LEY DE EMERGENCIA ÍGNEA

Diego Placente pidió "emergencia nacional ya" por los incendios en la Patagonia

Mientras el Gobierno Nacional trabaja en un DNU para combatir los incendios en la Patagonia, el entrenador Diego Placente se sumó al pedido de gobernadores.

29 de enero de 2026 - 22:30
Diego Placente, sobre la tragedia de la Patagonia

Diego Placente se sumó al pedido de "emergencia nacional" que le solicitaron formalmente los gobernadores patagónicos al Gobierno Nacional.

Los mandatarios de las provincias de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut, encabezados por el gobernador de esta última, Nacho Torres, le habían solicitado al gobierno de Javier Milei que el Congreso evaluara con urgencia la sanción de una Ley de Emergencia Ígnea para hacer frente a los destrozos de un fuego que arrasó sin control este verano.

"La magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas", solicitaron.

Diego Placente: "Que se declare emergencia nacional ya"

Diego Placente reposteó en sus historias de Instagram un reel que da cuenta de la tragedia en el sur del país, al tiempo que escribió: "Que se declare emergencia nacional ya".

image
La historia en Instagram del DT de Argentina

Lo cierto es que el Gobierno Nacional ya trabaja en un DNU para responder a los incendios. Según informó Manuel Adorni en su cuenta de X, "se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa".

Mientras tanto, tal como informó Urgente24, el ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para sostener el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

