Huracán 1-0 San Lorenzo: cabezazo de Caicedo y el Ciclón extendió la racha de 8 años

Huracán se quedó con una nueva edición del clásico de barrio

Huracán se quedó con una nueva edición del clásico de barrio

FOTO JUAN FOGLIA-NA
Huracán se quedó con una nueva edición del clásico de barrio

Huracán se quedó con una nueva edición del clásico de barrio

FOTO JUAN FOGLIA-NA

Huracán venció a San Lorenzo con un gol de quien es hoy el goleador del torneo. El Ciclón sigue sin poder triunfar en Parque Patricios.

8 de febrero de 2026 - 17:30

EN VIVO

Huracán venció 1-0 a San Lorenzo por la fecha 4 del Torneo Apertura, en el duelo Interzonal de la jornada. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, el Globo se impuso en un partido que se disputó con dientes apretados, mucho rigor físico y poco juego.

Uno de los clásicos con más historia tuvo su nueva edición esta tarde en el barrio porteño de Parque Patricios. Desde 1915, cuando se disputó el primer duelo, hasta hoy, han pasado 193 partidos. Huracán se quedó con el de la jornada de hoy, llevando su total de victorias a 48.

Sigue lejos del Ciclón, que en el historial va por delante con 87 victorias pero que así y todo no puede cortar una extensa racha que ya lleva 8 años. Hace 8 años que el equipo azulgrana no puede ganar en territorio de Parque Patricios. La última vez que eso ocurrió fue en 2017, cuando lo superó por 1-0 con gol de Marcos Angeleri.

FOTO JUAN FOGLIA-NA
Mucha fricci&oacute;n en Parque Patricios

Mucha fricción en Parque Patricios

Esta tarde, Huracán volvió a llevarse la victoria de local. Fue con gol de Jordy Caicedo, que es ahora el goleador del Torneo Apertura 2026 con 4 tantos. Fue un cabezazo atlético que vulneró a Gill, en una de las pocas ocasiones de gol que tuvo el encuentro.

Se luchó mucho, el roce físico fue lo que predominó, y así también los choques y las interrupciones. Los clásicos siempre están cargados de un fuerte condimento emocional que suele limitar el bueno juego, y en esta oportunidad no fue distinto.

"Fue muy friccionado, desprolijo, bastante feo para mirar", declaró el DT Damián Ayude tras la caída.

El Ciclón sumó su segunda derrota en el campeonato -ganó los otros dos partidos-. El Globo, por su parte, ganó por primera vez en el campeonato -había empatado dos y perdido uno-.

Resumen del partido

Final del partido: Huracán venció 1-0 a San Lorenzo

¡De no creer cómo definió! VIDEO: Huracán se pierde una chance única de ampliar el marcador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020648048523726943&partner=&hide_thread=false
Fricción y prisa en ambos: por qué está muy trabado el partido

Huracán no ha podido traducir la ventaja en el marcador en la calma suficiente como para controlar el partido. Jugar con el apuro de San Lorenzo, tocar la pelota, dejar que corran los minutos -y San Lorenzo-, hasta encontrar más y mejores espacios.

Por el contrario, se sube al acelere de un Ciclón que, lógicamente, van con desesperación y frenesí a buscar el empate. Así, con pocas ideas de ambos equipos, el partido termina instalándose en una meseta de la que le cuesta salir.

Lea en Golazo: Gallardo no lo quiso en River, se fue a préstamo a Tigre y le respondió con gol

¡La pelota dio en el palo! VIDEO: Cuello guapeó y casi empata

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020643155142447134&partner=&hide_thread=false

¡GOL DE HURACÁN! VIDEO: Caicedo metió un cabezazo atlético para abrir el marcador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020640350763680082&partner=&hide_thread=false

Comienza el 2T

Final del 1T

Dispuesto a contragolpear, aunque genere poco el Ciclón se siente cómodo en el tipo de partido

San Lorenzo ataca lo que Huracán necesita y lo obtura donde más le duele

La impronta de Diego Martínez para el Globo se explica desde el pase. Una idea de juego que se basa en la tenencia de la pelota y la construcción de la jugada a través del pase.

