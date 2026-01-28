urgente24
MUNDO avión > Colombia > Venezuela

MURIERON UN CONGRESISTA Y UN CANDIDATO

Se estrelló cerca de Venezuela un avión con 15 ocupantes que había partido desde Cúcuta, Colombia

No hay sobrevivientes tras la colisión del avión. Entre los pasajeros estaban el congresista colombiano Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo.

28 de enero de 2026 - 20:15
15 muertos en Colombia tras estrellarse avión de empresa estatal

15 muertos en Colombia tras estrellarse avión de empresa estatal

Un avión de la compañía estatal Satena de Colombia, con 13 pasajeros y 2 tripulantes a bordo, se estrelló cuando volaba en el noreste del país: la aeronave hacía la ruta Cúcuta-Ocaña y su última ubicación registrada fue en el departamento Norte de Santander.

image
Pobladores rurales encontraron el avi&oacute;n siniestrado en plenas monta&ntilde;as de Colombia

Pobladores rurales encontraron el avión siniestrado en plenas montañas de Colombia

La aeronave fue hallada por campesinos en una zona rural tras varias horas de búsqueda ya que estuvo perdida desde el mediodía hasta la tarde.

El vuelo NSE8849 despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05, era un viaje corto pero se trata de una zona montañosa que a menudo exige los movimientos aéreos para evitar las elevaciones. El vuelo NSE8849 despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05, era un viaje corto pero se trata de una zona montañosa que a menudo exige los movimientos aéreos para evitar las elevaciones.

Seguir leyendo

image
El peor final para el avi&oacute;n de la empresa estatal Satena

El peor final para el avión de la empresa estatal Satena

La nave desaparecida es un Beechcraft de fabricación estadounidense y capacidad para 19 pasajeros. Se trata de un avión para vuelos regionales dotado de un bimotor y con turbohélice.

El accidente desató todo tipo de especulaciones porque se trata de una zona donde las FARC son muy fuertes. Sin embargo, desde Colombia, en las redes sociales trataban de bajarle el tono a lo sucedido y apuntaban a las condiciones climáticas. El accidente desató todo tipo de especulaciones porque se trata de una zona donde las FARC son muy fuertes. Sin embargo, desde Colombia, en las redes sociales trataban de bajarle el tono a lo sucedido y apuntaban a las condiciones climáticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2016638997338960301&partner=&hide_thread=false

¿Quiénes eran los políticos de Colombia a bordo del avión?

El congresista Diógenes Quintero formaba parte del poder legislativo mientras que Carlos Salcedo buscaba ser electo para integrar el Congreso.

image
Di&oacute;genes Quintero, uno de los 13 pasajeros del vuelo

Diógenes Quintero, uno de los 13 pasajeros del vuelo

Eran representantes del llamado "curul de la paz", una posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto armado en la nación cafetera.

image
Carlos Salcedo, el candidato a congresista

Carlos Salcedo, el candidato a congresista

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES