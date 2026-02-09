Brian Aguirre tuvo su debut en Estudiantes de La Plata. El delantero acaba de llegar al Pincha cedido de Boca Juniors, y en el partido ante Deportivo Riestra de este lunes 09/02 jugó sus primeros minutos. Y cumplió muy bien.
CONTRA DEPORTIVO RIESTRA
Debut soñado: Boca lo cedió a Estudiantes y fue clave en la victoria Pincha
Brian Aguirre hizo su presentación en Estudiantes. Llegó de Boca para permitir la salida de Ascacíbar y ya le rindió a Eduardo Domínguez con una gran jugada.
Brian Aguirre brindó la asistencia del único gol del partido, el tanto que hizo Guido Carrillo tras un espectacular salto y mejor cabezazo.
El partido terminó 1-0 en favor de Estudiantes, que volvió al triunfo y ganó un partido importante para tomar confianza ante su gente, en el Estadio UNO, de cara a lo que viene: en la próxima fecha se medirá ante un difícil Gimnasia La Plata.
Mientras tanto, el equipo de Eduardo Domínguez presentó caras nuevas ante el Malevo. Además del ex Boca, también ingresó Adolfo Gaich, una de las incorporaciones del verano.
Aguirre ingresó para aportar gambeta y desequilibrio por fuera, donde se siente más cómodo. Lo hizo, sin embargo, en una posición diferente a la que terminó ocupando en el Xeneize; se ubicó en el extremo izquierda, a pierna cambiada -en Boca lo hacía por derecha, haciendo las veces también de volante para colaborar en tareas defensivas.
El futbolista logró explotar su 1 vs. 1 y en una jugada, bicicleta mediante, se sacó de encima a su marcador para sacar el centro el área. La pelota encontró a Guido Carrillo, que pegó un salto magistral para conectar de cabeza.
Brian Aguirre, la llave que desbloqueó la llegada de Ascacíbar a Boca
Brian Aguirre llegó al Pincha como parte de la operación de Santiago Ascacíbar. Boca pagó al Rusito en 4 millones y medio de dólares más la cesión de Aguirre. El delantero se fue a La Plata a préstamo por un año y con opción de compra.