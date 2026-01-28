La Patagonia arde mientras el debate político se calienta en los estudios de Telefe. Lo que arrancó como una cobertura sobre los incendios que devastan Cholila terminó convertido en un ring de boxeo donde Mariana Brey recibió un golpe que todavía le debe estar doliendo. Y es que cuando querés hacer política con el dolor ajeno, a veces te encontrás con alguien que no está dispuesto a entrar en el juego.
POR LOS INCENDIOS EN LA PATAGONIA
Mariana Brey no se cansa de hacer papelones: Quiso defender al gobierno y la dejaron nocaut
En “A la Barbarossa” (Telefe), Mariana Brey quiso politizar los incendios y terminó más que expuesta.
Durante el programa "A la Barbarossa", emitido por el canal de la familia, una profesora de la zona afectada conectó en vivo para contar cómo ella y sus colegas preparan viandas para los brigadistas que luchan contra las llamas. Y Brey, que minutos antes ya había protagonizado una disputa con sus propios compañeros de panel por el mismo asunto, decidió que era buena idea trazar paralelos históricos.
La intención era clara: comparar la gestión actual con incendios anteriores, buscando quizás relativizar o repartir culpas en cuotas. Grave error.
Respuesta cruda de la Patagonia dejó a Mariana Brey sin palabras
El punto es que Brey no anticipaba la reacción de la joven, quien se mostró extremadamente directa al expresarse: "No estamos preparados para semejante desastre", disparó sin anestesia. Y cuando la panelista le preguntó si directamente no tenían los recursos o si estos existían pero no llegaban, la respuesta fue demoledora: "Espero que no tengan los recursos, porque si los tienen y no los mandaron, la verdad que sería muy cruel".
Pero la cosa no quedó ahí. Robertito Funes, quien está reemplazando a Georgina Barbarossa, también decidió meter el dedo en la llaga al mencionar, al igual que Brey, los incendios del 2021. Y ahí la profesora no se guardó nada: "En ese momento, llegaron los recursos un poco antes. Ahora no están llegando. Ahora se están dedicando a hablar, a bailar, se están dedicando a otra cosa".
Esa referencia hecha al show que Javier Milei protagonizó junto a Fátima Florez en Mar del Plata, cayó como baldazo de agua helada en pleno estudio. Mientras Cholila se consume, el presidente está más cerca del camarín que del comando de emergencias. La joven lo dijo sin vueltas: hay prioridades torcidas, hay un gobierno que atiende todo menos lo urgente.
Las redes sociales explotaron inmediatamente. Los comentarios sobre lo ocurrido en Telefe fueron tan filosos que muchos resultaron directamente irreproducibles. Porque en el fondo, la pregunta que dejó flotando esta vecina es incómoda para todos: ¿se puede jugar al ping pong político cuando hay gente que literalmente está perdiendo todo entre las llamas?
Lo que quedó claro es que Mariana Brey se encontró con una entrevistada que no vino a jugar al juego de las comparaciones partidarias. Vino a contar una realidad cruda, sin filtros ni banderas. Y esa verdad, parece que arde más que cualquier incendio.
