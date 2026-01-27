La película de 1 hora y 45 donde el suspenso no afloja en ningún momento

La película "La trampa" no para de sumar reproducciones y ya se instaló en el tercer puesto del ranking de Netflix. ¿La razón? Una premisa que atrapa desde el primer minuto y un despliegue narrativo que mantiene al espectador al borde del asiento durante toda su duración. M. Night Shyamalan, ese director que nos tiene acostumbrados a giros inesperados y atmósferas inquietantes, regresa con una propuesta que promete y cumple en partes iguales.
La historia arranca de manera casi inocente: un padre lleva a su hija adolescente al recital de su ídola pop, esa cantante que tiene los pósters pegados en la pared de su habitación. Todo parece transcurrir con normalidad, entre luces de neón y gritos de fans enloquecidas. Sin embargo, la situación da un vuelco dramático cuando descubren que ese espectáculo masivo no es más que una tapadera.
El FBI montó toda una operación encubierta para atrapar a un peligroso asesino serial que, según sus cálculos, está entre el público. A partir de ese momento, la tensión se vuelve palpable y cada movimiento cuenta.
Josh Hartnett lidera el elenco junto a Ariel Joy Donoghue, Saleka Shyamalan, Alison Pill, Hayley Mills, Jonathan Langdon, Marnie McPhail y Vanessa Smythe. El trabajo actoral resulta impecable, especialmente el de Hartnett, quien demuestra por qué merece estar nuevamente en el centro de la escena.
Por qué la película “La trampa” se volvió furor en Netflix
Con una hora y cuarenta y cinco minutos de duración, este thriller del 2024 generó reacciones variadas entre la crítica especializada, aunque la mayoría coincide en destacar sus virtudes. Nick Newman, de The Film Stage, no escatimó elogios al afirmar que "es, quizá, el trabajo mejor diseñado de Shyamalan desde 'The Village' y posiblemente la obra de entretenimiento más pura que ha hecho nunca".
Por su parte, William Bibbiani de The Wrap se sumó a las buenas valoraciones describiendo el filme como "un filme tenso, diabólicamente divertido y malvado que nos desafía a considerar el género de los asesinos en serie desde nuevos ángulos".
Karina Adelgaard de Heaven of Horror también aportó su mirada sobre la producción, señalando que "tiene muchos elementos buenos y merece la pena verla. Aunque la historia debería haber sido más sólida. Josh Hartnett está absolutamente fantástico". Esta última observación sintetiza bastante bien el consenso general: se trata de un producto entretenido, visualmente atractivo y bien actuado, aunque con algunos puntos débiles que no logran empañar del todo el resultado final.
En pocas palabras, si estás buscando una propuesta que combine suspenso, actuaciones sólidas y esa característica firma de Shyamalan que tanto divide aguas, "La trampa" te va a mantener sumamente atrapado. Disponible para ver en Netflix, esta producción demuestra que el director todavía tiene mucho para ofrecer en el terreno del thriller psicológico.
