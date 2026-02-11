urgente24
Reforma Laboral: Otro mamarracho de Ibarzabal Murphy que complica a LLA en medio de la sesión

El traspaso del fuero laboral a la CABA se quiere incluir en la Reforma Laboral que debate el Senado, pero sin proyecto se pone todo en riesgo.

11 de febrero de 2026 - 12:54
Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, senadores de LLA.&nbsp;

El Senado en el debate de la reforma laboral (Foto: Prensa HSN)

La idea era que el traspaso se debatiera junto con la reforma laboral que discuten los senadores.

PEN Convenio CABA Transferencia Justicia Laboral P.E. 186-25

Pero Ibarzabal Murphy volvió a equivocarse y mandó al Senado el acuerdo, pero sin un proyecto de ley o al menos de resolución que lo acompañe.

Es decir, envió al Congreso una “Nota”, sobre la cual la titular del Senado, Victoria Villarruel, se da por enterada pero no tiene más para hacer ya que no existe mecanismo legislativo para darle entidad parlamentaria, lo que implicaría el giro a comisiones y la votación en el pleno.

Forzando el reglamento

Ya es tarde para que Ibarzabal Murphy arregle su error porque la sesión en el Senado está comenzada, por eso ahora pretende que los senadores de La Libertad Avanza (LLA) busquen una interpretación del reglamento para sumar el texto al de la Reforma Laboral o que se vote en el recinto de tal manera que se avance con la transferencia del fuero.

Ibarzabal Murphy y un cambio de &uacute;ltimo momento en la Reforma Laboral

El problema es que, además de la falta de tiempo y de la necesidad de encontrar alguna justificación reglamentaria para ‘colar’ el traspaso en la reforma, se deben renegociar los votos con los aliados para evitar que nadie objete la maniobra con éxito.

Además, la sumatoria forzada del traspaso pone en riesgo el delicado acuerdo parlamentario que logró el oficialismo para darle hoy media sanción a la reforma laboral.

