Mundial 2026: Argentina se alojará en la divertida ciudad 'cuna' del jazz

Días atrás, el periodista Gastón Edul había dado algunos detalles más. Según dijo, para el cuerpo técnico quedó muy conforme con las instalaciones que pueden tener a disposición. "Hay un centro de entrenamiento espectacular que les encantó", sostuvo, aunque no fue especificado cuál.

La decisión de la Selección Argentina implica que el equipo viaje para disputar el segundo y tercer partido. El primero, el debut ante Argelia, será en Kansas City, en el Arrowhead Stadium. Los otros dos, ante Austria y Jordania, respectivamente, se jugarán en la ciudad de Dallas, en el AT&T Stadium.

El cuerpo técnico prefiere mantenerse en la misma locación y desplazarse para ir al AT&T Stadium, que queda a una hora y media de avión.

La Selección Argentina forma parte del Grupo J del Mundial 2026, que comparte junto a Argelia, Jordania y Austria. Así quedó el fixture:

Argentina vs. Argelia: 16/06 a las 22 hs.

Argentina vs. Austria: 22/06 a las 14 hs.

Argentina vs. Jordania: 27/06 a las 23 hs.

Kansas, epicentro del jazz

A pesar de que la verdadera cuna del jazz es Louisiana, donde originalmente nació el blues -predecesor del género jazz-, Kansas ha jugado un rol central en el crecimiento y expansión del jazz.

sepph-jazz-1658886_1280 Del blues de Louisiana al jazz de Kansas (imagen ilustrativa) Pixabay

En especial en las décadas de 1920 y 1930 desarrolló un estilo propio, más libre y orientado a la improvisación, con figuras clave Count Basie, Charlie Parker o Lester Young. Engendró lo que se conoció como "Kansas city jazz", fundamental para las evoluciones del swing y el bebop.

