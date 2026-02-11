Reforma Laboral: Otro mamarracho de Ibarzabal Murphy que complica a LLA en medio de la sesión

Forzando el reglamento

Ya es tarde para que Ibarzabal Murphy arregle su error porque la sesión en el Senado está comenzada, por eso ahora pretende que los senadores de La Libertad Avanza (LLA) busquen una interpretación del reglamento para sumar el texto al de la Reforma Laboral o que se vote en el recinto de tal manera que se avance con la transferencia del fuero.

María Ibarzábal Murphy Ibarzabal Murphy y un cambio de último momento en la Reforma Laboral

El problema es que, además de la falta de tiempo y de la necesidad de encontrar alguna justificación reglamentaria para ‘colar’ el traspaso en la reforma, se deben renegociar los votos con los aliados para evitar que nadie objete la maniobra con éxito.

Además, la sumatoria forzada del traspaso pone en riesgo el delicado acuerdo parlamentario que logró el oficialismo para darle hoy media sanción a la reforma laboral.

