"Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba"

El embargo estadounidense contra Cuba está codificado. Fue codificado en la ley y exige un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo

Trump afirmó el martes que Cuba "está a punto de caer" porque, tras la caída del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, ya no recibe crudo venezolano, declaraciones a las que respondió el ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, que reiteró su "firme posición antiimperialista e inclaudicable".

Nicolás Maduro 2.jpg Nicolás Maduro, cuando el poder le sonreía

Desde la caída de Maduro

La Habana y Washington se encuentran en un momento de máxima confrontación verbal en décadas, acota la agencia EFE, desde que el pasado 3 de enero una operación militar estadounidense capturó a Maduro, quien había mantenido una fuerte alianza política y apoyo con el envío de petróleo a la isla caribeña.

Entonces Washington reforzó la presión sobre La Habana y sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados porque considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla agudizará la crisis económica y provocará un cambio de régimen en la isla.

La Habana condenó como un "acto de terrorismo" la intervención en Caracas, advirtió a EE.UU. que no tolerará intimidaciones ni amenazas y que no habrá entendimiento posible ni negociación con "coerción" aunque expresó su disposición a mantener un diálogo con "igualdad y respeto".

(Edición con material de la Agencia EFE)

