (LLA / Salta). Orozco la posteó a las 11:51 del 12/02/2026.
Veamos ahora la imagen que posteó Bullrich horas más tarde: 13:45 del 12/02 con la frase: "¡Equipazo de Senadores!".
¿Cuál es la diferencia entre una foto y la otra? Diego Santilli, ministro del Interior.
Correctamente, Orozco incluyó a Santilli, quien fue un negociador fundamental para conseguir la cantidad de votos necesarios.
Bullrich en cambio omitió a Santilli para atribuirse ella el triunfo.
