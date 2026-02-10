En medio de la crisis automotriz, Stellantis celebró los 500.000 Fiat Cronos producidos en Córdoba

ENMEDIODELACRISISAUTOMOTRIZSTELLANTISCELEBROLOS500000FIATCRONOSPRODUCIDOSENCORDOBAFOTO2 La empresa Stellantis celebró la salida de la unidad número 500.000 de Fiat Cronos producidos en la provincia de Córdoba. Imagen de Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

El Fiat Cronos acompaña a miles de familias argentinas

Su entramado productivo lo convierte en el vehículo con mayor participación de componentes producidos por pequeñas y medianas empresas argentinas. Gracias a esto, el Fiat Cronos acompaña a miles de familias que eligen una movilidad accesible, estable y con estándares globales.

El modelo también se destaca como embajador industrial del país: más de 270.000 unidades fueron exportadas a mercados como Brasil, Paraguay, Chile y México, llevando el sello de la industria automotriz argentina a otras latitudes de la región.

Los alcances del lanzamiento de las 500.000 unidades del Fiat Cronos

“Estas 500.000 unidades reflejan que, cuando se combinan talento local, visión de largo plazo e inversión sostenida, la industria automotriz argentina está a la altura de los mejores estándares internacionales. Este logro es posible gracias al compromiso de los colaboradores, al Polo Industrial Córdoba y al trabajo conjunto con proveedores y la red de concesionarios de todo el país, que acompañan al producto desde su fabricación hasta su llegada a cada cliente”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

La unidad 500.000 del Fiat Cronos marca un nuevo capítulo para Stellantis en Argentina, reafirmando al país como un polo industrial clave en la región, alineado con los objetivos globales del grupo en materia de innovación, competitividad y sustentabilidad.

Más notas de Urgente24

Oro a más de US$5.000 y Bitcoin sobre US$70.000: Inversores buscan refugio en medio de la volatilidad

CGC logra mejorar su calificación crediticia

Bonos y acciones dejan de sangrar tras el acuerdo con USA

Riesgo País se acomoda por arriba de los 500: Clima externo hostil... "pero lo del INdEC no ayuda"

Bitcoin bajo la lupa tras revelaciones del caso Epstein

Google y un balance impecable que no evita su caída en el after