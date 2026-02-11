Mientras la economía argentina sigue enfrentando elevados niveles de inflación y tensiones en los mercados, el Tesoro Nacional anotó hoy, 11/02, un rollover del 123% en la primera licitación de deuda del mes, lo que implica no solo la renovación de los vencimientos de títulos públicos en pesos, sino también una absorción neta de liquidez del mercado monetario local.
RESTRICCIÓN MONETARIA
Licitación, absorción monetaria y un peligroso coqueteo con la recesión
La licitación logró un rollover de 123%. El Tesoro absorvió más que el total de vencimientos, pero las consecuencias pueden provocar un mal mayor.
El resultado de la licitación
La Secretaría de Finanzas informó que en la operación adjudicó $9,02 billones frente a vencimientos por $7,3 billones, lo que representa un rollover de 123,39%. En términos prácticos, esto significa que el Tesoro captó $1,7 billones adicionales que, en lugar de liberar pesos al mercado, fueron retirados de la circulación para engrosar las cuentas que el Estado mantiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El monto absorbido de liquidez incrementará los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA hasta niveles cercanos a $6 billones, un movimiento que el gobierno argumenta busca "mejorar el manejo de la política monetaria y amortiguar presiones inflacionarias".
Contexto y tasas de la licitación del Tesoro
La decisión del Tesoro —replicar una estrategia similar a la aplicada en la última licitación de enero— se da en medio de una aceleración de los precios registrada por el Indec en enero y una relativa estabilidad en las tasas de interés de corto plazo en pesos, lo que facilitó la colocación sin necesidad de ofrecer “premios” adicionales de rendimiento respecto al mercado secundario.
La distribución de esta colocación muestra que el 72% de los títulos adjudicados fueron instrumentos a tasa fija, con una concentración del 56% en el título más corto de plazo fijo, mientras que los instrumentos ajustados por CER (inflación) representaron sólo el 25% del total.
Los Lecaps/Boncap cerraron con tasas anuales de hasta 39,38% TIREA. Teniendo en cuenta el aumento de la inflación de enero, que fue de 2,9%, y la expectativa sobre tasas similares para febrero y marzo (por aumentos de tarifas y comienzo del ciclo escolar), estas tasas no serían excesivas.
El apetito por los instrumentos vinculados al dólar, en tanto, se mantuvo prácticamente nulo, reflejo de un mercado que prioriza retornos en pesos en medio de las expectativas cambiantes.
La colocación refleja también un plazo promedio de 150 días, un indicador de que inversores domésticos buscan posiciones de mediano plazo, apostando a rendimientos en moneda local en un contexto donde las tasas reales aún resultan competitivas frente a otras alternativas de inversión.
Analistas del mercado destacaron que este resultado fue “sumamente positivo”, no sólo por haber renovado todos los vencimientos, sino por haber tomado más fondos de los que vencían sin necesidad de ofrecer mayores tasas.
Según comunicó a Bloomberg Línea el equipo de research de Puente, esto permite al Tesoro avanzar en una estrategia que no solo cubre compromisos en pesos, sino que también ayuda a responder a obligaciones en dólares, como los pagos recientes al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Liquidez y política monetaria
La absorción de pesos del mercado es una maniobra clave para el manejo de la liquidez monetaria, un factor crucial en una economía que enfrentó presiones inflacionarias persistentes en los últimos meses.
Al retirar pesos, el Estado busca reducir la presión sobre la demanda de bienes y servicios, intentando moderar los efectos de un exceso de pesos en circulación que, históricamente, ha sido uno de los principales motores de la inflación.
Sin embargo, esta restricción monetaria coquetea con un resultado no deseado, como es la baja en la actividad y una recesión o una estanflación, si la inflación no cae.
Ya lo advirtió el economista Ricardo Delgado, cuando en una entrevista ayer mencionó otro factor clave: la conjunción de suba de inflación y caída del tipo de cambio:
Hasta ahora el Gobierno ha podido sortear los pesares de sus políticas restrictivas con la actividad generada por pocos sectores: financiero, agropecuario y minero-extractivo principalmente. El resto de la economía vive otra realidad, como el comercio minorista y la manufactura, rubros en los que no cierran los números desde hace ya varios meses.
Más noticias en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento