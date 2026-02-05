Lloró Racing y ahora llora Independiente por culpa de Jorge Sampaoli

De todos modos, el fútbol brasileño no se detiene y sigue posando su mirada sobre jugadores del medio local. Otro de los clubes afectados podría ser Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros.

Atlético Mineiro, con Jorge Sampaoli al mando, ofertaría en los próximos días por el 50% del pase de Kevin Lomónaco. Cabe recordar que el TMS en Brasil cierra el próximo 3 de marzo.

image

Habrá que ver si el marcador central decide dar el salto al fútbol brasileño, pero lo cierto es que otro equipo argentino corre el riesgo de perder a un titular indiscutido ante el poderío económico de un club del país vecino.

Ninguno comenzó bien en el Torneo Apertura

Tanto Racing Club como Independiente y Huracán comenzaron de mala manera el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Rojo empató los tres partidos que disputó; el Globo igualó dos y perdió uno; mientras que la Academia cayó en sus tres presentaciones y, por el momento, se ubica en la última posición de la tabla anual.

En la cuarta jornada, Huracán recibirá a San Lorenzo en una nueva edición del clásico de barrio más grande del mundo.

Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros, buscará sumar de a tres cuando visite a Platense, mientras que el equipo de Gustavo Costas intentará recuperarse ante Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda, que aún no se encuentra en condiciones óptimas.

Habrá que ver si los tres equipos logran mejorar su rendimiento tras un flojo inicio de 2026. Lo cierto es que dos ya perdieron a un titular indiscutido y el Rojo podría correr la misma suerte.

