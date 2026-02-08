urgente24
Ni Racing, River, Boca: El goleador del Apertura es la gran sorpresa de Huracán

Jordy Caicedo, de Huracán, se quedó con la punta de la tabla de goleadores. El artillero no está en Racing, Boca o River, y es la gran sorpresa del Apertura.

08 de febrero de 2026 - 22:28
Huracán venció a San Lorenzo en una nueva edición del clásico de barrio. Este domingo 08/02 el Globo superó 1-0 al Ciclón en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El tanto del partido lo hizo Jordy Caicedo, un goleador que le robó el protagonismo a los delanteros de Boca, River, Argentinos Juniors, Rosario Central o Racing, candidatos entre sus artilleros.

Ecuatoriano, de 28 años, Jordy Caicedo fue el autor del tanto para la victoria de Huracán, pero, además, confirmó que por ahora es uno de los protagonistas del campeonato.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBNRERO 8 Huracan enfrenta a San Lorenzo por la fecha 4 de la Liga Profesional - FOTO JUAN FOGLIA-NA
Hurac&aacute;n se qued&oacute; con una nueva edici&oacute;n del cl&aacute;sico de barrio en Parque Patricios

Una figura inesperada, como quien recibe un papel de reparto y termina ganándose un rol más protagónico. El equipo de Diego Martínez no ha comenzado bien el certamen, y ante San Lorenzo llegó recién su primer triunfo. Tiene cuatro goles en lo que va del Apertura: los cuatro fueron convertidos por Jordy Caicedo.

En el empate 1-1 vs. Banfield; en la derrota 2-1 vs. Independiente Rivadavia; en el empate 1-1 vs. Atlético Tucumán y en el triunfo contra el Ciclón, en todos ellos estuvo el ecuatoriano para convertir.

Diego Martínez, Huracán y un jugador sin lugar en Boca puede ser una tentación
Diego Mart&iacute;nez consigui&oacute; su primera victoria oficial como DT del Globo

Huracán encontró oro. No es fácil conseguir un delantero que sea tan efectivo en el área como lo es su 9, y el Globo lo tiene. De gran porte físico, buen salto y duro de mover, Caicedo llegó a mediados de enero a préstamo desde Atlas, de México. La negociación incluye una opción de compra de 1.100.000 dólares por el 80% del pase.

Jordy Caicedo: "Estoy viviendo un sueño maravilloso y toca hacerme cargo de todo esto"

Nacido en la ciudad costera de Machala, al sur de Ecuador, el futbolista estuvo cedido en innumerables equipos. Atlas lo compró en 2024 y lo prestó al Real Sporting, de la segunda división de España, en dos oportunidades.

No tuvo mucho rodaje en tierras españolas durante la última temporada, y al regresar a México encontró nuevo destino: Parque Patricios.

Caicedo, llave de gol Quemera

"Si me lo dicen antes que pase todo esto no me lo creería. Todo esto es fruto del trabajo y la confianza que he venido trabajando en mí. Le agradezco a todos mis compañeros por haberme recibido de la mejor manera, a todo el staff, toda esta hinchada. Muchas veces los sueños se cumplen y hay que hacerse cargo de esos sueños, ahora estoy viviendo un sueño maravilloso y toca hacerme cargo de todo esto. Trabajar más, vivir más y seguir rindiendo en el campo de juego", dijo Caicedo tras el triunfo contra el Ciclón.

"Se hicieron muchos sacrificios para venir acá. Ver que todos esos sacrificios están valiendo la pena es algo maravilloso", añadió el, ahora, goleador del Torneo Apertura.

