urgente24
Cuba > Marco Rubio > USA

MARCO RUBIO

"Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba"

"Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba” dijo el secretario de Estado de USA. Marco Rubio. No aseguró embates sobre la isla.

28 de enero de 2026 - 21:21
Marco Rubio, secretario de Estado de USA

Marco Rubio, secretario de Estado de USA

El secretario de Estado de USA, Marco Rubio, dijo el miércoles (28/01) que a la Administración del Presidente, Donald Trump, le "encantaría" ver un cambio de régimen en Cuba, aunque matizó con:

Eso no significa que Washington vaya a provocarlo. Eso no significa que Washington vaya a provocarlo.

Qué más agregó

Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático

Seguir leyendo

Preguntado por los legisladores por si EE.UU. prevé usar el poder militar u otros tipos de coerción para propiciar un cambio de régimen en la isla, Rubio respondió "así lo especifica la ley estadounidense".

El secretario detalló

El embargo estadounidense contra Cuba está codificado. Fue codificado en la ley y exige un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo El embargo estadounidense contra Cuba está codificado. Fue codificado en la ley y exige un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo

Trump afirmó el martes que Cuba "está a punto de caer" porque, tras la caída del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, ya no recibe crudo venezolano, declaraciones a las que respondió el ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, que reiteró su "firme posición antiimperialista e inclaudicable".

Nicolás Maduro 2.jpg
Nicol&aacute;s Maduro, cuando el poder le sonre&iacute;a

Nicolás Maduro, cuando el poder le sonreía

Desde la caída de Maduro

La Habana y Washington se encuentran en un momento de máxima confrontación verbal en décadas, acota la agencia EFE, desde que el pasado 3 de enero una operación militar estadounidense capturó a Maduro, quien había mantenido una fuerte alianza política y apoyo con el envío de petróleo a la isla caribeña.

Entonces Washington reforzó la presión sobre La Habana y sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados porque considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla agudizará la crisis económica y provocará un cambio de régimen en la isla.

La Habana condenó como un "acto de terrorismo" la intervención en Caracas, advirtió a EE.UU. que no tolerará intimidaciones ni amenazas y que no habrá entendimiento posible ni negociación con "coerción" aunque expresó su disposición a mantener un diálogo con "igualdad y respeto".

(Edición con material de la Agencia EFE)

Más contenido en Urgente24

América TV atraviesa horas delicadas: Reconocida figura denunció amenazas

Florencia Peña explotó por las críticas y la ligó el gobierno: "Operación"

La película de 1 hora y 45 donde el suspenso no afloja en ningún momento

Desligada completamente de Mauricio Macri: Con quién se la vio a Juana Viale

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES