Donald Trump amenazó a Irán y subió el petróleo

El enfoque de Trump en Irán se produjo tras la represión mortal del régimen islámico contra las protestas contra el gobierno del ayatolá Ali Khamenei.

A todo esto, los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Qatar subrayaron la necesidad de continuar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones, mientras que el príncipe heredero de Arabia Saudita afirmó que el territorio del reino no se utilizará para llevar a cabo operaciones contra Teherán.

Mercados

"El sentimiento del mercado parece estar volviéndose gradualmente más positivo, a medida que se debilita la narrativa bajista de exceso de oferta tan dominante en la segunda mitad de 2025”, escribieron analistas de Standard Chartered, incluida Emily Ashford. En una nota afirmó. “Prevemos un repunte de la volatilidad y un mayor enfoque tanto en los riesgos de oferta como de demanda"

El prompt spread para ambos referentes del petróleo —la diferencia entre sus dos contratos más cercanos— se amplió en una estructura de backwardation alcista a lo largo de este mes, lo que indica una oferta más ajustada.. El indicador superó US$1 para el Brent el miércoles 28 de enero.

