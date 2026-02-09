¿Cuáles son los países que liderarán el crecimiento petrolero en América Latina?

América Latina se perfila como un punto clave del crecimiento petrolero mundial en 2026 y los años venideros. Según un análisis reciente de Rystad Energy, el liderazgo regional en producción de crudo no recaerá en Venezuela como antes, sino en un trío de países que están consolidando sus infraestructuras y atraen inversiones.
Brasil: el motor regional del petróleo
Brasil emerge como el principal protagonista del crecimiento petrolero sudamericano. Las proyecciones para 2026 estiman que su producción total superará los 4,2 millones de barriles por día (bpd), consolidándolo no solo como líder local sino también como un actor significativo en el mercado mundial de crudo.
Este impulso se sustenta en el desarrollo continuo de campos en aguas profundas y en la expansión de los yacimientos del pre-sal, recursos estratégicos con costos competitivos que han atraído inversiones tanto de empresas estatales como internacionales.
El desarrollo de nuevas unidades de producción flotante (FPSO, por sus siglas en inglés) y la entrada de proyectos adicionales garantizan que Brasil mantenga un papel central en la oferta petrolera sudamericana.
Guyana: el ascenso de una estrella petrolera
Hasta hace pocos años, Guyana era un productor menor en comparación con gigantes como Venezuela o México. Hoy, sin embargo, se convirtió en uno de los países con mayor crecimiento relativo en producción gracias a los hallazgos en el bloque Stabroek, liderado por ExxonMobil y sus socios.
Rystad Energy proyecta que los desarrollos en este bloque permitan a Guyana ampliar significativamente su volumen de producción en 2026, sumando de manera importante al total regional.
La combinación de plataformas offshore y la entrada de nuevos proyectos permiten que Guyana no solo aumente sus cifras, sino que también se convierta en un referente de producción eficiente y de rápido crecimiento en el continente.
Argentina y Vaca Muerta: el gigante no convencional
Argentina se destaca por su riqueza en hidrocarburos no convencionales, especialmente en la región de Vaca Muerta, una de las formaciones de shale (esquisto) más prometedoras fuera de los Estados Unidos.
Las inversiones en Vaca Muerta crecieron de forma sostenida, impulsando la producción de crudo y gas y contribuyendo a revertir déficits energéticos del pasado.
Este impulso no solo ayuda a incrementar la producción interna, sino que también proyecta a Argentina como un exportador relevante en el mediano plazo, con una parte significativa del crecimiento petrolero sudamericano originándose en sus campos no convencionales.
Venezuela: ¿una recuperación parcial pero insuficiente?
Rystad Energy estima que incluso bajo escenarios favorables, Venezuela podría aportar alrededor de 300.000 bpd adicionales a corto plazo, una cifra significativa pero insuficiente para igualar a los líderes emergentes de la región. Radhika Bansal, vicepresidenta de investigación de petróleo y gas en Rystad Energy explicó:
El tridente que impulsa a Sudamérica
En conjunto, Brasil, Guyana y Argentina están proyectados para aportar más de 700.000 bpd adicionales en 2026, superando con claridad el crecimiento esperado de Venezuela y reforzando la importancia de Sudamérica en la oferta petrolera global.
Este cambio refleja no solo inversiones puntuales en infraestructura, sino también un reordenamiento estratégico del mapa energético sudamericano, donde proyectos offshore, desarrollos no convencionales y mejores condiciones para operadores internacionales están consolidando a estos tres países como los líderes indiscutidos del crecimiento petrolero en la región.
