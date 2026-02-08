Huracán venció 1-0 a San Lorenzo por la fecha 4 del Torneo Apertura, en el duelo Interzonal de la jornada. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, el Globo se impuso en un partido que se disputó con dientes apretados, mucho rigor físico y poco juego.
Huracán 1-0 San Lorenzo: cabezazo de Caicedo y el Ciclón extendió la racha de 8 años
Huracán venció a San Lorenzo con un gol de quien es hoy el goleador del torneo. El Ciclón sigue sin poder triunfar en Parque Patricios.
Final del partido: Huracán venció 1-0 a San Lorenzo
¡De no creer cómo definió! VIDEO: Huracán se pierde una chance única de ampliar el marcador
Fricción y prisa en ambos: por qué está muy trabado el partido
¡La pelota dio en el palo! VIDEO: Cuello guapeó y casi empata
¡GOL DE HURACÁN! VIDEO: Caicedo metió un cabezazo atlético para abrir el marcador
Comienza el 2T
Final del 1T
Dispuesto a contragolpear, aunque genere poco el Ciclón se siente cómodo en el tipo de partido
San Lorenzo ataca lo que Huracán necesita y lo obtura donde más le duele
El Globo es quien domina la pelota, pero no está fino y le cuesta generar ataques con claridad
¡Jugada de pizarrón de San Lorenzo que casi sale! VIDEO: Cuello la tiró por arriba, avisó el Ciclón
Comienza el partido
TV: Dónde ver Huracán vs. San Lorenzo
Formación confirmada en San Lorenzo: así forma el Ciclón
Formación confirmada en Huracán: así forma el Globo
Dónde escuchar el partido si sos hincha de San Lorenzo
Con Vélez vs. Boca como atractivo, estos son los 5 partidos de domingo del Torneo Apertura
La dura baja de Huracán: Diego Martínez esperaba contar con él, pero tendrá que cambiar los planes
Con gol de Marcos Angeleri: esta fue la última vez que San Lorenzo venció a Huracán en Parque Patricios
Quién será el árbitro y quién estará en el VAR
Posibles formaciones de ambos equipos
Uno de los clásicos con más historia tuvo su nueva edición esta tarde en el barrio porteño de Parque Patricios. Desde 1915, cuando se disputó el primer duelo, hasta hoy, han pasado 193 partidos. Huracán se quedó con el de la jornada de hoy, llevando su total de victorias a 48.
Sigue lejos del Ciclón, que en el historial va por delante con 87 victorias pero que así y todo no puede cortar una extensa racha que ya lleva 8 años. Hace 8 años que el equipo azulgrana no puede ganar en territorio de Parque Patricios. La última vez que eso ocurrió fue en 2017, cuando lo superó por 1-0 con gol de Marcos Angeleri.
Esta tarde, Huracán volvió a llevarse la victoria de local. Fue con gol de Jordy Caicedo, que es ahora el goleador del Torneo Apertura 2026 con 4 tantos. Fue un cabezazo atlético que vulneró a Gill, en una de las pocas ocasiones de gol que tuvo el encuentro.
Se luchó mucho, el roce físico fue lo que predominó, y así también los choques y las interrupciones. Los clásicos siempre están cargados de un fuerte condimento emocional que suele limitar el bueno juego, y en esta oportunidad no fue distinto.
"Fue muy friccionado, desprolijo, bastante feo para mirar", declaró el DT Damián Ayude tras la caída.
El Ciclón sumó su segunda derrota en el campeonato -ganó los otros dos partidos-. El Globo, por su parte, ganó por primera vez en el campeonato -había empatado dos y perdido uno-.
