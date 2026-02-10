El relato paranormal de Daniela Celis sobre Thiago Medina que te pondrá la piel de gallina

"En un momento, Laia mira a la puerta y me dice: papá, señalando la puerta, ¿viste? Y ahí me mira para la puerta y sonríe y sigue jugando", aseguró Celis.

El episodio no quedó ahí. Y es que, todo cobró un sentido paranormal luego de que Thiago Medina recibió el alta.

"Hablando con Thiago, tomando unos mates en el medio, me dice: ‘Hay un sueño que se me viene repetitivamente a la cabeza, que lo soñaba cuando estaba en el hospital’. Y me dice: ‘Estabas vos sentada en la pieza de las nenas, yo estaba en la puerta y quería entrar a jugar con ustedes y no podía. Había algo que me chocaba y no podía entrar, no podía entrar, no podía entrar. Hacía fuerza para entrar y no podía pasar esa puerta’, me dice”, reveló Celis.

La influencer se sinceró y dijo que el relato "le puso la piel de gallina".

"Le digo: 'Thiago, yo no sé si será el mismo día, no será el mismo día, pero yo viví una situación. Estaba con las dos nenas y la nena me señala la puerta y me decía 'papá'. Nunca te había mencionado antes'", contó la influencer.

"Mis hijas lo vieron", aseguró.

¿Qué pasó con Thiago Medina?

Vale recordar que, el pasado 12 de septiembre de 2025, el ex Gran Hermano sufrió un grave accidente mientras conducía una moto en Moreno que puso en riesgo su vida.

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria, mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica", decía uno de los partes médicos en ese entonces.

"El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución", agregó.

Medina tuvo que ser sometido a varias cirugías. Finalmente recibió el alta el 9 de octubre de 2025.

