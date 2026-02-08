Portugal: António José Seguro ha devuelto la Presidencia al socialismo 20 años después

Ha pasado los últimos años de su carrera dedicado a la docencia tras una trayectoria política dentro del Partido Socialista.

Es licenciado en Relaciones Internacionales y entre 1990 y 1994 se desempeñó como secretario general de juventudes socialistas.

Luego, fue diputado nacional perteneciendo al núcleo duro de António Guterres, el actual secretario general de las Naciones Unidas. Seguro formó parte de los dos Gobiernos de Guterres (1995-2002), como secretario de Estado adjunto del primer ministro y ministro adjunto del primer ministro.

También, tuvo una gestión en el Parlamento Europeo ya que fue eurodiputado.

seguro_portugal António José Seguro, Portugal.

Una campaña electoral cerca de la gente común

Durante la movida proselitista para la segunda vuelta presidencial, Antonio Seguro pasó la mayor parte de su tiempo en los lugares afectados por los temporales que afectaron gravemente a Portugal.

La máxima prioridad para la futura gestión es la sanidad, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos debido al deterioro del sistema público de atención en hospitales.

A partir del 9 de marzo, el actual Jefe de Estado, Rebelo de Sousa, le cederá el cargo pero se estima que el mes de transición será muy ordenado por los entendimientos pre electorales entre el centro derecha saliente y el socialismo entrante.