Alerta roja: La Tierra al borde del colapso y científicos advierten que ya no hay retorno

El efecto dominó que nadie quiere ver

En 2024, las emisiones de CO llegaron a 37,8 gigatoneladas y la concentración atmosférica alcanzó 422,5 ppm: un 50% por encima del nivel preindustrial. El calentamiento avanza a 0,31°C por década, y los modelos actuales no logran reflejar toda la complejidad del sistema terrestre.

image

El profesor Tim Lenton, de la Universidad de Exeter, es claro: "No es necesario que nos dirijamos hacia una Tierra de invernadero para que existan graves riesgos". Incluso con 3°C de aumento, las consecuencias serían devastadoras para la humanidad.

Los expertos reclaman acción inmediata: reducir emisiones , vigilar los puntos críticos y, sobre todo, dejar de postergar decisiones. La incertidumbre no es excusa para la inacción.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

Uruguay quiere ingresar al acuerdo de libre comercio N°1 del mundo