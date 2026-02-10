La Argentina es ese país donde comprarse una casa siempre fue más difícil que explicar el fuera de juego. Durante décadas, los créditos hipotecarios fue una figurita difícil, un mito urbano que solo los que tenían recibos de sueldo de gerente multinacional podían coleccionar.
EXPECTATIVA EN EL SECTOR
¿Chau alquiler? El planazo para que los créditos hipotecarios para monotributistas exploten
La línea de créditos hipotecarios para monotributistas busca romper ese techo de cristal. Se requiere un ingreso de alrededor de millón cuatrocientos mil pesos.
Pero ojo, que el 2026 arrancó con los tapones de punta y el Banco Nación acaba de tirar un centro que puede cambiarle la vida a miles.
¿Se termina la exclusión? Créditos hipotecarios monotributistas bajo la lupa
Históricamente, si eras independiente, para el banco eras poco menos que un fantasma. Te pedían hasta el ADN de tu bisabuelo para darte una tarjeta de crédito, ni hablemos de una casa. Sin embargo, la nueva línea de créditos hipotecarios monotributistas busca romper ese techo de cristal. La movida es integrar a ese universo de trabajadores que, hasta ayer, estaban condenados a tirar la plata en un alquiler eterno.
Se espera que este anuncio sea el puntapié inicial para que las entidades privadas dejen de mirar para otro lado y empiecen a pelearse por los clientes independientes.
¿Cuáles son los requisitos de los nuevos créditos hipotecarios monotributistas?
Los números que se filtraron hablan de un ingreso requerido que ronda el millón cuatrocientos mil pesos. La clave de este nuevo sistema es la flexibilidad en la demostración de ingresos. Lo que se busca es la trazabilidad del consumo y la categoría del monotributo, permitiendo que la "clase media independiente" finalmente pueda soñar con las llaves propias.
¿Cómo impactan los créditos hipotecarios monotributistas en el mercado inmobiliario?
Mariela López Dulce, referente indiscutida en Real Estate, mencionó. “Si la gente tiene crédito, el mercado vuela”. Y tiene sentido. El 2025 fue una montaña rusa porque arrancó arriba, pero las elecciones y el ruido político plancharon todo en el segundo semestre.
Ahora, con este aire nuevo, se espera que el stock de propiedades empiece a moverse. No solo hablamos de comprar un departamento de dos ambientes en Caballito; la apuesta fuerte también está en la construcción y ampliación. Hay mucha gente que ya tiene un lotecito o que vive "apretada" y necesita ese empujón financiero para levantar una pared o techar el quincho. Eso mueve la aguja de toda la economía.
