La película de 1 hora y 45 donde el suspenso no afloja en ningún momento

Por su parte, William Bibbiani de The Wrap se sumó a las buenas valoraciones describiendo el filme como "un filme tenso, diabólicamente divertido y malvado que nos desafía a considerar el género de los asesinos en serie desde nuevos ángulos".

Karina Adelgaard de Heaven of Horror también aportó su mirada sobre la producción, señalando que "tiene muchos elementos buenos y merece la pena verla. Aunque la historia debería haber sido más sólida. Josh Hartnett está absolutamente fantástico". Esta última observación sintetiza bastante bien el consenso general: se trata de un producto entretenido, visualmente atractivo y bien actuado, aunque con algunos puntos débiles que no logran empañar del todo el resultado final.

image "La trampa", disponible en Netflix.

En pocas palabras, si estás buscando una propuesta que combine suspenso, actuaciones sólidas y esa característica firma de Shyamalan que tanto divide aguas, "La trampa" te va a mantener sumamente atrapado. Disponible para ver en Netflix, esta producción demuestra que el director todavía tiene mucho para ofrecer en el terreno del thriller psicológico.

