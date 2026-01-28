Mariana Brey no se cansa de hacer papelones: Quiso defender al gobierno y la dejaron nocaut

Esa referencia hecha al show que Javier Milei protagonizó junto a Fátima Florez en Mar del Plata, cayó como baldazo de agua helada en pleno estudio. Mientras Cholila se consume, el presidente está más cerca del camarín que del comando de emergencias. La joven lo dijo sin vueltas: hay prioridades torcidas, hay un gobierno que atiende todo menos lo urgente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_leilape/status/2016515486725324938&partner=&hide_thread=false Incomodisimo lo que se dio en #ALaBarbarossa cuando Daniela, una profesora de Cholila (uno de los epicentros de los incendios de la Patagonia), criticó a Milei por la nula acción ante el drástico momento que atraviesan. Entre Brey y Robertito le quieren correr el foco mal. pic.twitter.com/XwG4AwowFT — Leilape (@_leilape) January 28, 2026 Publicación en X de @_leilape.

Las redes sociales explotaron inmediatamente. Los comentarios sobre lo ocurrido en Telefe fueron tan filosos que muchos resultaron directamente irreproducibles. Porque en el fondo, la pregunta que dejó flotando esta vecina es incómoda para todos: ¿se puede jugar al ping pong político cuando hay gente que literalmente está perdiendo todo entre las llamas?

Lo que quedó claro es que Mariana Brey se encontró con una entrevistada que no vino a jugar al juego de las comparaciones partidarias. Vino a contar una realidad cruda, sin filtros ni banderas. Y esa verdad, parece que arde más que cualquier incendio.

