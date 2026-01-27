Florencia Peña explotó por las críticas y la ligó el gobierno: "Operación"

Asimismo, la defensa de Peña incluyó un llamado directo a quienes dudaban de su relación con el público. "Si van para atrás, van a escuchar que nunca jamás hablé mal de la gente. Ni que no me importa la gente, ni que no me saco fotos", subrayó con énfasis.

¿Maniobra sucia?

Ahora bien, cuando le consultaron si creía que la viralización había sido a propósito, la actriz agregó entre risas: "No hagan operación, esto huele a jugarreta".

Mientras que, para cerrar su descargo, pidió transparencia y honestidad: "No mientan. No recorten el video. Déjenlo entero. Y si alguien no está de acuerdo con lo que tengo para decir, lo puede debatir". Finalmente, confesó algo que muchos desconocían sobre ella: "Nunca tuve como sueño ser famosa mundialmente. Necesito, por mi personalidad, un poquito de meterme para adentro".

---------------------------

Más contenido en Urgente24

América TV atraviesa horas delicadas: Reconocida figura denunció amenazas

La grave acusación que prende fuego a Roberto Pettinato: "Entraba a mi camarín a...."

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

Desligada completamente de Mauricio Macri: Con quién se la vio a Juana Viale