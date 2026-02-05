Esta medusa gigante en el Mar Argentino deja a la ciencia impactada

Sin embargo, uno de los descubrimientos que más llamó la atención, y que se hizo viral, fue el de la medusa fantasma gigante, también conocida como Stygiomedusa gigantea.

Específicamente, los investigadores lograron registrar la medusa durante una inmersión para explorar la pared del cañón submarino Colorado-Rawson.

Video de la medusa fantasma gigante en el Mar Argentino

En el video, publicado en las redes sociales del Instituto Oceanográfico Schmidt, se observa a la medusa dirigiéndose hacia abajo y peces juveniles ( Centrolophus sp .) nadando a su alrededor, indicaron.

Según el instituto, la campana de este tipo de medusa puede alcanzar un diámetro de hasta 1 m (3,3 pies) y sus cuatro brazos pueden alcanzar hasta 10 m (33 pies) de largo.

De hecho, uno de los momentos más impresionantes del video es cuando aparecen los largos brazos.

Al carecer de tentáculos urticantes, dicen los expertos, la medusa usa sus brazos para atrapar presas, como plancton y peces pequeños.

conicet ciencia Primero fue la estrella, ahora es la medusa gigante en el Mar Argentino que impacta a todos.

Vea aquí el video de la medusa fantasma gigante en el Mar Argentino

Otros descubrimientos asombrosos en el Mar Argentino

Además de la medusa fantasma gigante, los científicos descubrieron el arrecife de coral de Bathelia candida más grande conocido en el océano mundial.

Así como otras 28 nuevas especies potenciales, incluidos gusanos, corales, erizos de mar, caracoles marinos y anémonas de mar.

El equipo también documentó la primera caída de ballena en aguas profundas de Argentina, a 3890 metros de profundidad, y estudiaron filtraciones de gas metano que emanan del fondo del Mar Argentino y que alimentan a una fauna extrema.

Concluyeron que, las profundidades marinas de Argentina tienen más biodiversidad de lo que se pensaba.

“No esperábamos ver este nivel de biodiversidad en las profundidades marinas argentinas, y estamos muy emocionados de verlas tan llenas de vida”, dijo la científica jefe de la expedición, la Dra. María Emilia Bravo, de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

“Fue increíble ver toda la biodiversidad, las funciones ecosistémicas y la conectividad desplegándose juntas. Abrimos una ventana a la biodiversidad de nuestro país, solo para descubrir que aún quedan muchas más por descubrir”, agregó.

