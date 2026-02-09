Debut soñado: Boca lo cedió a Estudiantes y fue clave en la victoria Pincha

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2021010637443289523&partner=&hide_thread=false ¡¡GRAN DESBORDE Y CENTRO DE BRIAN AGUIRRE PARA EL GOL DE GUIDO CARRILLO!! ¡¡CABEZAZO GOLEADOR DEL CAPITÁN PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE RIESTRA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/iAVwF4bOdx — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

El futbolista logró explotar su 1 vs. 1 y en una jugada, bicicleta mediante, se sacó de encima a su marcador para sacar el centro el área. La pelota encontró a Guido Carrillo, que pegó un salto magistral para conectar de cabeza.

Brian Aguirre, la llave que desbloqueó la llegada de Ascacíbar a Boca

Santiago Ascacibar Boca Estudiantes El Ruso, flamante refuerzo Xeneize

Brian Aguirre llegó al Pincha como parte de la operación de Santiago Ascacíbar. Boca pagó al Rusito en 4 millones y medio de dólares más la cesión de Aguirre. El delantero se fue a La Plata a préstamo por un año y con opción de compra.

+ de Golazo24