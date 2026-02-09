Gallardo lo borró, se fue libre de River y es nuevo refuerzo de Ferro

A pesar de que Gallardo tenía en mente darle salida a Paulo Díaz en 2026, no tuvo en sus planes incorporar a Peña Biafore. Así, el defensor decidió despegar de Núñez en busca de seguir forjando su carrera. Recaló en Ferro, un grande del fútbol argentino que desde hace años deambula por la Primera B Nacional -y hasta estuvo a punto de bajar a la B Metropolitana el año pasado-.