Huracán 1-0 San Lorenzo: cabezazo de Caicedo y el Ciclón extendió la racha de 8 años

Huracán venció 1-0 a San Lorenzo por la fecha 4 del Torneo Apertura, en el duelo Interzonal de la jornada. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, el Globo se impuso en un partido que se disputó con dientes apretados, mucho rigor físico y poco juego.

Embed Uno de los clásicos con más historia tuvo su nueva edición esta tarde en el barrio porteño de Parque Patricios. Desde 1915, cuando se disputó el primer duelo, hasta hoy, han pasado 193 partidos. Huracán se quedó con el de la jornada de hoy, llevando su total de victorias a 48.

Sigue lejos del Ciclón, que en el historial va por delante con 87 victorias pero que así y todo no puede cortar una extensa racha que ya lleva 8 años. Hace 8 años que el equipo azulgrana no puede ganar en territorio de Parque Patricios. La última vez que eso ocurrió fue en 2017, cuando lo superó por 1-0 con gol de Marcos Angeleri.

Huracan enfrenta a San Lorenzo por la fecha 4 de la Liga Profesional - FOTO JUAN FOGLIA-NA Mucha fricción en Parque Patricios FOTO JUAN FOGLIA-NA Esta tarde, Huracán volvió a llevarse la victoria de local. Fue con gol de Jordy Caicedo, que es ahora el goleador del Torneo Apertura 2026 con 4 tantos. Fue un cabezazo atlético que vulneró a Gill, en una de las pocas ocasiones de gol que tuvo el encuentro.