Y esa idea comienza desde el fondo, con el arquero Galíndez. La fase de juego más importante de Huracán es la que se inicia desde atrás, sea con el guardameta o con los centrales; es desde donde busca ir hilando pases, juntando toques, línea por línea, para ir progresando en la cancha.

San Lorenzo lo sabe y por eso lo presiona alto. Cuando el Globo quiere iniciar desde atrás, el Ciclón pone a sus tres delanteros a cortar todo tipo de avance de raíz, obligando a que su rival juegue el pelotazo largo.

El Globo es quien domina la pelota, pero no está fino y le cuesta generar ataques con claridad

¡Jugada de pizarrón de San Lorenzo que casi sale! VIDEO: Cuello la tiró por arriba, avisó el Ciclón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020625665020551638&partner=&hide_thread=false
Comienza el partido

TV: Dónde ver Huracán vs. San Lorenzo

El partido va por ESPN Premium y TNT Sports.

Formación confirmada en San Lorenzo: así forma el Ciclón

Gill; López, Herrera, Hernández, Rodríguez Pagano; Tripichio, Perruzzi, Abrego; Gulli, Cuello, Cerutti

Formación confirmada en Huracán: así forma el Globo

Galíndez; Vera, Pereyra, Carrizo, Ibáñez; Gil, Ojeda, Waller; Martínez, Caicedo, Cortés.

Dónde escuchar el partido si sos hincha de San Lorenzo

El canal oficial de YouTube del Ciclón transmite el encuentro con relatos y comentarios -sin imágenes-, con previa incluida a partir de las 18 hs.

Se puede escuchar en este link: http://bit.ly/4tpImHI

Con Vélez vs. Boca como atractivo, estos son los 5 partidos de domingo del Torneo Apertura

Además del clásico en Parque Patricios, la jornada dominical cuenta con otros cuatro cotejos:

  • Sarmiento vs. Atlético Tucumán
  • Platense vs. Independiente
  • Vélez vs. Boca
  • Gimnasia de Mendoza vs. Instituto
La dura baja de Huracán: Diego Martínez esperaba contar con él, pero tendrá que cambiar los planes

Leonel Pérez no estará en el mediocampo de Huracán esta tarde. No es una novedad en sí misma porque el volante se ha perdido todos los partidos del Torneo Apertura 2026 hasta ahora a causa de la lesión. Sin embargo, el entrenador planeaba contar con él para el clásico.

Lo que resulta una novedad es la razón de su ausencia. Pérez viajó a Brasil para terminar de sellar el acuerdo con Gremio, quien parece ser su nuevo club. En caso de concretarlo, se sumará a su compatriota Juan Nardoni, que acaba de ser vendido por Racing,

Con gol de Marcos Angeleri: esta fue la última vez que San Lorenzo venció a Huracán en Parque Patricios

Aunque la distancia que le lleva el Ciclón al Globo en el historial es enorme -39 triunfos-, hace 8 años que el equipo azulgrana no pueden ganar en territorio de Parque Patricios.

La última vez que eso ocurrió fue en 2017, cuando lo superó por 1-0 con gol de Marcos Angeleri. Desde entonces, cada vez que se enfrentaron en el Tomás Adolfo Ducó el resultado terminó en victoria para el local o en empate.

Desde aquella oportunidad, en el Ducó se registran tres victorias en favor del local y cuatro empates.

Quién será el árbitro y quién estará en el VAR

Mientras que Yael Falcón Pérez será el árbitro del partido, lo acompañará Héctor Paletta en el VAR.

Posibles formaciones de ambos equipos

Huracán: Galindez; Vera, Pereyra, Carrizo, Ibáñez; Gil, Ojeda, Waller; Sequeira, Caicedo, Cortés.

San Lorenzo: Gill; López, Herrera, Hernández, Rodríguez Pagano; Tripichio, Perruzzi, Abrego; Gulli, Cuello, Cerutti

