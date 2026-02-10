La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se suma a la marcha al Congreso contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, con "cese de actividades" de 15 a 18 horas en Aeroparque y Ezeiza, por lo que mañana (11/02) también habrá demoras para volar.
MIÉRCOLES 11/02
Reforma laboral: Pilotos se suman a la marcha y habrá demoras para volar
APLA convocó a los pilotos a sumarse a la marcha de los gremios contra la reforma laboral, con "cese de actividades" de 15 a 18 horas en Aeroparque y Ezeiza.
APLA respondió así a la convocatoria de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), a la cual está adherida.
Ayer, la CATT había anunciado la movilización al Congreso este miércoles 11/02 para rechazar la reforma laboral del Gobierno, que ese día será debatida en el Senado, y decretó cese de tareas desde las 13.00 horas.
"Los gremios se van a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo, como en el sector marítimo y portuario, como en el en los subterráneos", había detallado Juan Carlos Schmid.
"Estamos convencidos de que esta reforma es absolutamente regresiva, ataca los derechos constitucionales, violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo, y, además, tenemos plena conciencia de que favorece decididamente al sector empresarial", agregó.
La movilización fue convocada por la CGT pero también por las dos CTA y la UOM -que a diferencia de la central obrera harán paro total-. Se espera una marcha masiva: también participarán Alimentación, Comercio, UOCRA, Aceiteros y más.
