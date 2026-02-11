Las temperaturas de la La Tierra ya igualaron o superaron las de los últimos 125.000 años, y los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzan cifras que no se veían hace 2 millones de años. El diagnóstico según los científicos es brutal: estamos a un paso de activar un efecto dominó irreversible.
DESASTRE EN CAMINO
Alerta roja: La Tierra al borde del colapso y científicos advierten que ya no hay retorno
La Tierra está entrando en una zona de peligro sin precedentes. Científicos de prestigio internacional publicaron un estudio demoledor en la revista One Earth.
La Amazonia, Groenlandia y el océano: los gigantes que van a caer en La Tierra
El Dr. Christopher Wolf, de Terrestrial Ecosystems Research Associates, no tiene filtro: "Cruzar incluso algunos de los umbrales podría llevar al planeta a una trayectoria de invernadero". Y lo peor es que los gobiernos y la sociedad no entienden la gravedad real. Estamos jugando con fuego mientras el reloj marca los últimos minutos.
El estudio identifica 16 puntos de inflexión críticos que están al límite. La selva amazónica, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, el permafrost y la Circulación Meridional Atlántica (el sistema que regula las corrientes oceánicas) muestran señales alarmantes de desestabilización.
El profesor William Ripple, de la Universidad Estatal de Oregón, advierte que la AMOC (corriente atlántica) ya se está debilitando, lo que podría desencadenar la muerte masiva de la Amazonia. Y cuando eso pase, el carbono liberado va a intensificar aún más el calentamiento global. Es un círculo vicioso mortal.
El efecto dominó que nadie quiere ver
En 2024, las emisiones de CO llegaron a 37,8 gigatoneladas y la concentración atmosférica alcanzó 422,5 ppm: un 50% por encima del nivel preindustrial. El calentamiento avanza a 0,31°C por década, y los modelos actuales no logran reflejar toda la complejidad del sistema terrestre.
El profesor Tim Lenton, de la Universidad de Exeter, es claro: "No es necesario que nos dirijamos hacia una Tierra de invernadero para que existan graves riesgos". Incluso con 3°C de aumento, las consecuencias serían devastadoras para la humanidad.
Los expertos reclaman acción inmediata: reducir emisiones , vigilar los puntos críticos y, sobre todo, dejar de postergar decisiones. La incertidumbre no es excusa para la inacción.
