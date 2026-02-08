Gallardo no lo quiso en River, se fue a préstamo en Tigre y le respondió con gol

Tiago Serrago, el juvenil de River que por ahora juega a préstamo

Serrago está a préstamo en Tigre y, a pesar de ser aun futbolista de Núñez, esta es su tercera cesión. Hizo las Inferiores en River, pero su debut en Primera División -en 2024- se dio en Defensa y Justicia. El Millonario lo había prestado al Halcón.

A su regreso, lo volvió a prestar pero esta vez a Aldosivi. Tras una campaña sufrida en Mar del Plata, donde fue parte del plantel que logró mantener al Tiburón en Primera División con el último suspiro, se terminó el préstamo y volvió a River. A principios de este año, sin lugar en los planes de Marcelo Gallardo para el 2026, salió cedido nuevamente al equipo de Victoria, pero ahora Tigre tiene una opción de compra de 1,5 millones de dólares.

River Plate se enfrenta a Tigre en el estadio Mâs Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional - FOTO MARIANO SANCHEZ NA (2) Serrago lucha la pelota con Salas; más allá del gol, el volante hizo un buen partido a nivel colectivo FOTO MARIANO SANCHEZ NA

Aunque había sumado minutos en lo que va del Torneo Apertura -ante Estudiantes de Río Cuarto y ante Racing-, nunca había sido titular. Ante River, el DT Diego Dabove lo eligió para el once inicial y él respondió. A los 6 minutos ya le facturaba a River.

Tras el encuentro, el futbolista de 22 años declaró a la prensa: "El gol esa una sensación rara porque uno se crió acá desde los seis años. Este pasillo lo recorrí mil veces, fui al colegio y toda la vida le voy a estar agradecido a River. Creo que es una muestra de respeto a la gente, que a uno lo banca y por eso decidí no festejarlo".

