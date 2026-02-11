urgente24
Buenas migas con el Vaticano: Propuesta formal para que León XIV visite la Argentina

Gesto de acercamiento al Vaticano. Carta oficlal para que el Pontífice visite la Argentina. El entorno de León XIV no tiene fechas previstas.

11 de febrero de 2026 - 19:57
El Papa León XIV visitaría la Argentina&nbsp;

FOTO: ANDREAS SOLARO / AFP

El miércoles (11/02) el Presidente Javier Milei envió una invitación formal al Papa León XIV para que visite la Argentinaa través de una carta dirigida al Sumo Pontífice que fue entregada por Cancillería en Roma.

El texto confirma

El ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina El ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina

Luego detalla

La iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales La iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales

Sobre el final de la misiva RREE acota

El Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos El Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos

PABLO QUIRNO_AFP
Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina

Pablo Quirno en X

Además, el propio Quirno afirmó en la red social X:

La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento

Más adelante resalta

En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente Javier Milei al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflicto En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente Javier Milei al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflicto

Fecha posible

Aunque la Santa Sede no confirmó la agenda internacional del Papa León XVI para el próximo semestre, en la Cancillería especulan con que la visita podría enmarcarse en una gira por el Cono Sur.

1987

La última vez que un Papa visitó Argentina fue en 1987, con la histórica llegada de Juan Pablo II. La posibilidad de queLeón XIV rompa tan larga ausencia genera una expectativa que atraviesa todos los sectores políticos y religiosos del país.

"Su presencia sería un mensaje de paz y unidad necesario para todos los argentinos", completa el mensjae enviado a Roma

