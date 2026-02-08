El gran mérito de António José Seguro radicó en seducir a un electorado de centro derecha en Portugal que no se sentía cómodo con las propuestas extremistas del candidato André Ventura, una versión lusa del partido Vox de España.
MODERADO VENCIÓ A LA EXTREMA DERECHA
Portugal: António José Seguro ha devuelto la Presidencia al socialismo 20 años después
Un dialoguista de centro y exministro socialista ganó la segunda vuelta en Portugal; obtuvo 67 % de los votos contra 33 % de los ultra conservadores de "Chega".
Con este triunfo, luego de 20 años una personalidad de izquierda retorna al “Palácio de Belém”, sede de la presidencia del país ibérico. La participación volvió a ser baja: hubo, como en la primera vuelta, un ausentismo mayor al 40% de los votantes.
Tras la salida de Jorge Sampaio, en 2006, se sucedieron los gobiernos conservadores de Aníbal Cavaco Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.
António Seguro, un hombre de António Guterres
Tiene 63 años y es profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social de la Universidad Autónoma de Lisboa.
Ha pasado los últimos años de su carrera dedicado a la docencia tras una trayectoria política dentro del Partido Socialista.
Es licenciado en Relaciones Internacionales y entre 1990 y 1994 se desempeñó como secretario general de juventudes socialistas.
También, tuvo una gestión en el Parlamento Europeo ya que fue eurodiputado.
Una campaña electoral cerca de la gente común
Durante la movida proselitista para la segunda vuelta presidencial, Antonio Seguro pasó la mayor parte de su tiempo en los lugares afectados por los temporales que afectaron gravemente a Portugal.
La máxima prioridad para la futura gestión es la sanidad, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos debido al deterioro del sistema público de atención en hospitales.