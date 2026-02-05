Para el fútbol argentino, cada vez parece más difícil competir con el de Brasil, especialmente en el plano económico. Gremio ya se llevó a una de las figuras de Racing y podría hacer lo mismo con un jugador de Huracán. Ahora, Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, hace temblar a Independiente de Gustavo Quinteros.
Lloró Racing y ahora llora Independiente por culpa de Jorge Sampaoli
Racing Club ya perdió una de sus figuras y ahora vienen desde Brasil por una de las figuras de Independiente. ¿Se lo lleva Jorge Sampaoli a Atlético Mineiro?
El Rojo no comenzó de la mejor manera el 2026. Si bien todavía no conoce la derrota, tampoco logró ganar, y el rendimiento del equipo está lejos de aquel que, sobre el cierre de 2025, había generado ilusión entre los hinchas.
Lloró Racing y ¿ahora lloran Independiente y Huracán?
En las últimas horas se confirmó que Racing Club perdió a Juan Nardoni, volante que fue vendido a Grêmio de Brasil.
Todo indica que no será el único mediocampista argentino que sumará el conjunto de Porto Alegre. El periodista César Luis Merlo aseguró: “Leonel Pérez es nuevo refuerzo de Grêmio: le compran el pase a Huracán en u$s 2,5 millones por el 50%”.
El volante central mostró un rendimiento destacado en el Globo y continuará su carrera en el Tricolor.
De todos modos, el fútbol brasileño no se detiene y sigue posando su mirada sobre jugadores del medio local. Otro de los clubes afectados podría ser Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros.
Atlético Mineiro, con Jorge Sampaoli al mando, ofertaría en los próximos días por el 50% del pase de Kevin Lomónaco. Cabe recordar que el TMS en Brasil cierra el próximo 3 de marzo.
Habrá que ver si el marcador central decide dar el salto al fútbol brasileño, pero lo cierto es que otro equipo argentino corre el riesgo de perder a un titular indiscutido ante el poderío económico de un club del país vecino.
Ninguno comenzó bien en el Torneo Apertura
Tanto Racing Club como Independiente y Huracán comenzaron de mala manera el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El Rojo empató los tres partidos que disputó; el Globo igualó dos y perdió uno; mientras que la Academia cayó en sus tres presentaciones y, por el momento, se ubica en la última posición de la tabla anual.
En la cuarta jornada, Huracán recibirá a San Lorenzo en una nueva edición del clásico de barrio más grande del mundo.
Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros, buscará sumar de a tres cuando visite a Platense, mientras que el equipo de Gustavo Costas intentará recuperarse ante Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda, que aún no se encuentra en condiciones óptimas.
Habrá que ver si los tres equipos logran mejorar su rendimiento tras un flojo inicio de 2026. Lo cierto es que dos ya perdieron a un titular indiscutido y el Rojo podría correr la misma suerte.
