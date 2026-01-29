La nueva novela de Telefe que sueña con ser la próxima Avenida Brasil

La trama se complejiza cuando la sinopsis oficial revela los oscuros secretos familiares que estructuran toda la historia. "Maíra creía que su madre había muerto, cuando en realidad la rechazó al saber que había nacido ciega. Años después, Zoé vuelve para pedir perdón a su hija. Durante una discusión con Zoé, Rivaldo, padre de Maíra, sufre un infarto y muere. Zoé, que tiene antecedentes penales, le cuenta a su hija una versión diferente de por qué desapareció, que Rivaldo huyó con ella cuando aún era una niña, lo que impidió que ambas tuvieran una relación". Mentiras, rencores, muertes repentinas y un pasado que explota en el presente son los ingredientes clásicos de un melodrama latinoamericano bien hecho.