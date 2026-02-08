Ni Racing, River, Boca: El goleador del Apertura es la gran sorpresa de Huracán

Diego Martínez, Huracán y un jugador sin lugar en Boca puede ser una tentación Diego Martínez consiguió su primera victoria oficial como DT del Globo Foto NA: DAMIAN DOPACIO

Huracán encontró oro. No es fácil conseguir un delantero que sea tan efectivo en el área como lo es su 9, y el Globo lo tiene. De gran porte físico, buen salto y duro de mover, Caicedo llegó a mediados de enero a préstamo desde Atlas, de México. La negociación incluye una opción de compra de 1.100.000 dólares por el 80% del pase.

Jordy Caicedo: "Estoy viviendo un sueño maravilloso y toca hacerme cargo de todo esto"

Nacido en la ciudad costera de Machala, al sur de Ecuador, el futbolista estuvo cedido en innumerables equipos. Atlas lo compró en 2024 y lo prestó al Real Sporting, de la segunda división de España, en dos oportunidades.

No tuvo mucho rodaje en tierras españolas durante la última temporada, y al regresar a México encontró nuevo destino: Parque Patricios.

Jordy Caicedo Caicedo, llave de gol Quemera @CAHuracan

"Si me lo dicen antes que pase todo esto no me lo creería. Todo esto es fruto del trabajo y la confianza que he venido trabajando en mí. Le agradezco a todos mis compañeros por haberme recibido de la mejor manera, a todo el staff, toda esta hinchada. Muchas veces los sueños se cumplen y hay que hacerse cargo de esos sueños, ahora estoy viviendo un sueño maravilloso y toca hacerme cargo de todo esto. Trabajar más, vivir más y seguir rindiendo en el campo de juego", dijo Caicedo tras el triunfo contra el Ciclón.

"Se hicieron muchos sacrificios para venir acá. Ver que todos esos sacrificios están valiendo la pena es algo maravilloso", añadió el, ahora, goleador del Torneo Apertura.

