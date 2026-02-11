En Urgente24 destacamos en varias oportunidades la inexperiencia de María Ibarzabal Murphy, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Esta vez envió al Senado el acuerdo para el traspaso del fuero laboral federal a la CABA, pero no en forma de proyecto y pretende incluirlo a la fuerza en la Reforma Laboral.
Reforma Laboral: Otro mamarracho de Ibarzabal Murphy que complica a LLA en medio de la sesión
El traspaso del fuero laboral a la CABA se quiere incluir en la Reforma Laboral que debate el Senado, pero sin proyecto se pone todo en riesgo.
Reforma Laboral y el traspaso del fuero
Ayer (10/2) dimos cuenta del envío por parte del Gobierno de Javier Milei al Senado del acuerdo para el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, lo que significa un duro golpe a la CGT y la denominada “industria del juicio”, ya que la central obrera cuenta con los fallos favorables de los jueces federales.
La idea era que el traspaso se debatiera junto con la reforma laboral que discuten los senadores.
Pero Ibarzabal Murphy volvió a equivocarse y mandó al Senado el acuerdo, pero sin un proyecto de ley o al menos de resolución que lo acompañe.
Es decir, envió al Congreso una “Nota”, sobre la cual la titular del Senado, Victoria Villarruel, se da por enterada pero no tiene más para hacer ya que no existe mecanismo legislativo para darle entidad parlamentaria, lo que implicaría el giro a comisiones y la votación en el pleno.
Forzando el reglamento
Ya es tarde para que Ibarzabal Murphy arregle su error porque la sesión en el Senado está comenzada, por eso ahora pretende que los senadores de La Libertad Avanza (LLA) busquen una interpretación del reglamento para sumar el texto al de la Reforma Laboral o que se vote en el recinto de tal manera que se avance con la transferencia del fuero.
El problema es que, además de la falta de tiempo y de la necesidad de encontrar alguna justificación reglamentaria para ‘colar’ el traspaso en la reforma, se deben renegociar los votos con los aliados para evitar que nadie objete la maniobra con éxito.
Además, la sumatoria forzada del traspaso pone en riesgo el delicado acuerdo parlamentario que logró el oficialismo para darle hoy media sanción a la reforma laboral.
