Florencia Peña desató sin quererlo una tormenta mediática que la obligó a salir con los tapones de punta a defenderse. Todo comenzó cuando la actriz se sinceró en una charla mano a mano con Nilda Sarli para el ciclo "Mil Vidas", donde dejó al descubierto algo que muchos famosos piensan, pero pocos se animan a verbalizar.
Florencia Peña explotó por las críticas y la ligó el gobierno: "Operación"
Tras el escándalo, Florencia Peña retomó sus declaraciones y dijo que la viralización respondió a una operación mediática.
La bomba estalló cuando Peña explicó que, si se va de vacaciones a lugares como Mendoza, tiene que bancarse que la gente se sienta con derecho absoluto a abordarla, tocarla y abrazarla. "Hay veces que necesito ser anónima", confesó sin filtro. Pero claro, en tiempos donde cualquier declaración se convierte en munición para el ataque digital, sus palabras fueron despedazadas, recortadas y viralizadas hasta el hartazgo. Tanto es así que hasta el gobierno quedó involucrado en el escándalo.
Un bombardeo masivo de críticas, obligó a la conductora a frenar en seco y aclarar todo al aire de Puro Show. "Tengo 31 años de carrera, tengo tres pibes y estoy entrando en la menopausia. ¿Cómo no voy a poder hablar de lo que a mí me pasa con la fama?", arrancó sin rodeos. Y fue más lejos: " Nada me parece más horrible que ser famosa. Soy famosa desde que tengo razón", disparó con una sinceridad que pocos esperaban.
Florencia Peña explicó el contexto de sus palabras
Pero ahí no terminó la cosa. Peña apuntó directamente contra quienes difundieron el fragmento de manera aislada y los acusó de jugar sucio. "Lo que hicieron hoy fue una jugada muy vil. Fue poner el video recortado para que la gente explicara su odio en un momento donde está de moda odiar", sentenció filosa. La actriz dejó en claro que sus comentarios estaban enfocados exclusivamente en sus vacaciones y no era un desprecio hacia el público que la acompaña hace décadas.
"Yo hablé de mi fama en términos de mis vacaciones. Y cuando dije lo de Mendoza, lo dije como diciendo obvio que la gente me va a querer saludar y obvio que yo voy a tener que estar dispuesta a saludarla", aclaró, intentando cerrar el tema. Sin embargo, remató con contundencia: "Entonces prefiero, cuando tengo ganas, irme afuera. A ver si lo logro un poco y puedo tener una vida un poco más normal".
Asimismo, la defensa de Peña incluyó un llamado directo a quienes dudaban de su relación con el público. "Si van para atrás, van a escuchar que nunca jamás hablé mal de la gente. Ni que no me importa la gente, ni que no me saco fotos", subrayó con énfasis.
¿Maniobra sucia?
Ahora bien, cuando le consultaron si creía que la viralización había sido a propósito, la actriz agregó entre risas: "No hagan operación, esto huele a jugarreta".
Mientras que, para cerrar su descargo, pidió transparencia y honestidad: "No mientan. No recorten el video. Déjenlo entero. Y si alguien no está de acuerdo con lo que tengo para decir, lo puede debatir". Finalmente, confesó algo que muchos desconocían sobre ella: "Nunca tuve como sueño ser famosa mundialmente. Necesito, por mi personalidad, un poquito de meterme para adentro".
