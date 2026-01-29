Febrero arranca con guerra en la tele: Wanda Nara mueve fichas en Telefe mientras El Trece calienta el prime time con la China Suárez, y nadie se hace el distraído. En medio de llamados, promos apuradas y pases de factura un cambio de horario encendió la mecha del rating y dejó claro que esta historia viene con revancha, cuchillos listos.
"LA QUIERO APLASTAR"
Wanda Nara pide sangre y Telefe obedece: Arranca la batalla contra la China Suárez
Wanda Nara metió mano en Telefe e hizo arder el prime time: cambio de horario incluido para ir contra la China Suárez. La guerra del rating ya arrancó.
"La quiero aplastar": Wanda Nara levantó el teléfono y reordena Telefe
El periodista Daniel Ambrosino reveló en Intrusos (América TV) que Wanda Nara se comunicó directamente con las autoridades de Telefe y fue todo menos diplomática. El pedido fue explícito: "¡Quiero que cambien el horario para competir directamente con la China!". Pero eso no fue lo más fuerte: la conductora de MasterChef Celebrity habría cerrado la charla con una frase tan cruda como reveladora: "¡La quiero aplastar!".
Ahí se entiende por qué Telefe decidió adelantar la gala de eliminación del reality culinario, llevándolo a un horario especial para cruzarse de frente con el estreno de Hija del Fuego, la venganza de la bastarda por El Trece. Hasta ahora, MasterChef salía cómodo más tarde, pero Wanda pidió choque directo, sin nada de ventajas técnicas.
Adrián Pallares lo explicó al aire con bastante claridad: "Antes de Masterchef está Pasapalabra (con Iván De Pineda), que podría estar después. Es un comodín que se puede mover, pero que también le deja un piso de rating lindo a Masterchef. No es lo mismo salir del piso del noticiero".
Y agregó sobre la ficción de la China: "La verdad que la historia de Clara / Leticia, que vuelve al pueblo, donde le han hecho maldades increíbles es tremenda. Pero no es que se va a vengar. ¡Se va a vengar con todo!".
Dato no menor: Pallares también deslizó una estrategia típica de la TV abierta para estirar el producto. "Son 22 capítulos que hay que ver si los fragmentan… capaz que hacen episodios de media hora con escenas del anterior y del próximo, así dura tres meses". Dicho más simple, El Trece va a exprimir la serie todo lo que pueda.
No es solo televisión: Wanda Nara vs la China Suárez y la grieta que nunca cerró
Hija del fuego llega al prime time con producción de Adrián Suar y Kapow, y un elenco potente que incluye a Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Antonella Costa y Mariano Saborido, entre otros. La historia transcurre en un pueblo patagónico sacudido por la llegada de Letizia (la China Suárez), una mujer que parece venir a casarse con un empresario local, pero que en realidad es la pieza central de una venganza sangrienta.
Más allá del thriller, el verdadero gancho está afuera de la pantalla. Porque del otro lado está Wanda, conduciendo el programa más fuerte de Telefe, mientras la protagonista de la serie es la actual pareja de Mauro Icardi, su exmarido. El Wandagate volvió en forma de rating.
El futbolista también metió leña al fuego desde sus redes sociales: "Una mujer mitómana que está completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente", escribió, acusando al reality de usar el nombre de la China para levantar audiencia.
Wanda respondió breve, filosa y con ironía cuando la frenaron los cronistas: "Ya está todo en mi Instagram". Y remató: "Están baratos los vuelos a Estambul; pueden ir a entrevistarlo". También intentó despegarse del barro: "Yo soy funcional al programa. Si hay participantes que tuvieron relación, yo pregunto. Tengo que hacer lo que me dice mi guion". Pero nadie compra del todo ese discurso porque acá no hay ingenuos.
El Trece apuesta fuerte a la China para levantar un prime time golpeado, Telefe blinda a Wanda adelantando su caballito de batalla y el público vuelve a dividirse, como desde aquel inolvidable "otra familia que te cargaste por zorra".
La televisión argentina está flaca de ideas, con realities reciclados y ficciones importadas del streaming, pero alcanza con poner a Wanda frente a la China para que todo vuelva a arder. No es solo programación, es una guerra con planillas de rating. Y esta vez, se cocina en vivo.
--------------------------------------------------------------------
