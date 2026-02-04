Las palabras de Gianni Infantino (FIFA) que alegraron a Rusia y enfurecieron a Palestina

Las palabras tuvieron eco en Ucrania, donde varios dirigentes del fútbol y políticos salieron a repudiar al presidente de FIFA, alegando que hasta que no finalice la guerra y Rusia se retire no debería levantarse el veto. Además esto tira por la borda todas las ilusiones de Palestina para que se suspenda a Israel, ya que sin el veto a Rusia sería imposible inhabilitar a Israel.