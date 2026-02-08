urgente24
MODERADO VENCIÓ A LA EXTREMA DERECHA

Portugal: António José Seguro ha devuelto la Presidencia al socialismo 20 años después

Un dialoguista de centro y exministro socialista ganó la segunda vuelta en Portugal; obtuvo 67 % de los votos contra 33 % de los ultra conservadores de "Chega".

08 de febrero de 2026 - 20:44
Antonio Seguro, nuevo presidente de Portugal

El gran mérito de António José Seguro radicó en seducir a un electorado de centro derecha en Portugal que no se sentía cómodo con las propuestas extremistas del candidato André Ventura, una versión lusa del partido Vox de España.

Con este triunfo, luego de 20 años una personalidad de izquierda retorna al “Palácio de Belém”, sede de la presidencia del país ibérico. La participación volvió a ser baja: hubo, como en la primera vuelta, un ausentismo mayor al 40% de los votantes.

Tras la salida de Jorge Sampaio, en 2006, se sucedieron los gobiernos conservadores de Aníbal Cavaco Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.

Tras una primera ronda celebrada el 18 de enero de 2026, parecía que la nación le abría la puerta a las propuestas más extremas de "Chega", una fuerza anti migrantes que sorprendió a casi todos.

image
Antonio Seguro, líder del socialismo de Portugal

António Seguro, un hombre de António Guterres

Tiene 63 años y es profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social de la Universidad Autónoma de Lisboa.

Ha pasado los últimos años de su carrera dedicado a la docencia tras una trayectoria política dentro del Partido Socialista.

Es licenciado en Relaciones Internacionales y entre 1990 y 1994 se desempeñó como secretario general de juventudes socialistas.

Luego, fue diputado nacional perteneciendo al núcleo duro de António Guterres, el actual secretario general de las Naciones Unidas. Seguro formó parte de los dos Gobiernos de Guterres (1995-2002), como secretario de Estado adjunto del primer ministro y ministro adjunto del primer ministro.

También, tuvo una gestión en el Parlamento Europeo ya que fue eurodiputado.

seguro_portugal
António José Seguro, Portugal.

Una campaña electoral cerca de la gente común

Durante la movida proselitista para la segunda vuelta presidencial, Antonio Seguro pasó la mayor parte de su tiempo en los lugares afectados por los temporales que afectaron gravemente a Portugal.

La máxima prioridad para la futura gestión es la sanidad, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos debido al deterioro del sistema público de atención en hospitales.

A partir del 9 de marzo, el actual Jefe de Estado, Rebelo de Sousa, le cederá el cargo pero se estima que el mes de transición será muy ordenado por los entendimientos pre electorales entre el centro derecha saliente y el socialismo entrante.

