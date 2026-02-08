Resultó una noche fatídica para River Plate en el Monumental. En la noche del sábado, el equipo de Marcelo Gallardo cayó de forma estrepitosa ante Tigre por 4-1, en una jornada que tuvo al Matador iluminado y al Millonario con muchas, muchísimas dudas.
DE LA CANTERA DE NÚÑEZ
Gallardo no lo quiso en River, se fue a préstamo en Tigre y le respondió con gol
Tiago Serrago hizo el primero para Tigre en la goleada ante River. La situación del actual futbolista del Millonario que está cedido con opción de compra.
En medio de la apabullante lluvia de goles, la bronca de los hinchas -que cantaron "Jugadores...", la temida canción que baja de las tribunas del fútbol argentino cuando ya no hay más paciencia con el equipo-, y una flojísima presentación, River sufrió además el gol de un futbolista propio.
Fue Tiago Serrago, de 22 años, el que abrió el marcador de un partido que tendría varios goles más. El joven mediocampista hizo el primero del encuentro, el 1-0 para que Tigre sorprendiera, apenas comenzado el encuentro, a todo el Monumental.
Iban solo 6 minutos de partido y Tiago Serrago, futbolista de River que está a préstamo en el Matador, encontró un desfasaje en la defensa Millonaria para definir ante Beltrán. La jugada venía por el costado izquierdo, River basculó pero descuidó el costado derecho.
Allí se encontraba Serrago, que recibió sin marca y definió con precisión ante la salida del arquero. El jugador no lo gritó. Con el dorsal número 11 en su espalda, frenó su carrera para levantar sus manos y pedir disculpas.
Tiago Serrago, el juvenil de River que por ahora juega a préstamo
Serrago está a préstamo en Tigre y, a pesar de ser aun futbolista de Núñez, esta es su tercera cesión. Hizo las Inferiores en River, pero su debut en Primera División -en 2024- se dio en Defensa y Justicia. El Millonario lo había prestado al Halcón.
A su regreso, lo volvió a prestar pero esta vez a Aldosivi. Tras una campaña sufrida en Mar del Plata, donde fue parte del plantel que logró mantener al Tiburón en Primera División con el último suspiro, se terminó el préstamo y volvió a River. A principios de este año, sin lugar en los planes de Marcelo Gallardo para el 2026, salió cedido nuevamente al equipo de Victoria, pero ahora Tigre tiene una opción de compra de 1,5 millones de dólares.
Aunque había sumado minutos en lo que va del Torneo Apertura -ante Estudiantes de Río Cuarto y ante Racing-, nunca había sido titular. Ante River, el DT Diego Dabove lo eligió para el once inicial y él respondió. A los 6 minutos ya le facturaba a River.
Tras el encuentro, el futbolista de 22 años declaró a la prensa: "El gol esa una sensación rara porque uno se crió acá desde los seis años. Este pasillo lo recorrí mil veces, fui al colegio y toda la vida le voy a estar agradecido a River. Creo que es una muestra de respeto a la gente, que a uno lo banca y por eso decidí no festejarlo".