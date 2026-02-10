¿Chau alquiler? El planazo para que los créditos hipotecarios para monotributistas exploten

¿Cómo impactan los créditos hipotecarios monotributistas en el mercado inmobiliario?

Mariela López Dulce, referente indiscutida en Real Estate, mencionó. “Si la gente tiene crédito, el mercado vuela”. Y tiene sentido. El 2025 fue una montaña rusa porque arrancó arriba, pero las elecciones y el ruido político plancharon todo en el segundo semestre.

Banco Nación sube la tasa de sus créditos hipotecarios y sacude el mercado financiero

Ahora, con este aire nuevo, se espera que el stock de propiedades empiece a moverse. No solo hablamos de comprar un departamento de dos ambientes en Caballito; la apuesta fuerte también está en la construcción y ampliación. Hay mucha gente que ya tiene un lotecito o que vive "apretada" y necesita ese empujón financiero para levantar una pared o techar el quincho. Eso mueve la aguja de toda la economía.

