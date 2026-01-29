Diego Placente pidió "emergencia nacional ya" por los incendios en la Patagonia

image La historia en Instagram del DT de Argentina Instagram Diego Placente

Lo cierto es que el Gobierno Nacional ya trabaja en un DNU para responder a los incendios. Según informó Manuel Adorni en su cuenta de X, "se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa".

Mientras tanto, tal como informó Urgente24, el ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para sostener el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

