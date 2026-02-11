Máxima preocupación por la estafa con inteligencia artificial que engaña a todos

Denuncias en aumento

Como decíamos, Argentina no es ajena a esto. Las denuncias se acumulan en distintas provincias y el patrón se repite con una regularidad que debería preocupar mucho más de lo que preocupa. Pero la modalidad no se agotó en las llamadas. La misma tecnología que clona voces también fabrica rostros, gestos y palabras. Los deepfakes —videos manipulados con inteligencia artificial— ya circularon en el país con figuras públicas que supuestamente recomendaban inversiones inexistentes, préstamos milagrosos y negocios que prometían fortunas. El fraude, en esos casos, tiene cara y voz conocida. Y eso lo hace todavía más peligroso.

La pregunta que nadie quiere hacerse, pero que ya flota en el aire, es cuánto más lejos puede llegar esto. La respuesta, lamentablemente, es que todavía no tiene techo visible.

Recomendaciones

Inventá una contraseña de emergencia con tu familia: Una palabra rara, un nombre de mascota antigua, una frase sin sentido que solo ustedes conozcan. Si alguien llama pidiendo ayuda urgente y no la sabe, no es quien dice ser. Ante la duda, colgá y llamá vos: No importa el nivel de desesperación que transmita la voz. Cortá la comunicación y marcá directamente el número que tenés guardado de esa persona. Ese gesto de diez segundos puede ahorrarte una pérdida enorme. Desconfiá de cualquier pedido que venga acompañado de secreto: "No le digas a nadie" es la señal más clara de que algo no cierra. En situaciones reales de emergencia, nadie pide silencio. Revisá la huella de voz que dejás en redes: Cada video donde hablás, cada audio que mandás, cada vivo que hacés es material potencialmente aprovechable. No se trata de desaparecer del mundo digital, sino de ser más consciente de lo que exponés y ajustar la privacidad de tus cuentas con más criterio del que usabas hasta ayer.

