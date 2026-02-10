Rosario sin seguridad: Horas de máxima tensión con la policía y Pullaro en silencio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/2021197266246078593&partner=&hide_thread=false Pullaro gasta millones en estructuras políticas, secretarías inútiles y pauta oficial…

Y después no puede pagarle a quienes ponen el cuerpo para cuidarnos.



Eso no es falta de recursos.

Es un error de prioridades y una pésima gestión.



Un Estado que no cuida a quienes garantizan… https://t.co/zzXIlJJL7Y — Romina Diez (@romidiezok) February 10, 2026

Rosario, sin seguridad

La luz azul cambió a roja. La movilización de policías provinciales en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo descubrió un malestar generalizado en la fuerza y sorprendió por la rápida extensión de la convocatoria, difundida por redes sociales.

Tras el anuncio de un plan de mejoras laborales para la Policía de Santa Fe, este lunes por la noche comenzó una nueva protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II que incluyó la paralización de móviles y situaciones de abandono de servicio.

Entre las pancartas sostenidas por familiares de efectivos se leía la consigna "El uniforme no se mancha". Los manifestantes se instalaron con sillas frente a la Jefatura desde temprano y retomaron el reclamo iniciado el lunes, dirigido a la administración de Pullaro por disconformidad con las mejoras salariales y laborales anunciadas la semana pasada.

En ese sentido, desde el Gobierno provincial informaron que al menos 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas y advirtieron que se investigarán posibles responsabilidades penales.

Las voces del Gobierno de Santa Fe

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, brindó una conferencia de prensa en la que respaldó los reclamos de la fuerza, pero al mismo tiempo advirtió sobre acciones ilegales y maniobras de desestabilización que, según afirmó, se montaron sobre una protesta legítima.

El funcionario aseguró que detrás de estos episodios hay personas allegadas a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe, algunos de ellos -dijo- vinculados a graves delitos de corrupción, cuyos responsables actualmente se encuentran privados de la libertad.

"Utilizar la institución policial y a sus funcionarios para minar una política de seguridad que tanto trabajo nos costó es cruzar una línea que no vamos a consentir", remarcó.

Por su parte, el Ejecutivo santafesino reiteró la disposición al diálogo por mejoras laborales y salariales, pero dejó en claro que la seguridad pública no formará parte de ninguna negociación.

"No estamos dispuestos a resignar la seguridad de los santafesinos. Esa es la línea que no se cruza", concluyó Cococcioni. En tanto, la situación permanece bajo monitoreo permanente.

Protesta de la Policía

Vale tener en cuenta que el malestar policial no es un estado de ánimo repentino.

La demanda salarial era pública: aun cuando el gobierno provincial priorizó a los policías en los aumentos concedidos a estatales, ya en marzo de 2024 una encuesta de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe afirmó que ocho de cada diez efectivos no cubrían la canasta básica.

Sin embargo, otro punto a considerar es que la policía no se movilizaba desde septiembre de 2020, cuando hubo un acampe de efectivos y familiares frente a la Jefatura policial de Rosario.

image Tensión en la Jefatura.

Más contenidos en Urgente24

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así

ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento