River se desprendió de un nuevo futbolista, luego de que Marcelo Gallardo decidiera no tenerlo en cuenta para la temporada 2026. Se trata del defensor Leandro Peña Biafore, de 22 años, surgido de la cantera de Núñez, que eligió un sorpresivo destino para continuar con su carrera.
NI ESPAÑA NI LA RESERVA
Gallardo lo borró, se fue libre de River y es nuevo refuerzo de Ferro
Leandro Peña Biafore es nuevo refuerzo de Ferro. Tras dos años difíciles, dejó River para continuar en el club de Caballito.
Leandro Peña Biafore se marchó de River en busca de mayor continuidad. Estuvo jugando con la Reserva a lo largo de 2025, pero sus actuaciones no alcanzaron a convencer al Muñeco, que no le dio lugar con el plantel de Primera.
Sin lugar en Primera, sus meses en Reserva no alcanzaron, el préstamo a Elche tampoco, y Gallardo dijo no
El futbolista -hermano menor de Felipe Peña Biafore, que también surgió de las Inferiores riverplatenses y que hoy juega en Lanús- ya se había ido de River a préstamo a la filial del Elche de España, en 2024, pero por una una insuficiencia de ligamento cruzado en su rodilla derecha tuvo que regresar.
Estuvo poco más de un año frenado por su recuperación, y recién en octubre de 2025 pudo sumar minutos nuevamente en la Reserva Millonaria.
A pesar de que Gallardo tenía en mente darle salida a Paulo Díaz en 2026, no tuvo en sus planes incorporar a Peña Biafore. Así, el defensor decidió despegar de Núñez en busca de seguir forjando su carrera. Recaló en Ferro, un grande del fútbol argentino que desde hace años deambula por la Primera B Nacional -y hasta estuvo a punto de bajar a la B Metropolitana el año pasado-.
Peña Biafore se fue libre de River y es refuerzo de Ferro hasta 2027
"Leandro Peña Biafore es jugador de Ferro. El defensor central de 22 años llega libre de River y firmó contrato hasta diciembre de 2027", lo presentó el club en sus redes sociales. Con nuevo contrato, el futbolista renueva sus ilusiones en Caballito.