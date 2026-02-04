La Selección Argentina ya definió dónde se alojará durante la mayor parte del Mundial 2026. Aunque no está confirmado cuánto tiempo estará allí, sí es un hecho que durante la fase de grupos hará base en la misma ciudad: Kansas City.
Mundial 2026: Argentina se alojará en la divertida ciudad 'cuna' del jazz
La Selección Argentina se alojará en una ciudad con una rica tradición musical. Estará allí, al menos, durante toda la fase de grupos del Mundial 2026.
Se especulaba con que sería esta urbe la que recibiría al país defensor del título, pero la AFA todavía no lo había confirmado. Ahora sí, la casa madre del fútbol argentino dio a conocer dónde pasará sus días el equipo Albiceleste.
"De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, tendrá como base, durante gran parte de la competencia, a la ciudad de Kansas", informó en un comunicado oficial.
Por qué la Selección Argentina eligió a Kansas City para hacer base
AFA explicó el porqué de la decisión: "Tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación".
Días atrás, el periodista Gastón Edul había dado algunos detalles más. Según dijo, para el cuerpo técnico quedó muy conforme con las instalaciones que pueden tener a disposición. "Hay un centro de entrenamiento espectacular que les encantó", sostuvo, aunque no fue especificado cuál.
La decisión de la Selección Argentina implica que el equipo viaje para disputar el segundo y tercer partido. El primero, el debut ante Argelia, será en Kansas City, en el Arrowhead Stadium. Los otros dos, ante Austria y Jordania, respectivamente, se jugarán en la ciudad de Dallas, en el AT&T Stadium.
El cuerpo técnico prefiere mantenerse en la misma locación y desplazarse para ir al AT&T Stadium, que queda a una hora y media de avión.
La Selección Argentina forma parte del Grupo J del Mundial 2026, que comparte junto a Argelia, Jordania y Austria. Así quedó el fixture:
- Argentina vs. Argelia: 16/06 a las 22 hs.
- Argentina vs. Austria: 22/06 a las 14 hs.
- Argentina vs. Jordania: 27/06 a las 23 hs.
Kansas, epicentro del jazz
A pesar de que la verdadera cuna del jazz es Louisiana, donde originalmente nació el blues -predecesor del género jazz-, Kansas ha jugado un rol central en el crecimiento y expansión del jazz.
En especial en las décadas de 1920 y 1930 desarrolló un estilo propio, más libre y orientado a la improvisación, con figuras clave Count Basie, Charlie Parker o Lester Young. Engendró lo que se conoció como "Kansas city jazz", fundamental para las evoluciones del swing y el bebop.