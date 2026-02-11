Licitación, absorción monetaria y un peligroso coqueteo con la recesión

Los Lecaps/Boncap cerraron con tasas anuales de hasta 39,38% TIREA. Teniendo en cuenta el aumento de la inflación de enero, que fue de 2,9%, y la expectativa sobre tasas similares para febrero y marzo (por aumentos de tarifas y comienzo del ciclo escolar), estas tasas no serían excesivas.

El apetito por los instrumentos vinculados al dólar, en tanto, se mantuvo prácticamente nulo, reflejo de un mercado que prioriza retornos en pesos en medio de las expectativas cambiantes.

La colocación refleja también un plazo promedio de 150 días, un indicador de que inversores domésticos buscan posiciones de mediano plazo, apostando a rendimientos en moneda local en un contexto donde las tasas reales aún resultan competitivas frente a otras alternativas de inversión.

Analistas del mercado destacaron que este resultado fue “sumamente positivo”, no sólo por haber renovado todos los vencimientos, sino por haber tomado más fondos de los que vencían sin necesidad de ofrecer mayores tasas.

Según comunicó a Bloomberg Línea el equipo de research de Puente, esto permite al Tesoro avanzar en una estrategia que no solo cubre compromisos en pesos, sino que también ayuda a responder a obligaciones en dólares, como los pagos recientes al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Liquidez y política monetaria

La absorción de pesos del mercado es una maniobra clave para el manejo de la liquidez monetaria, un factor crucial en una economía que enfrentó presiones inflacionarias persistentes en los últimos meses.

Al retirar pesos, el Estado busca reducir la presión sobre la demanda de bienes y servicios, intentando moderar los efectos de un exceso de pesos en circulación que, históricamente, ha sido uno de los principales motores de la inflación.

Sin embargo, esta restricción monetaria coquetea con un resultado no deseado, como es la baja en la actividad y una recesión o una estanflación, si la inflación no cae.

Ya lo advirtió el economista Ricardo Delgado, cuando en una entrevista ayer mencionó otro factor clave: la conjunción de suba de inflación y caída del tipo de cambio:

El dólar se planchó después de una suba fuerte. Inflacion subiendo con el dólar bajando es un mal síntoma para la dinámica de los precios hacia adelante. El dólar se planchó después de una suba fuerte. Inflacion subiendo con el dólar bajando es un mal síntoma para la dinámica de los precios hacia adelante.

Hasta ahora el Gobierno ha podido sortear los pesares de sus políticas restrictivas con la actividad generada por pocos sectores: financiero, agropecuario y minero-extractivo principalmente. El resto de la economía vive otra realidad, como el comercio minorista y la manufactura, rubros en los que no cierran los números desde hace ya varios meses.

