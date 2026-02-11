El miércoles (11/02) el Presidente Javier Milei envió una invitación formal al Papa León XIV para que visite la Argentinaa través de una carta dirigida al Sumo Pontífice que fue entregada por Cancillería en Roma.
Buenas migas con el Vaticano: Propuesta formal para que León XIV visite la Argentina
Gesto de acercamiento al Vaticano. Carta oficlal para que el Pontífice visite la Argentina. El entorno de León XIV no tiene fechas previstas.
Fecha posible
Aunque la Santa Sede no confirmó la agenda internacional del Papa León XVI para el próximo semestre, en la Cancillería especulan con que la visita podría enmarcarse en una gira por el Cono Sur.
1987
La última vez que un Papa visitó Argentina fue en 1987, con la histórica llegada de Juan Pablo II. La posibilidad de queLeón XIV rompa tan larga ausencia genera una expectativa que atraviesa todos los sectores políticos y religiosos del país.
"Su presencia sería un mensaje de paz y unidad necesario para todos los argentinos", completa el mensjae enviado a Roma
