Oro a más de US$5.000 y Bitcoin sobre US$70.000: Inversores buscan refugio en medio de la volatilidad

Además, la plata también mostró fuertes ganancias, alcanzando niveles históricos en su precio, consolidando la visión de los metales preciosos como uno de los principales barómetros de temor e incertidumbre en los mercados globales.

Expertos señalan que este salto en los precios se da en medio de un clima de alta tensión política y económica, donde factores como las decisiones de política monetaria, tensiones comerciales o movimientos geopolíticos son observados con lupa por los inversores. En este contexto, el oro ha reafirmado su papel tradicional como resguardo de valor en tiempos de crisis.

Bitcoin: estabilidad con cautela tras un vaivén extremo

Por su parte, el mercado de criptomonedas vivió en la última semana una montaña rusa de emociones, centrada especialmente en la cripto líder: Bitcoin. Tras desplomarse el jueves hasta cerca de los US$60.000, su nivel más bajo desde octubre de 2024, la criptomoneda logró recuperar terreno y se estabilizó por encima de los US$70.000 en las operaciones asiáticas hoy.

Este repunte, aunque moderado, es considerado por muchos operadores como un signo de que el mercado cripto podría estar digiriendo la reciente volatilidad.

Analistas del sector destacan que US$60.000 sigue siendo un nivel clave de soporte, mientras que una ruptura por encima de los US$75.000 podría indicar la potencial finalización de la fase bajista.

La última semana estuvo marcada por variaciones extremas, con descensos abruptos seguidos de rebotes fuertes, lo que mantiene a los traders en alerta. A pesar de esta volatilidad, el sentimiento general se describe ahora como cautelosamente constructivo, dado que las turbulencias habrían eliminado parte de la especulación excesiva y dejado al mercado en niveles más fundamentados.

Además, diversos fondos cotizados en bolsa vinculados a Bitcoin registraron entradas significativas de capital, lo que sugiere que algunos inversores institucionales están aprovechando los retrocesos de precio para posicionarse.

Un mercado en tensión

En conjunto, el comportamiento del oro y Bitcoin esta semana refleja un mercado inquieto, donde los activos percibidos como refugios y las criptomonedas de alto riesgo parecen moverse bajo la presión de factores macroeconómicos comunes: incertidumbre sobre tasas de interés, inflación persistente, y tensiones geopolíticas. Mientras el oro marca máximos históricos, Bitcoin lucha por estabilizarse sobre zonas clave de precio, mostrando que la búsqueda de seguridad y la especulación conviven en un escenario financiero cada vez más volátil.

Más noticias en Urgente24

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así

ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias

La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad