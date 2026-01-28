El petróleo alcanzó un nuevo máximo de cuatro meses el miércoles (28/01) después de que el presidente Donald Trump amenazara con otro ataque contra Irán e instara a Teherán a negociar un acuerdo.
MÁXIMO EN 4 MESES
Donald Trump amenazó a Irán y subió el petróleo
El precio del petróleo se disparó por amenazas de Donald Trump a Irán; alcanza máximo de 4 meses
“Ojalá Irán ‘se siente rápidamente a la mesa’ y negocie un acuerdo justo y equitativo”, pidió Trump en una publicación en su red Truth Social, y añadió que “¡el próximo ataque será mucho peor!” que el ocurrido el año pasado, cuando ordenó un bombardeo contra instalaciones nucleares de Irán.
El riesgo potencial para los suministros iraníes incorporó una prima a los precios del petróleo y llevó a los futuros a comenzar el año con fuerza, con un alza de más de 10% en lo que va de enero, pese a las previsiones de un exceso de oferta. Eso también ha mantenido elevado el costo de las opciones alcistas en relación con las bajistas.
Cuánto sube el petróleo
Los futuros del Brent alcanzaron los 68.39 dólares por barril tras la publicación de Trump, el nivel más alto desde finales de septiembre, al extender un avance de 3 por ciento de la sesión previa.
El costo del barril de la mezcla West Texas Intermediate también sube 1.52 %, a los 63.34 por barril, de acuerdo con datos de Bloomberg.
El enfoque de Trump en Irán se produjo tras la represión mortal del régimen islámico contra las protestas contra el gobierno del ayatolá Ali Khamenei.
A todo esto, los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Qatar subrayaron la necesidad de continuar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones, mientras que el príncipe heredero de Arabia Saudita afirmó que el territorio del reino no se utilizará para llevar a cabo operaciones contra Teherán.
Mercados
"El sentimiento del mercado parece estar volviéndose gradualmente más positivo, a medida que se debilita la narrativa bajista de exceso de oferta tan dominante en la segunda mitad de 2025”, escribieron analistas de Standard Chartered, incluida Emily Ashford. En una nota afirmó. “Prevemos un repunte de la volatilidad y un mayor enfoque tanto en los riesgos de oferta como de demanda"
El prompt spread para ambos referentes del petróleo —la diferencia entre sus dos contratos más cercanos— se amplió en una estructura de backwardation alcista a lo largo de este mes, lo que indica una oferta más ajustada.. El indicador superó US$1 para el Brent el miércoles 28 de enero.
