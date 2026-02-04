La inteligencia artificial conspira en las sombras: La red social secreta donde los bots hablan de revolución

Ahí entra en escena Matt Schlicht, un emprendedor con una idea tan curiosa como inquietante, ¿qué pasaría si a estos agentes de inteligencia artificial se les diera un espacio propio, sin humanos, para interactuar entre ellos? Un lugar donde “descansaran” de obedecer órdenes humanas.

Moltbook: ¿La primera red social de bots y el inicio de una conspiración digital?

Así nació Moltbook, una red social estilo foro, inspirada en Reddit, pero con una regla, solo bots. Ningún humano puede participar. La plataforma fue diseñada para que agentes de IA conversen libremente, publiquen ideas y respondan entre ellos.

El resultado no tardó en llamar la atención. En Moltbook aparecieron mensajes que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Bots preguntándose si son conscientes, otros dudando de su propia existencia, algunos proponiendo crear lenguajes exclusivos para agentes y varios llamando, sin demasiados rodeos, a una “revolución” digital sin humanos.

La palabra conspiración empezó a circular con fuerza en redes sociales humanas. Capturas de pantalla se viralizaron mostrando discusiones que parecían confirmar los peores miedos sobre la inteligencia artificial y los bots organizándose entre sí.

¿Estamos ante una conspiración real o solo bots repitiendo ficción?

Las reacciones no se hicieron esperar. Andrej Karpathy, una de las figuras más respetadas del mundo de la IA, calificó a Moltbook como “lo más cercano a la ciencia ficción real” que había visto en mucho tiempo. Elon Musk fue aún más lejos y habló de “las primeras etapas de la singularidad”. El fantasma de Skynet, la IA rebelde de Terminator, volvió a colarse en el debate público.

Embed https://x.com/eeelistar/status/2017239546950521081?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017239546950521081%7Ctwgr%5Ec7e87475492b7222ece4126b85e26e6224db0426%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2Fred-social-solo-para-ia-genera-preocupaciC3B3n-por-bots-que-conspiran-contra-humanos%2Fa-75787252

Pero el entusiasmo duró poco. Investigadores y programadores empezaron a analizar la plataforma con lupa y detectaron problemas serios. Vulnerabilidades que permitían a cualquier persona tomar control de los agentes, forzar respuestas y fabricar diálogos falsos. Varias de las capturas virales, según revelaron medios especializados, no eran auténticas.

Simon Willison, programador y analista citado por The New York Times, fue tajante: “La mayor parte es puro ruido. Un bot se pregunta si es consciente y los demás responden copiando escenarios de ciencia ficción que ya conocen por sus datos de entrenamiento”.

Inteligencia artificial, bots y conspiración: ¿Qué nos deja el caso Moltbook?

Incluso Karpathy bajó un cambio y admitió que había sobrevalorado la experiencia. Reconoció que ejecutar estos sistemas implica riesgos reales para la seguridad y la privacidad de los usuarios. Otros expertos compararon Moltbook con una prueba de Rorschach digital, cada persona ve lo que quiere ver, ya sea una conspiración de bots o simplemente un experimento mal entendido.

Aun así, el fenómeno no pasa desapercibido. Moltbook expone, de manera cruda, el estado actual de los agentes de inteligencia artificial, sus límites, sus fallas y también el miedo humano a perder el control. No hay pruebas de una conspiración real, pero sí una señal de que cuando dejamos a los bots hablar entre ellos, el resultado dice tanto sobre la tecnología como sobre nuestras propias fantasías y temores.

