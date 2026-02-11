Hay algo que ningún manual de seguridad informática pudo anticipar del todo, y es que el mayor punto débil del ser humano no es su contraseña, sino su corazón. Y justamente ahí apunta esta estafa que viene creciendo en silencio por los celulares argentinos, sin hacer ruido, sin dejar rastros claros, y con una eficacia que hiela la sangre.
"ME PASÓ ALGO"
Máxima preocupación por la estafa con inteligencia artificial que engaña a todos
Audios falsos creados con inteligencia artificial circulan por WhatsApp y llamadas. Cómo evitar caer en esta estafa.
En este caso, no hace falta ser un genio del crimen organizado para ejecutarla. Tampoco se necesita equipamiento sofisticado ni conocimientos avanzados de programación. Alcanza con tener acceso a unos pocos segundos de audio de otra persona —los que cualquiera publica sin pensarlo dos veces en un historia de Instagram o en un video de TikTok— y una herramienta de inteligencia artificial que hoy está disponible en internet con una simplicidad preocupante. Con eso, y nada más que eso, un desconocido puede sonar exactamente igual a tu mamá, a tu pareja o a tu mejor amigo.
Cómo funciona la estafa que imita la voz de un familiar
La llamada entra por WhatsApp o por línea directa. Del otro lado suena una voz que reconocés en el instante. Y esa voz, que es idéntica a la de alguien que amás, pronuncia frases que activan lo más primitivo que tenemos: el miedo a perder a quien queremos. "Me pasó algo". "Necesito que me transfieras urgente". "No le digas a nadie". Tres líneas de un guión que se repiten en cada caso, en cada provincia, en cada víctima. Porque no hace falta variarlo: funciona igual siempre.
Y funciona porque no ataca la razón. Ataca el vínculo. El lazo afectivo que tenés con esa persona es exactamente la vulnerabilidad que el estafador explota con quirúrgica frialdad. Mientras vos estás procesando el pánico, él ya está esperando la notificación de la transferencia. El tiempo que pasa entre que atendés el teléfono y que mandás el dinero es, en muchos casos, menos de diez minutos.
Los especialistas en ciberseguridad lo llaman ingeniería social. Pero esa definición técnica le quita dramatismo a algo que, en la vida real, es devastador: una persona que creyó estar ayudando a su hijo en un momento crítico descubre horas después que ese hijo nunca llamó, que está perfectamente bien, y que el dinero ya no aparece.
Denuncias en aumento
Como decíamos, Argentina no es ajena a esto. Las denuncias se acumulan en distintas provincias y el patrón se repite con una regularidad que debería preocupar mucho más de lo que preocupa. Pero la modalidad no se agotó en las llamadas. La misma tecnología que clona voces también fabrica rostros, gestos y palabras. Los deepfakes —videos manipulados con inteligencia artificial— ya circularon en el país con figuras públicas que supuestamente recomendaban inversiones inexistentes, préstamos milagrosos y negocios que prometían fortunas. El fraude, en esos casos, tiene cara y voz conocida. Y eso lo hace todavía más peligroso.
La pregunta que nadie quiere hacerse, pero que ya flota en el aire, es cuánto más lejos puede llegar esto. La respuesta, lamentablemente, es que todavía no tiene techo visible.
Recomendaciones
- Inventá una contraseña de emergencia con tu familia: Una palabra rara, un nombre de mascota antigua, una frase sin sentido que solo ustedes conozcan. Si alguien llama pidiendo ayuda urgente y no la sabe, no es quien dice ser.
- Ante la duda, colgá y llamá vos: No importa el nivel de desesperación que transmita la voz. Cortá la comunicación y marcá directamente el número que tenés guardado de esa persona. Ese gesto de diez segundos puede ahorrarte una pérdida enorme.
- Desconfiá de cualquier pedido que venga acompañado de secreto: "No le digas a nadie" es la señal más clara de que algo no cierra. En situaciones reales de emergencia, nadie pide silencio.
- Revisá la huella de voz que dejás en redes: Cada video donde hablás, cada audio que mandás, cada vivo que hacés es material potencialmente aprovechable. No se trata de desaparecer del mundo digital, sino de ser más consciente de lo que exponés y ajustar la privacidad de tus cuentas con más criterio del que usabas hasta ayer.
