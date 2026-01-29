Wanda Nara pide sangre y Telefe obedece: Arranca la batalla contra la China Suárez

Dato no menor: Pallares también deslizó una estrategia típica de la TV abierta para estirar el producto. "Son 22 capítulos que hay que ver si los fragmentan… capaz que hacen episodios de media hora con escenas del anterior y del próximo, así dura tres meses". Dicho más simple, El Trece va a exprimir la serie todo lo que pueda.

No es solo televisión: Wanda Nara vs la China Suárez y la grieta que nunca cerró

Hija del fuego llega al prime time con producción de Adrián Suar y Kapow, y un elenco potente que incluye a Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Antonella Costa y Mariano Saborido, entre otros. La historia transcurre en un pueblo patagónico sacudido por la llegada de Letizia (la China Suárez), una mujer que parece venir a casarse con un empresario local, pero que en realidad es la pieza central de una venganza sangrienta.

Más allá del thriller, el verdadero gancho está afuera de la pantalla. Porque del otro lado está Wanda, conduciendo el programa más fuerte de Telefe, mientras la protagonista de la serie es la actual pareja de Mauro Icardi, su exmarido. El Wandagate volvió en forma de rating.

image "Hija del fuego", la serie de la China, llega al prime time mientras Wanda conduce el reality líder, reavivando una grieta mediática histórica.

El futbolista también metió leña al fuego desde sus redes sociales: "Una mujer mitómana que está completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente", escribió, acusando al reality de usar el nombre de la China para levantar audiencia.

Wanda respondió breve, filosa y con ironía cuando la frenaron los cronistas: "Ya está todo en mi Instagram". Y remató: "Están baratos los vuelos a Estambul; pueden ir a entrevistarlo". También intentó despegarse del barro: "Yo soy funcional al programa. Si hay participantes que tuvieron relación, yo pregunto. Tengo que hacer lo que me dice mi guion". Pero nadie compra del todo ese discurso porque acá no hay ingenuos.

El Trece apuesta fuerte a la China para levantar un prime time golpeado, Telefe blinda a Wanda adelantando su caballito de batalla y el público vuelve a dividirse, como desde aquel inolvidable "otra familia que te cargaste por zorra".

La televisión argentina está flaca de ideas, con realities reciclados y ficciones importadas del streaming, pero alcanza con poner a Wanda frente a la China para que todo vuelva a arder. No es solo programación, es una guerra con planillas de rating. Y esta vez, se cocina en vivo.

