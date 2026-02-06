CÓRDOBA. El primer fin de semana de febrero llegó a Córdoba cargado de propuestas para disfrutar del verano. Con los carnavales como principal atractivo, varias localidades tendrán sus eventos centrales para atraer turistas en la segunda parte de la temporada.
AGENDA
Finde en Córdoba: Colectividades, carnavales y hasta un festival alienígena
El fin de semana en Córdoba presenta una amplia grilla de propuestas de verano. Muchas localidades se prestan a festejar.
Festival de Peñas de Villa María
El tradicional festival de Villa María regresa con una propuesta fuerte en materia artística. El viernes 6 será el turno de músicos como El Chaqueño Palavecino, Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, Jorge Rojas y Los Tekis; el sábado 7 de febrero harán lo propio Q’ Lokura, Luck Ra, Emanero y La Joaqui; el domingo 8 será el turno de Abel Pintos, Fito Páez, Fabricio Rodriguez y Emma Roach; el lunes 9 lo harán LBC y Euge Quevedo, Ulises Bueno, Desakta2, La Pepa Brizuela, Simón Aguirre, Valentina Márquez y Vacomoloko; y para el cierre del martes 10 se espera la presencia de Morat, Coti Sorokin y Juli Cardozo.
La entrada se comercializa vía web y parten de los 66.000 pesos.
Fiesta de las Colectividades de Alta Gracia
Una de esas propuestas será el clásico de las Colectividades de Alta Gracia. El evento, que se realiza hace años, celebra la diversidad cultural, mostrando tradiciones, comida, música y danzas típicas. Además, habrá actividades para todas las edades, como juegos, talleres y espectáculos en vivo.
Entre el 4 y el 8 de febrero, la ciudad al sur de la capital cordobesa recibirá a miles de visitantes con una fuerte apuesta a la propuesta gastronómica y artística. Entre los números principales, se destacan los del Indio Rojas, Damián Córdoba, Los Herrera, Magui Olave, Fernando Bladys, El Negro Videla, Los 4 De Córdoba, Los Cantores Del Alba y Solcito.
La entrada general al predio parte de los 6.000 pesos.
Cosquín Cuarteto
Con el final del Festival Nacional del Folklore, Cosquín cambia la onda y recibe a los mejores artistas del cuarteto. En el mismo escenario de la Plaza Próspero Molina, los principales exponentes contemporáneos del género se presentan el 6 y 7 de febrero para hacer bailar las gradas coscoinas.
Artistas como El Loco Amato, Ulises Bueno, Q’Lokura, Magui Olave, Simón Aguirre, LBC y Euge Quevedo, Dale Q’ Va, Desakata2, Damián Córdoba, Cachumba, La Pepa Brizuela y muchos otros estarán presentes entre ambas noches.
Las entradas parten de los 69.000 pesos y se comercializan vía web.
Festival Alienígena en Capilla del Monte
Un evento singular en el país tendrá lugar este fin de semana en Capilla del Monte. Se trata del Festival Alienígena, un encuentro para entusiastas de la vida extraterrestre en una zona tradicionalmente asociada al fenómeno alien.
Dentro de las principales actividades a desarrollarse del 6 al 14 de febrero, habrá desfile de disfraces y carrozas, conferencias con especialistas (ufología), feria mística, proyecciones de cine, búsqueda del tesoro, música en vivo, café ufológico, paseos astronómicos, y una carrera nocturna.
El evento es libre y gratuito
Carnavales en Córdoba
La oferta de carnavales y corsos comienzan esta semana con muchas propuestas. Esos son los casos de los Corsos de Unquillo, Despeñaderos, Río Ceballos, Villa Ascasubi, La Francia y Laguna Larga, entre otros.
Además, se desarrollarán decenas de fiestas patronales y regionales con amplia tradición y propuestas musicales interesantes.
