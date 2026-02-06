Finde en Córdoba: Colectividades, carnavales y hasta un festival alienígena

La entrada general al predio parte de los 6.000 pesos.

Cosquín Cuarteto

Con el final del Festival Nacional del Folklore, Cosquín cambia la onda y recibe a los mejores artistas del cuarteto. En el mismo escenario de la Plaza Próspero Molina, los principales exponentes contemporáneos del género se presentan el 6 y 7 de febrero para hacer bailar las gradas coscoinas.

Artistas como El Loco Amato, Ulises Bueno, Q’Lokura, Magui Olave, Simón Aguirre, LBC y Euge Quevedo, Dale Q’ Va, Desakata2, Damián Córdoba, Cachumba, La Pepa Brizuela y muchos otros estarán presentes entre ambas noches.

Las entradas parten de los 69.000 pesos y se comercializan vía web.

tiraron-a-Ulises-del-escenario-y-le-robaron.jpg Ulises Bueno en Cosquín Cuarteto.

Festival Alienígena en Capilla del Monte

Un evento singular en el país tendrá lugar este fin de semana en Capilla del Monte. Se trata del Festival Alienígena, un encuentro para entusiastas de la vida extraterrestre en una zona tradicionalmente asociada al fenómeno alien.

Dentro de las principales actividades a desarrollarse del 6 al 14 de febrero, habrá desfile de disfraces y carrozas, conferencias con especialistas (ufología), feria mística, proyecciones de cine, búsqueda del tesoro, música en vivo, café ufológico, paseos astronómicos, y una carrera nocturna.

El evento es libre y gratuito

Carnavales en Córdoba

La oferta de carnavales y corsos comienzan esta semana con muchas propuestas. Esos son los casos de los Corsos de Unquillo, Despeñaderos, Río Ceballos, Villa Ascasubi, La Francia y Laguna Larga, entre otros.

Además, se desarrollarán decenas de fiestas patronales y regionales con amplia tradición y propuestas musicales interesantes.

