El secretario de Estado de USA, Marco Rubio, dijo el miércoles (28/01) que a la Administración del Presidente, Donald Trump, le "encantaría" ver un cambio de régimen en Cuba, aunque matizó con:
MARCO RUBIO
"Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba"
"Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba” dijo el secretario de Estado de USA. Marco Rubio. No aseguró embates sobre la isla.
Qué más agregó
Preguntado por los legisladores por si EE.UU. prevé usar el poder militar u otros tipos de coerción para propiciar un cambio de régimen en la isla, Rubio respondió "así lo especifica la ley estadounidense".
El secretario detalló
Trump afirmó el martes que Cuba "está a punto de caer" porque, tras la caída del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, ya no recibe crudo venezolano, declaraciones a las que respondió el ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, que reiteró su "firme posición antiimperialista e inclaudicable".
Desde la caída de Maduro
La Habana y Washington se encuentran en un momento de máxima confrontación verbal en décadas, acota la agencia EFE, desde que el pasado 3 de enero una operación militar estadounidense capturó a Maduro, quien había mantenido una fuerte alianza política y apoyo con el envío de petróleo a la isla caribeña.
Entonces Washington reforzó la presión sobre La Habana y sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados porque considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla agudizará la crisis económica y provocará un cambio de régimen en la isla.
La Habana condenó como un "acto de terrorismo" la intervención en Caracas, advirtió a EE.UU. que no tolerará intimidaciones ni amenazas y que no habrá entendimiento posible ni negociación con "coerción" aunque expresó su disposición a mantener un diálogo con "igualdad y respeto".
(Edición con material de la Agencia EFE)
