Un avión de la compañía estatal Satena de Colombia, con 13 pasajeros y 2 tripulantes a bordo, se estrelló cuando volaba en el noreste del país: la aeronave hacía la ruta Cúcuta-Ocaña y su última ubicación registrada fue en el departamento Norte de Santander.
MURIERON UN CONGRESISTA Y UN CANDIDATO
Se estrelló cerca de Venezuela un avión con 15 ocupantes que había partido desde Cúcuta, Colombia
No hay sobrevivientes tras la colisión del avión. Entre los pasajeros estaban el congresista colombiano Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo.
La aeronave fue hallada por campesinos en una zona rural tras varias horas de búsqueda ya que estuvo perdida desde el mediodía hasta la tarde.
La nave desaparecida es un Beechcraft de fabricación estadounidense y capacidad para 19 pasajeros. Se trata de un avión para vuelos regionales dotado de un bimotor y con turbohélice.
¿Quiénes eran los políticos de Colombia a bordo del avión?
El congresista Diógenes Quintero formaba parte del poder legislativo mientras que Carlos Salcedo buscaba ser electo para integrar el Congreso.
Eran representantes del llamado "curul de la paz", una posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto armado en la nación cafetera.