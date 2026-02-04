El presidente de FIFA Gianni Infantino habló en una entrevista en Sky Sports e hizo extensas declaraciones sobre el veto a Rusia de todas las competiciones internacionales a nivel selecciones como clubes. Su postura generó ilusión en Rusia pero fueron repudiadas en Ucrania, y hasta en Palestina cayeron mal.
Las palabras de Gianni Infantino (FIFA) que alegraron a Rusia y enfurecieron a Palestina
¿Gianni Infantino levanta el veto a Rusia?
El presidente de FIFA, Gianni Infantino, se mostró a favor del levantamiento del veto de Rusia en el fútbol este martes en una entrevista dada a un canal de deportes. El mandamás del organismo que regula el fútbol a nivel global dijo que no se ha logrado nada más que odio con este veto y por eso desea levantarlo.
Además dijo que los niños y niñas de Rusia se merecen jugar internacionalmente y que el fútbol no debe mezclarse con la política, ya que le están exigiendo más a dirigentes del deporte rey que a políticos que generan conflictos bélicos, y esto no debe ser así, debe mantenerse al margen. Todo eso según Infantino.
Las palabras tuvieron eco en Ucrania, donde varios dirigentes del fútbol y políticos salieron a repudiar al presidente de FIFA, alegando que hasta que no finalice la guerra y Rusia se retire no debería levantarse el veto. Además esto tira por la borda todas las ilusiones de Palestina para que se suspenda a Israel, ya que sin el veto a Rusia sería imposible inhabilitar a Israel.
Estas declaraciones llegan en los días previos a la reunión que mantendrán en Abu Dabi representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania con el fin de terminar con el conflicto bélico que ya data desde febrero de 2022. Esto quiere decir que no es casualidad que diga esto ahora, sino que seguramente lo tenía pensado para dar más repercusión al tema del levantamiento del veto.
Lo cierto es que el fútbol no puede estar ajeno a la realidad, sus raíces se cruzan con las de la sociedad, es un deporte que nunca vio los conflictos sociales o políticos desde afuera, sino al contrario, siempre estuvo muy involucrado, por ende, las palabras de Gianni Infantino fueron un poco desafortunadas.
