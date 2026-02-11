Buenas migas con el Vaticano: Propuesta formal para que León XIV visite la Argentina

Sobre el final de la misiva RREE acota

El Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos El Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos

PABLO QUIRNO_AFP Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina FOTO: EVARISTO SA / AFP

Pablo Quirno en X

Además, el propio Quirno afirmó en la red social X:

La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento

Más adelante resalta

En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente Javier Milei al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflicto En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente Javier Milei al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflicto

Fecha posible

Aunque la Santa Sede no confirmó la agenda internacional del Papa León XVI para el próximo semestre, en la Cancillería especulan con que la visita podría enmarcarse en una gira por el Cono Sur.

1987

La última vez que un Papa visitó Argentina fue en 1987, con la histórica llegada de Juan Pablo II. La posibilidad de queLeón XIV rompa tan larga ausencia genera una expectativa que atraviesa todos los sectores políticos y religiosos del país.

"Su presencia sería un mensaje de paz y unidad necesario para todos los argentinos", completa el mensjae enviado a Roma

