La nueva novela de Telefe que sueña con ser la próxima Avenida Brasil

Telefe no lidera el rating por casualidad ni porque la competencia flaquee. Su predominio responde a una fórmula clara: escuchar qué quiere ver la gente y dárselo sin vueltas. Esa retroalimentación constante entre pantalla y sillón se traduce en números que hablan por sí solos, y cuando los números se incrementan, la facturación acompaña.
El canal encontró en las novelas su mina de oro, particularmente en las producciones turcas que desde hace años se adueñan de las tardes con historias cargadas de drama, pasión y giros inesperados. Pero ahora, la emisora decidió cambiar el mapa y mirar hacia otro rincón del continente: Brasil vuelve a tocar la puerta de la programación argentina.
La apuesta no es menor. Después del fenómeno que significó "Avenida Brasil", esa telenovela que literalmente paralizó al país y dejó a miles de argentinos pegados a la pantalla, llega "Todas las flores". Los responsables son los mismos creadores de aquel éxito arrollador, lo que genera expectativas enormes. La pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿podrá repetir la hazaña? ¿Logrará cautivar como lo hicieron las turcas?
De qué trata la producción brasileña elegida por Telefe
La historia que trae esta nueva producción brasileña tiene todos los condimentos para atrapar. Sophie Charlotte encabeza el elenco interpretando a Maíra, una mujer que nació ciega pero que convirtió esa limitación en el impulso para desarrollar un olfato extraordinario. Ese don natural la llevó a convertirse en una perfumista reconocida y prestigiosa. Sin embargo, su vida no gira únicamente alrededor de esencias y fragancias. Maíra carga con una obsesión que la persigue: los crímenes que cometió su madre, Zoé.
La trama se complejiza cuando la sinopsis oficial revela los oscuros secretos familiares que estructuran toda la historia. "Maíra creía que su madre había muerto, cuando en realidad la rechazó al saber que había nacido ciega. Años después, Zoé vuelve para pedir perdón a su hija. Durante una discusión con Zoé, Rivaldo, padre de Maíra, sufre un infarto y muere. Zoé, que tiene antecedentes penales, le cuenta a su hija una versión diferente de por qué desapareció, que Rivaldo huyó con ella cuando aún era una niña, lo que impidió que ambas tuvieran una relación". Mentiras, rencores, muertes repentinas y un pasado que explota en el presente son los ingredientes clásicos de un melodrama latinoamericano bien hecho.
Aunque todavía no hay fecha confirmada de estreno, todo indica que "Todas las flores", desembarcará en la pantalla a mediados de febrero, de lunes a viernes por la tarde. Resta ver cómo acomodará el canal su grilla, considerando que actualmente tres novelas están arrasando: "Pasión prohibida" a las 16:30 hs, "Bahar" a las 18:00 hs y "La traición" a las 19:00 hs, esta última la más exitosa del bloque.
