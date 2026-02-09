¿Cuáles son los países que liderarán el crecimiento petrolero en América Latina?

El desarrollo de nuevas unidades de producción flotante (FPSO, por sus siglas en inglés) y la entrada de proyectos adicionales garantizan que Brasil mantenga un papel central en la oferta petrolera sudamericana.

Guyana: el ascenso de una estrella petrolera

Hasta hace pocos años, Guyana era un productor menor en comparación con gigantes como Venezuela o México. Hoy, sin embargo, se convirtió en uno de los países con mayor crecimiento relativo en producción gracias a los hallazgos en el bloque Stabroek, liderado por ExxonMobil y sus socios.

Rystad Energy proyecta que los desarrollos en este bloque permitan a Guyana ampliar significativamente su volumen de producción en 2026, sumando de manera importante al total regional.

La combinación de plataformas offshore y la entrada de nuevos proyectos permiten que Guyana no solo aumente sus cifras, sino que también se convierta en un referente de producción eficiente y de rápido crecimiento en el continente.

Argentina y Vaca Muerta: el gigante no convencional

Argentina se destaca por su riqueza en hidrocarburos no convencionales, especialmente en la región de Vaca Muerta, una de las formaciones de shale (esquisto) más prometedoras fuera de los Estados Unidos.

Las inversiones en Vaca Muerta crecieron de forma sostenida, impulsando la producción de crudo y gas y contribuyendo a revertir déficits energéticos del pasado.

image Inversión proyectada 2026 - 2030 en miles de millones de dólares. Fuente: Rystad Energy.

Este impulso no solo ayuda a incrementar la producción interna, sino que también proyecta a Argentina como un exportador relevante en el mediano plazo, con una parte significativa del crecimiento petrolero sudamericano originándose en sus campos no convencionales.

Venezuela: ¿una recuperación parcial pero insuficiente?

Rystad Energy estima que incluso bajo escenarios favorables, Venezuela podría aportar alrededor de 300.000 bpd adicionales a corto plazo, una cifra significativa pero insuficiente para igualar a los líderes emergentes de la región. Radhika Bansal, vicepresidenta de investigación de petróleo y gas en Rystad Energy explicó:

Una reestructuración de la industria petrolera venezolana será costosa y prolongada, ya que los tres grandes de la región —Argentina, Guyana y Brasil— se mantienen prácticamente indiferentes al retorno estimado a corto plazo del crudo venezolano. El exceso de oferta, ya sea de barriles venezolanos o incluso iraníes, es lo que realmente pone a prueba la resiliencia financiera de los operadores que, de otro modo, se beneficiarían de una industria petrolera revitalizada en la República Bolivariana. Una reestructuración de la industria petrolera venezolana será costosa y prolongada, ya que los tres grandes de la región —Argentina, Guyana y Brasil— se mantienen prácticamente indiferentes al retorno estimado a corto plazo del crudo venezolano. El exceso de oferta, ya sea de barriles venezolanos o incluso iraníes, es lo que realmente pone a prueba la resiliencia financiera de los operadores que, de otro modo, se beneficiarían de una industria petrolera revitalizada en la República Bolivariana.

El tridente que impulsa a Sudamérica

En conjunto, Brasil, Guyana y Argentina están proyectados para aportar más de 700.000 bpd adicionales en 2026, superando con claridad el crecimiento esperado de Venezuela y reforzando la importancia de Sudamérica en la oferta petrolera global.

Este cambio refleja no solo inversiones puntuales en infraestructura, sino también un reordenamiento estratégico del mapa energético sudamericano, donde proyectos offshore, desarrollos no convencionales y mejores condiciones para operadores internacionales están consolidando a estos tres países como los líderes indiscutidos del crecimiento petrolero en la región.

Más noticias en Urgente24

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así

ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento